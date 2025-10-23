Giá Trading Payment theo thời gian thực hôm nay là 0.101 USD. Theo dõi cập nhật giá TPTU sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TPTU dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Trading Payment theo thời gian thực hôm nay là 0.101 USD. Theo dõi cập nhật giá TPTU sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TPTU dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Trading Payment(TPTU)

Giá theo thời gian thực 1 TPTU sang USD

$0.101
$0.101$0.101
-0.98%1D
Biểu đồ giá Trading Payment (TPTU) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:43:33 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Trading Payment (TPTU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.097
$ 0.097$ 0.097
Thấp nhất 24H
$ 0.107
$ 0.107$ 0.107
Cao nhất 24H

$ 0.097
$ 0.097$ 0.097

$ 0.107
$ 0.107$ 0.107

--
----

--
----

+1.00%

-0.98%

-25.74%

-25.74%

Giá thời gian thực của Trading Payment (TPTU) là $ 0.101. Trong 24 giờ qua, TPTU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.097 và cao nhất là $ 0.107, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TPTU là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TPTU đã biến động +1.00% trong 1 giờ qua, -0.98% trong 24 giờ và -25.74% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Trading Payment (TPTU)

--
----

$ 16.35K
$ 16.35K$ 16.35K

$ 606.00K
$ 606.00K$ 606.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Vốn hoá thị trường hiện tại của Trading Payment là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 16.35K. Nguồn cung lưu hành của TPTU là --, với tổng nguồn cung là 6000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 606.00K.

Lịch sử giá theo USD của Trading Payment (TPTU)

Theo dõi biến động giá của Trading Payment trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.001-0.98%
30 ngày$ -1.073-91.40%
60 ngày$ -1.031-91.08%
90 ngày$ -0.999-90.82%
Biến động giá Trading Payment hôm nay

Hôm nay, TPTU đã biến động $ -0.001 (-0.98%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Trading Payment trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -1.073 (-91.40%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Trading Payment trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TPTU đã biến động $ -1.031 (-91.08%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Trading Payment trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.999 (-90.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Trading Payment (TPTU)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Trading Payment.

Trading Payment (TPTU) là gì

Trading and Payment Token (TPT) - TPT là token giao dịch và thanh toán của mạng lưới Ultima Chain. Token này cho phép bạn kích hoạt giao dịch tự động, tham gia vào hệ sinh thái sản phẩm và nhận token UENERGY khi tương tác với blockchain. Người dùng có thể đóng băng TPT và nhận lại một giao dịch hoàn trả kèm theo token UENERGY. UENERGY được sử dụng để thanh toán phí mạng thay cho tài nguyên ENERGY trong blockchain ULTIMA.

Trading Payment đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Trading Payment một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TPTU để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Trading Payment trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Trading Payment trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Trading Payment (USD)

Trading Payment (TPTU) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Trading Payment (TPTU) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Trading Payment.

Xem ngay dự đoán giá Trading Payment!

Tokenomics của Trading Payment (TPTU)

Hiểu rõ tokenomics của Trading Payment (TPTU) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TPTU ngay!

Cách mua Trading Payment (TPTU)

Bạn đang tìm cách mua Trading Payment? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Trading Payment trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TPTU/Tiền tệ địa phương

1 Trading Payment (TPTU) sang VND
2,657.815
1 Trading Payment (TPTU) sang AUD
A$0.15554
1 Trading Payment (TPTU) sang GBP
0.07474
1 Trading Payment (TPTU) sang EUR
0.08686
1 Trading Payment (TPTU) sang USD
$0.101
1 Trading Payment (TPTU) sang MYR
RM0.42622
1 Trading Payment (TPTU) sang TRY
4.23998
1 Trading Payment (TPTU) sang JPY
¥15.352
1 Trading Payment (TPTU) sang ARS
ARS$147.22972
1 Trading Payment (TPTU) sang RUB
8.23049
1 Trading Payment (TPTU) sang INR
8.86578
1 Trading Payment (TPTU) sang IDR
Rp1,683.33266
1 Trading Payment (TPTU) sang PHP
5.90648
1 Trading Payment (TPTU) sang EGP
￡E.4.80457
1 Trading Payment (TPTU) sang BRL
R$0.5454
1 Trading Payment (TPTU) sang CAD
C$0.14039
1 Trading Payment (TPTU) sang BDT
12.33008
1 Trading Payment (TPTU) sang NGN
147.65998
1 Trading Payment (TPTU) sang COP
$392.99605
1 Trading Payment (TPTU) sang ZAR
R.1.76043
1 Trading Payment (TPTU) sang UAH
4.2117
1 Trading Payment (TPTU) sang TZS
T.Sh.250.61938
1 Trading Payment (TPTU) sang VES
Bs21.21
1 Trading Payment (TPTU) sang CLP
$95.95
1 Trading Payment (TPTU) sang PKR
Rs28.5628
1 Trading Payment (TPTU) sang KZT
54.32992
1 Trading Payment (TPTU) sang THB
฿3.31583
1 Trading Payment (TPTU) sang TWD
NT$3.10777
1 Trading Payment (TPTU) sang AED
د.إ0.37067
1 Trading Payment (TPTU) sang CHF
Fr0.07979
1 Trading Payment (TPTU) sang HKD
HK$0.78477
1 Trading Payment (TPTU) sang AMD
֏38.56382
1 Trading Payment (TPTU) sang MAD
.د.م0.93223
1 Trading Payment (TPTU) sang MXN
$1.86244
1 Trading Payment (TPTU) sang SAR
ريال0.37875
1 Trading Payment (TPTU) sang ETB
Br15.14394
1 Trading Payment (TPTU) sang KES
KSh13.02193
1 Trading Payment (TPTU) sang JOD
د.أ0.071609
1 Trading Payment (TPTU) sang PLN
0.36764
1 Trading Payment (TPTU) sang RON
лв0.44238
1 Trading Payment (TPTU) sang SEK
kr0.95041
1 Trading Payment (TPTU) sang BGN
лв0.16968
1 Trading Payment (TPTU) sang HUF
Ft33.90368
1 Trading Payment (TPTU) sang CZK
2.11494
1 Trading Payment (TPTU) sang KWD
د.ك0.030906
1 Trading Payment (TPTU) sang ILS
0.33229
1 Trading Payment (TPTU) sang BOB
Bs0.69589
1 Trading Payment (TPTU) sang AZN
0.1717
1 Trading Payment (TPTU) sang TJS
SM0.9292
1 Trading Payment (TPTU) sang GEL
0.2727
1 Trading Payment (TPTU) sang AOA
Kz92.40591
1 Trading Payment (TPTU) sang BHD
.د.ب0.038077
1 Trading Payment (TPTU) sang BMD
$0.101
1 Trading Payment (TPTU) sang DKK
kr0.64943
1 Trading Payment (TPTU) sang HNL
L2.64923
1 Trading Payment (TPTU) sang MUR
4.59146
1 Trading Payment (TPTU) sang NAD
$1.76245
1 Trading Payment (TPTU) sang NOK
kr1.01202
1 Trading Payment (TPTU) sang NZD
$0.17574
1 Trading Payment (TPTU) sang PAB
B/.0.101
1 Trading Payment (TPTU) sang PGK
K0.4242
1 Trading Payment (TPTU) sang QAR
ر.ق0.36663
1 Trading Payment (TPTU) sang RSD
дин.10.20504
1 Trading Payment (TPTU) sang UZS
soʻm1,216.86719
1 Trading Payment (TPTU) sang ALL
L8.40219
1 Trading Payment (TPTU) sang ANG
ƒ0.18079
1 Trading Payment (TPTU) sang AWG
ƒ0.1818
1 Trading Payment (TPTU) sang BBD
$0.202
1 Trading Payment (TPTU) sang BAM
KM0.16968
1 Trading Payment (TPTU) sang BIF
Fr297.041
1 Trading Payment (TPTU) sang BND
$0.13029
1 Trading Payment (TPTU) sang BSD
$0.101
1 Trading Payment (TPTU) sang JMD
$16.21353
1 Trading Payment (TPTU) sang KHR
407.25725
1 Trading Payment (TPTU) sang KMF
Fr42.824
1 Trading Payment (TPTU) sang LAK
2,195.65213
1 Trading Payment (TPTU) sang LKR
රු30.58684
1 Trading Payment (TPTU) sang MDL
L1.71902
1 Trading Payment (TPTU) sang MGA
Ar450.89228
1 Trading Payment (TPTU) sang MOP
P0.80699
1 Trading Payment (TPTU) sang MVR
1.5453
1 Trading Payment (TPTU) sang MWK
MK174.7401
1 Trading Payment (TPTU) sang MZN
MT6.4539
1 Trading Payment (TPTU) sang NPR
रु14.15919
1 Trading Payment (TPTU) sang PYG
716.292
1 Trading Payment (TPTU) sang RWF
Fr146.349
1 Trading Payment (TPTU) sang SBD
$0.83123
1 Trading Payment (TPTU) sang SCR
1.36956
1 Trading Payment (TPTU) sang SRD
$4.00364
1 Trading Payment (TPTU) sang SVC
$0.88173
1 Trading Payment (TPTU) sang SZL
L1.76245
1 Trading Payment (TPTU) sang TMT
m0.35451
1 Trading Payment (TPTU) sang TND
د.ت0.296536
1 Trading Payment (TPTU) sang TTD
$0.68377
1 Trading Payment (TPTU) sang UGX
Sh351.884
1 Trading Payment (TPTU) sang XAF
Fr57.065
1 Trading Payment (TPTU) sang XCD
$0.2727
1 Trading Payment (TPTU) sang XOF
Fr57.065
1 Trading Payment (TPTU) sang XPF
Fr10.302
1 Trading Payment (TPTU) sang BWP
P1.44834
1 Trading Payment (TPTU) sang BZD
$0.202
1 Trading Payment (TPTU) sang CVE
$9.59601
1 Trading Payment (TPTU) sang DJF
Fr17.877
1 Trading Payment (TPTU) sang DOP
$6.40845
1 Trading Payment (TPTU) sang DZD
د.ج13.17848
1 Trading Payment (TPTU) sang FJD
$0.2323
1 Trading Payment (TPTU) sang GNF
Fr878.195
1 Trading Payment (TPTU) sang GTQ
Q0.77164
1 Trading Payment (TPTU) sang GYD
$21.09385
1 Trading Payment (TPTU) sang ISK
kr12.322

Để hiểu thêm về Trading Payment, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Trading Payment
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Trading Payment

Hôm nay giá của Trading Payment (TPTU) là bao nhiêu?
Giá TPTU theo thời gian thực bằng USD là 0.101 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TPTU sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TPTU sang USD là $ 0.101. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Trading Payment là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TPTU là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TPTU là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TPTU là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TPTU là bao nhiêu?
TPTU đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TPTU là bao nhiêu?
TPTU từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của TPTU là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TPTU là $ 16.35K USD.
TPTU có tăng giá trong năm nay không?
TPTU có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TPTU để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:43:33 (UTC+8)

