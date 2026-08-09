Giá Lido Staked ETH hôm nay

Giá Lido Staked ETH (STETH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1,926.49, biến động 0.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STETH sang VND là ₫ 1,926.49 mỗi STETH.

Lido Staked ETH hiện xếp hạng #7961 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 17.32B, với nguồn cung lưu hành 8.99M STETH. Trong vòng 24 giờ qua, STETH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1,913.06 (thấp) đến ₫ 1,926.67 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 131,112,572.4474341965704885, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 14,520,211.56374240.

Về hiệu suất ngắn hạn, STETH biến động +0.13% trong giờ qua và +3.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.06K.

Thông tin thị trường Lido Staked ETH (STETH)

Xếp hạng No.7961 Vốn hóa thị trường ₫ 17.32B₫ 17.32B ₫ 17.32B Khối lượng (24H) ₫ 56.06K₫ 56.06K ₫ 56.06K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 17.32B₫ 17.32B ₫ 17.32B Nguồn cung lưu thông 8.99M 8.99M 8.99M Tổng cung 8,989,088.04459084 8,989,088.04459084 8,989,088.04459084 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lido Staked ETH là ₫ 17.32B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.06K. Nguồn cung lưu hành của STETH là 8.99M, với tổng nguồn cung là 8989088.04459084. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 17.32B.