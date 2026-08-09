Giá Moviebloc hôm nay

Giá Moviebloc (MBL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006284, biến động 0.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MBL sang VND là ₫ 0.0006284 mỗi MBL.

Moviebloc hiện xếp hạng #842 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 12.22M, với nguồn cung lưu hành 19.45B MBL. Trong vòng 24 giờ qua, MBL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0006213 (thấp) đến ₫ 0.0006314 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,210.35105680, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 17.14262127805257325.

Về hiệu suất ngắn hạn, MBL biến động -0.04% trong giờ qua và -3.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.59K.

Thông tin thị trường Moviebloc (MBL)

Xếp hạng No.842 Vốn hóa thị trường ₫ 12.22M₫ 12.22M ₫ 12.22M Khối lượng (24H) ₫ 57.59K₫ 57.59K ₫ 57.59K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.85M₫ 18.85M ₫ 18.85M Nguồn cung lưu thông 19.45B 19.45B 19.45B Nguồn cung tối đa 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Tổng cung 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 64.84% Giá phát hành ₫ 31.5780₫ 31.5780 ₫ 31.5780 Blockchain công khai ONT

Vốn hoá thị trường hiện tại của Moviebloc là ₫ 12.22M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.59K. Nguồn cung lưu hành của MBL là 19.45B, với tổng nguồn cung là 30000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.85M.