Giá Hippius hôm nay

Giá Hippius (SN75) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4.007, biến động 8.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN75 sang VND là ₫ 4.007 mỗi SN75.

Hippius hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SN75. Trong vòng 24 giờ qua, SN75 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 3.664 (thấp) đến ₫ 4.007 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN75 biến động +0.45% trong giờ qua và +21.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 25.74K.

Thông tin thị trường Hippius (SN75)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 25.74K₫ 25.74K ₫ 25.74K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 84.15M₫ 84.15M ₫ 84.15M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain công khai TAO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hippius là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 25.74K. Nguồn cung lưu hành của SN75 là --, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 84.15M.