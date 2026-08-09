Giá BitShares hôm nay

Giá BitShares (BTS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0010633, biến động 1.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BTS sang VND là ₫ 0.0010633 mỗi BTS.

BitShares hiện xếp hạng #1433 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.18M, với nguồn cung lưu hành 3.00B BTS. Trong vòng 24 giờ qua, BTS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001055 (thấp) đến ₫ 0.0011176 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 24,125.118896365166430, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 22.57223029227666760.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTS biến động -1.04% trong giờ qua và -2.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 89.32K.

Thông tin thị trường BitShares (BTS)

Xếp hạng No.1433 Vốn hóa thị trường ₫ 3.18M₫ 3.18M ₫ 3.18M Khối lượng (24H) ₫ 89.32K₫ 89.32K ₫ 89.32K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.83M₫ 3.83M ₫ 3.83M Nguồn cung lưu thông 3.00B 3.00B 3.00B Nguồn cung tối đa 3,600,570,502 3,600,570,502 3,600,570,502 Tổng cung 2,995,060,000 2,995,060,000 2,995,060,000 Tỷ lệ lưu hành 83.18% Ngày phát hành 2014-11-05 00:00:00 Blockchain công khai BTS

Vốn hoá thị trường hiện tại của BitShares là ₫ 3.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 89.32K. Nguồn cung lưu hành của BTS là 3.00B, với tổng nguồn cung là 2995060000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.83M.