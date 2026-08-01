Giá USAT hôm nay

Giá USAT (USAT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.9995, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USAT sang VND là ₫ 0.9995 mỗi USAT.

USAT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.00M, với nguồn cung lưu hành 10.00M USAT. Trong vòng 24 giờ qua, USAT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.9986 (thấp) đến ₫ 1.0002 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, USAT biến động +0.01% trong giờ qua và -0.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.30K.

Thông tin thị trường USAT (USAT)

Vốn hóa thị trường ₫ 10.00M₫ 10.00M ₫ 10.00M Khối lượng (24H) ₫ 62.30K₫ 62.30K ₫ 62.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.00M₫ 10.00M ₫ 10.00M Nguồn cung lưu thông 10.00M 10.00M 10.00M Tổng cung 10,002,050 10,002,050 10,002,050 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của USAT là ₫ 10.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.30K. Nguồn cung lưu hành của USAT là 10.00M, với tổng nguồn cung là 10002050. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.00M.