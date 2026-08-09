Giá Harmony(ONE)
Giá Harmony (ONE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001271, biến động 0.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ONE sang VND là ₫ 0.001271 mỗi ONE.
Harmony hiện xếp hạng #683 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.01M, với nguồn cung lưu hành 14.96B ONE. Trong vòng 24 giờ qua, ONE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001253 (thấp) đến ₫ 0.001314 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 9,995.2769677644347575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 33.07010420816240.
Về hiệu suất ngắn hạn, ONE biến động +0.39% trong giờ qua và +3.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 70.53K.
No.683
2019-06-01 00:00:00
ONE
Vốn hoá thị trường hiện tại của Harmony là ₫ 19.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 70.53K. Nguồn cung lưu hành của ONE là 14.96B, với tổng nguồn cung là 14957704670.76291392. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 19.01M.
+0.39%
+0.31%
+3.41%
+3.41%
Theo dõi biến động giá của Harmony trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.10336331
|+0.31%
|30 ngày
|₫ +0.00004
|+3.24%
|60 ngày
|₫ -0.0002
|-13.60%
|90 ngày
|₫ -0.001267
|-49.93%
Hôm nay, ONE đã biến động ₫ +0.10336331 (+0.31%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00004 (+3.24%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ONE đã biến động ₫ -0.0002 (-13.60%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.001267 (-49.93%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Harmony (ONE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Harmony.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Harmony. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ONE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
ONE_USDT在4小时周期内运行于0.001233价位。价格目前位于S2与S1两个枢纽点之间，其中中枢点位0.001246位于当前价格上方。短期均线组呈现买入信号排列，而长期均线组则维持着买入的态势结构。MACD指标已形成金叉形态，RSI指标则处于中性区域震荡状态。快慢线指标显示市场动能尚未出现极端偏离，波动率也保持在常规区间内运行。 从动能分布来看，短期内多头占据优势；均线系统与MACD信号方向一致，表明趋势较为明确。然而，RSI的中性状态限制了单边行情的爆发力度，同时快慢指标分层显示市场存在一定的调整压力。此外，市场缺乏明显的集中性放量推动行为，波动幅度也未突破布林带的边界约束。 近期阻力位位于S1点位0.001235，该价位距离当前价格仅0.000002；上方的关键参考点为中枢点位0.001246，距离现价0.000013。近端支撑位于S2点位0.001227，距离当前价格0.000006；远端阻力参考R1点位0.001254，而远端支撑则对应R2反向区域。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Harmony có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Harmony (ONE) là một nền tảng blockchain được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tạo và sử dụng các ứng dụng phi tập trung (DApps). Mạng lưới này nhằm đổi mới cách thức hoạt động của các ứng dụng phi tập trung bằng cách tập trung vào việc chia nhỏ trạng thái ngẫu nhiên, cho phép tạo ra nhiều mảnh chia nhỏ để xử lý giao dịch và hợp đồng thông minh đồng thời. Token ONE của Harmony đóng vai trò là token tiện ích bản địa của nền tảng, được sử dụng cho nhiều mục đích như thanh toán phí giao dịch, staking và tham gia vào quản trị mạng lưới. Với cơ sở hạ tầng độc đáo và mô hình đồng thuận với khả năng xử lý lớn, độ trễ thấp, Harmony nhằm cung cấp một môi trường blockchain có thể mở rộng và an toàn cho các nhà phát triển, người dùng và doanh nghiệp.
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Sở hữu Harmony mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Harmony (ONE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Harmony là một blockchain nhanh chóng và an toàn với những đổi mới quan trọng trong phân cấp trạng thái và mạng ngang hàng.
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