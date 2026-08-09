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Giá Harmony theo thời gian thực hôm nay là 0.001271 VND. Vốn hoá thị trường của ONE là 19,011,242.63653966359232 VND. Theo dõi cập nhật giá ONE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Harmony theo thời gian thực hôm nay là 0.001271 VND. Vốn hoá thị trường của ONE là 19,011,242.63653966359232 VND. Theo dõi cập nhật giá ONE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Harmony(ONE)

Giá theo thời gian thực 1 ONE sang VND

₫33.446365
₫33.446365₫33.446365
+0.31%1D
VND
Biểu đồ giá Harmony (ONE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:40:28 (UTC+8)

Giá Harmony hôm nay

Giá Harmony (ONE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001271, biến động 0.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ONE sang VND là ₫ 0.001271 mỗi ONE.

Harmony hiện xếp hạng #683 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.01M, với nguồn cung lưu hành 14.96B ONE. Trong vòng 24 giờ qua, ONE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001253 (thấp) đến ₫ 0.001314 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 9,995.2769677644347575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 33.07010420816240.

Về hiệu suất ngắn hạn, ONE biến động +0.39% trong giờ qua và +3.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 70.53K.

Thông tin thị trường Harmony (ONE)

No.683

₫ 19.01M
₫ 19.01M₫ 19.01M

₫ 70.53K
₫ 70.53K₫ 70.53K

₫ 19.01M
₫ 19.01M₫ 19.01M

14.96B
14.96B 14.96B

--
----

14,957,704,670.76291392
14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392

2019-06-01 00:00:00

₫ 83.550125
₫ 83.550125₫ 83.550125

ONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Harmony là ₫ 19.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 70.53K. Nguồn cung lưu hành của ONE là 14.96B, với tổng nguồn cung là 14957704670.76291392. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 19.01M.

Lịch sử giá Harmony theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.001253
₫ 0.001253₫ 0.001253
Thấp nhất 24H
₫ 0.001314
₫ 0.001314₫ 0.001314
Cao nhất 24H

₫ 0.001253
₫ 0.001253₫ 0.001253

₫ 0.001314
₫ 0.001314₫ 0.001314

₫ 9,995.2769677644347575
₫ 9,995.2769677644347575₫ 9,995.2769677644347575

₫ 33.07010420816240
₫ 33.07010420816240₫ 33.07010420816240

+0.39%

+0.31%

+3.41%

+3.41%

Lịch sử giá theo VND của Harmony (ONE)

Theo dõi biến động giá của Harmony trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.10336331+0.31%
30 ngày₫ +0.00004+3.24%
60 ngày₫ -0.0002-13.60%
90 ngày₫ -0.001267-49.93%
Biến động giá Harmony hôm nay

Hôm nay, ONE đã biến động ₫ +0.10336331 (+0.31%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Harmony trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00004 (+3.24%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Harmony trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ONE đã biến động ₫ -0.0002 (-13.60%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Harmony trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.001267 (-49.93%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Harmony (ONE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Harmony.

Phân tích Harmony

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Harmony. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Harmony hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ONE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

ONE_USDT在4小时周期内运行于0.001233价位。价格目前位于S2与S1两个枢纽点之间，其中中枢点位0.001246位于当前价格上方。短期均线组呈现买入信号排列，而长期均线组则维持着买入的态势结构。MACD指标已形成金叉形态，RSI指标则处于中性区域震荡状态。快慢线指标显示市场动能尚未出现极端偏离，波动率也保持在常规区间内运行。 从动能分布来看，短期内多头占据优势；均线系统与MACD信号方向一致，表明趋势较为明确。然而，RSI的中性状态限制了单边行情的爆发力度，同时快慢指标分层显示市场存在一定的调整压力。此外，市场缺乏明显的集中性放量推动行为，波动幅度也未突破布林带的边界约束。 近期阻力位位于S1点位0.001235，该价位距离当前价格仅0.000002；上方的关键参考点为中枢点位0.001246，距离现价0.000013。近端支撑位于S2点位0.001227，距离当前价格0.000006；远端阻力参考R1点位0.001254，而远端支撑则对应R2反向区域。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Harmony?

Giá của Harmony (ONE) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Mức độ áp dụng mạng lưới và hoạt động của nhà phát triển – Số lượng dApp và người dùng càng nhiều thì nhu cầu càng tăng.
2. Sự tham gia staking – Tỷ lệ staking cao hơn sẽ làm giảm nguồn cung lưu hành.
3. Việc sử dụng các cầu nối xuyên chuỗi – Khả năng tương tác giữa các chuỗi thúc đẩy tính tiện ích.
4. Tâm lý thị trường và xu hướng tiền điện tử.
5. Các thông báo về quan hệ đối tác và sự phát triển của hệ sinh thái.
6. Những tiến bộ kỹ thuật và tiến độ thực hiện lộ trình.
7. Hiệu suất tổng thể của lĩnh vực DeFi và trò chơi blockchain.
8. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch.

Tại sao mọi người muốn biết giá Harmony hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Harmony ONE hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào/ra thị trường, đánh giá lợi nhuận/thua lỗ từ khoản đầu tư, cũng như cập nhật tình hình biến động thị trường để lập kế hoạch chiến lược.

Dự đoán giá Harmony

Dự đoán giá Harmony (ONE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ONE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Harmony (ONE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Harmony có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Harmony sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ONE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Harmony.

Giới thiệu Harmony

Harmony (ONE) là một nền tảng blockchain được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tạo và sử dụng các ứng dụng phi tập trung (DApps). Mạng lưới này nhằm đổi mới cách thức hoạt động của các ứng dụng phi tập trung bằng cách tập trung vào việc chia nhỏ trạng thái ngẫu nhiên, cho phép tạo ra nhiều mảnh chia nhỏ để xử lý giao dịch và hợp đồng thông minh đồng thời. Token ONE của Harmony đóng vai trò là token tiện ích bản địa của nền tảng, được sử dụng cho nhiều mục đích như thanh toán phí giao dịch, staking và tham gia vào quản trị mạng lưới. Với cơ sở hạ tầng độc đáo và mô hình đồng thuận với khả năng xử lý lớn, độ trễ thấp, Harmony nhằm cung cấp một môi trường blockchain có thể mở rộng và an toàn cho các nhà phát triển, người dùng và doanh nghiệp.

Hướng dẫn mua & đầu tư Harmony tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Harmony? Mua ONE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Harmony. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Harmony (ONE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Harmony sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Harmony (ONE)

Bạn có thể làm gì với Harmony

Sở hữu Harmony mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Harmony (ONE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Harmony (ONE) là gì

Harmony là một blockchain nhanh chóng và an toàn với những đổi mới quan trọng trong phân cấp trạng thái và mạng ngang hàng.

Whitepaper

Nguồn Harmony

Để hiểu thêm về Harmony, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Harmony
Block Explorer

Danh mục :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemCentralized Exchange (CEX) Token

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Harmony

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:40:28 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Harmony (ONE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Harmony

ONE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ONE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ONE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Harmony (ONE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Harmony theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ONE/USDT
₫33.656885
₫33.656885₫33.656885
+1.10%
55.15M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ONE sang VND

Số lượng

ONE
ONE
VND
VND

1 ONE = 33.446365 VND