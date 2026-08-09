Giá Harmony hôm nay

Giá Harmony (ONE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001271, biến động 0.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ONE sang VND là ₫ 0.001271 mỗi ONE.

Harmony hiện xếp hạng #683 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.01M, với nguồn cung lưu hành 14.96B ONE. Trong vòng 24 giờ qua, ONE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001253 (thấp) đến ₫ 0.001314 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 9,995.2769677644347575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 33.07010420816240.

Về hiệu suất ngắn hạn, ONE biến động +0.39% trong giờ qua và +3.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 70.53K.

Thông tin thị trường Harmony (ONE)

Xếp hạng No.683 Vốn hóa thị trường ₫ 19.01M₫ 19.01M ₫ 19.01M Khối lượng (24H) ₫ 70.53K₫ 70.53K ₫ 70.53K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 19.01M₫ 19.01M ₫ 19.01M Nguồn cung lưu thông 14.96B 14.96B 14.96B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392 Ngày phát hành 2019-06-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 83.550125₫ 83.550125 ₫ 83.550125 Blockchain công khai ONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Harmony là ₫ 19.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 70.53K. Nguồn cung lưu hành của ONE là 14.96B, với tổng nguồn cung là 14957704670.76291392. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 19.01M.