Giá aPriori hôm nay

Giá aPriori (APR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.20115, biến động 3.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá APR sang VND là ₫ 0.20115 mỗi APR.

aPriori hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- APR. Trong vòng 24 giờ qua, APR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.19564 (thấp) đến ₫ 0.22628 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, APR biến động -8.88% trong giờ qua và -8.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 134.44K.

Thông tin thị trường aPriori (APR)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 134.44K₫ 134.44K ₫ 134.44K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 201.15M₫ 201.15M ₫ 201.15M Nguồn cung lưu thông ---- -- Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của aPriori là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 134.44K. Nguồn cung lưu hành của APR là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 201.15M.