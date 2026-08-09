Giá Asteroid Shiba hôm nay

Giá Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0007836, biến động 18.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ASTEROIDBSC sang VND là ₫ 0.0007836 mỗi ASTEROIDBSC.

Asteroid Shiba hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ASTEROIDBSC. Trong vòng 24 giờ qua, ASTEROIDBSC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000715 (thấp) đến ₫ 0.001201 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASTEROIDBSC biến động -7.94% trong giờ qua và -58.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.10K.

Thông tin thị trường Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 67.10K₫ 67.10K ₫ 67.10K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 783.60K₫ 783.60K ₫ 783.60K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Asteroid Shiba là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.10K. Nguồn cung lưu hành của ASTEROIDBSC là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 783.60K.