Giá TrueUSD hôm nay

Giá TrueUSD (TUSD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.9967, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TUSD sang VND là ₫ 0.9967 mỗi TUSD.

TrueUSD hiện xếp hạng #81 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 492,88M, với nguồn cung lưu hành 494,52M TUSD. Trong vòng 24 giờ qua, TUSD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.9954 (thấp) đến ₫ 0.9981 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 35,906.555197238924175, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 24,153.932102271425.

Về hiệu suất ngắn hạn, TUSD biến động -0.02% trong giờ qua và +0.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 8,03K.

Thông tin thị trường TrueUSD (TUSD)

Xếp hạng No.81 Vốn hóa thị trường ₫ 492,88M₫ 492,88M ₫ 492,88M Khối lượng (24H) ₫ 8,03K₫ 8,03K ₫ 8,03K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 492.88M₫ 492.88M ₫ 492.88M Nguồn cung lưu thông 494,52M 494,52M 494,52M Tổng cung 494,515,083 494,515,083 494,515,083 Thị phần 0.02% Ngày phát hành 2018-03-07 00:00:00 Giá phát hành ₫ 26,315₫ 26,315 ₫ 26,315 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của TrueUSD là ₫ 492,88M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 8,03K. Nguồn cung lưu hành của TUSD là 494,52M, với tổng nguồn cung là 494515083. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 492.88M.