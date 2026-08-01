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Giá UMA theo thời gian thực hôm nay là 0.3426 VND. Vốn hoá thị trường của UMA là 31,055,003.22457228839 VND. Theo dõi cập nhật giá UMA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá UMA theo thời gian thực hôm nay là 0.3426 VND. Vốn hoá thị trường của UMA là 31,055,003.22457228839 VND. Theo dõi cập nhật giá UMA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá UMA(UMA)

Giá theo thời gian thực 1 UMA sang VND

₫9,015.519
₫9,015.519₫9,015.519
-0.08%1D
VND
Biểu đồ giá UMA (UMA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:07:51 (UTC+8)

Giá UMA hôm nay

Giá UMA (UMA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3426, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UMA sang VND là ₫ 0.3426 mỗi UMA.

UMA hiện xếp hạng #516 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.06M, với nguồn cung lưu hành 90.65M UMA. Trong vòng 24 giờ qua, UMA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3401 (thấp) đến ₫ 0.344 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,141,263.12450015, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 9,188.8691206085803745.

Về hiệu suất ngắn hạn, UMA biến động -0.03% trong giờ qua và +1.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.03K.

Thông tin thị trường UMA (UMA)

No.516

₫ 31.06M
₫ 31.06M₫ 31.06M

₫ 55.03K
₫ 55.03K₫ 55.03K

₫ 44.16M
₫ 44.16M₫ 44.16M

90.65M
90.65M 90.65M

128,904,227.62302178
128,904,227.62302178 128,904,227.62302178

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của UMA là ₫ 31.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.03K. Nguồn cung lưu hành của UMA là 90.65M, với tổng nguồn cung là 128904227.62302178. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.16M.

Lịch sử giá UMA theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.3401
₫ 0.3401₫ 0.3401
Thấp nhất 24H
₫ 0.344
₫ 0.344₫ 0.344
Cao nhất 24H

₫ 0.3401
₫ 0.3401₫ 0.3401

₫ 0.344
₫ 0.344₫ 0.344

₫ 1,141,263.12450015
₫ 1,141,263.12450015₫ 1,141,263.12450015

₫ 9,188.8691206085803745
₫ 9,188.8691206085803745₫ 9,188.8691206085803745

-0.03%

-0.08%

+1.21%

+1.21%

Lịch sử giá theo VND của UMA (UMA)

Theo dõi biến động giá của UMA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -7.21819-0.08%
30 ngày₫ -0.0342-9.08%
60 ngày₫ -0.0439-11.36%
90 ngày₫ -0.2148-38.54%
Biến động giá UMA hôm nay

Hôm nay, UMA đã biến động ₫ -7.21819 (-0.08%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá UMA trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0342 (-9.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá UMA trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, UMA đã biến động ₫ -0.0439 (-11.36%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá UMA trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.2148 (-38.54%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của UMA (UMA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá UMA.

Phân tích UMA

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của UMA. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường UMA hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường UMA: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJTrung lậpK ≈ D (±1%)Hướng đi ngắn hạn không rõ ràng, chờ và quan sát.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

UMA_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,3365 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm trong khoảng giữa ngưỡng hỗ trợ S1 (0,3356) và vùng trung tâm (0,3384). Cấu trúc thị trường hiện tại đang trong giai đoạn dao động theo biên độ hẹp, với phe mua và phe bán giằng co trong không gian hạn chế. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy hệ thống đường trung bình động ngắn hạn đang có xu hướng xếp chồng theo chiều mua. Tuy nhiên, giá vẫn chịu áp lực từ vùng trung tâm phía trên. Phân bố động lượng thể hiện sự phân hóa rõ rệt: nhóm ngắn hạn có xu hướng mua, trong khi nhóm dài hạn lại nghiêng về bán. Đường MA 7 chu kỳ và EMA đều phát tín hiệu mua. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt vàng, nhưng chỉ số RSI vẫn duy trì ở vùng trung tính. Các chỉ báo nhanh và chậm chưa xuất hiện sự đồng bộ hoặc cộng hưởng mạnh mẽ. Biến động thị trường đang ở mức thấp, trong khi các chỉ báo KDJ và StochRSI phản ánh động lượng tức thời khá ôn hòa. Băng thông Bollinger thu hẹp dần, cho thấy thị trường thiếu đi động lực để bứt phá theo một hướng cụ thể. Về mặt hỗ trợ gần nhất, mức giá 0,3356 (S1) cách giá hiện tại 0,0009. Mức hỗ trợ mạnh hơn nằm ở ngưỡng S2 (0,3342), cách giá hiện tại 0,0023. Phía trên, kháng cự gần nhất là vùng trung tâm (0,3384), cách giá hiện tại 0,0019. Kháng cự xa hơn được xác định ở mức R1 (0,3398), cách giá hiện tại 0,0033. Ngoài ra, mức R2 (0,3426) đóng vai trò như một tham chiếu quan trọng ở cấp độ cao hơn.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá UMA?

Giá token UMA bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

1. Mức độ áp dụng và sử dụng giao thức – Càng nhiều dự án sử dụng hệ thống oracle của UMA thì nhu cầu càng tăng.
2. Tâm lý thị trường DeFi – Là một giao thức DeFi, UMA có mối tương quan với các xu hướng chung của lĩnh vực DeFi.
3. Sự tham gia vào quá trình quản trị – Những người nắm giữ token sẽ bỏ phiếu về các bản nâng cấp giao thức.

Tại sao mọi người muốn biết giá UMA hôm nay?

Mọi người muốn biết giá UMA hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Ra quyết định giao dịch – Các nhà giao dịch tích cực cần có giá hiện tại để mua/bán vào thời điểm tối ưu.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất của các khoản nắm giữ trong danh mục.
3. Phân tích thị trường – Dữ liệu giá giúp nhận diện xu hướng và các mô hình thị trường.
4. Quản lý rủi ro – Hiểu rõ mức độ biến động giúp xác định quy mô vị thế phù hợp.
5. Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá – Sự chênh lệch về giá giữa các sàn giao dịch tạo ra tiềm năng lợi nhuận.

Dự đoán giá UMA

Dự đoán giá UMA (UMA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của UMA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá UMA (UMA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của UMA có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá UMA sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá UMA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá UMA.

Giới thiệu UMA

UMA (Universal Market Access) là một nền tảng hợp đồng tài chính phi tập trung được xây dựng để cho phép Truy cập Thị trường Toàn cầu. Nó được thiết kế để hỗ trợ các đổi mới tài chính được thực hiện bởi các blockchain công khai, như Ethereum. Giao thức của UMA cho phép người dùng thiết kế và tạo ra các hợp đồng tài chính tự thực thi, tự thi hành, được bảo đảm bởi các khuyến khích kinh tế và chạy chúng trên blockchain của Ethereum. Token bản địa của nền tảng, UMA, được sử dụng cho quản trị, nơi các chủ sở hữu token bỏ phiếu về các tham số hệ thống và mẫu hợp đồng. Giao thức được thiết kế để đảm bảo rằng bất kỳ hợp đồng tài chính riêng lẻ nào được tạo ra trên nền tảng UMA đều được đảm bảo đầy đủ, giảm rủi ro tài chính. Các ứng dụng thông thường của UMA bao gồm việc tạo ra các tài sản tổng hợp và các sản phẩm phái sinh tài chính.

Hướng dẫn mua & đầu tư UMA tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với UMA? Mua UMA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua UMA. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua UMA (UMA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và UMA sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua UMA (UMA)

Bạn có thể làm gì với UMA

Sở hữu UMA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua UMA (UMA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

UMA (UMA) là gì

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

Nguồn UMA

Để hiểu thêm về UMA, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức UMA
Block Explorer

Danh mục :

Avalanche EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về UMA

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:07:51 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành UMA (UMA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về UMA

UMA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short UMA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch UMA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường UMA (UMA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá UMA theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
UMA/USDT
₫9,018.1505
₫9,018.1505₫9,018.1505
+0.41%
161.22K (USDT)
UMA/USDC
₫8,999.73
₫8,999.73₫8,999.73
+0.11%
162.60K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán UMA sang VND

Số lượng

UMA
UMA
VND
VND

1 UMA = 9,015.519 VND