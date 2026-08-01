Giá UMA hôm nay

Giá UMA (UMA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3426, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UMA sang VND là ₫ 0.3426 mỗi UMA.

UMA hiện xếp hạng #516 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.06M, với nguồn cung lưu hành 90.65M UMA. Trong vòng 24 giờ qua, UMA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3401 (thấp) đến ₫ 0.344 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,141,263.12450015, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 9,188.8691206085803745.

Về hiệu suất ngắn hạn, UMA biến động -0.03% trong giờ qua và +1.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.03K.

Thông tin thị trường UMA (UMA)

Xếp hạng No.516 Vốn hóa thị trường ₫ 31.06M₫ 31.06M ₫ 31.06M Khối lượng (24H) ₫ 55.03K₫ 55.03K ₫ 55.03K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 44.16M₫ 44.16M ₫ 44.16M Nguồn cung lưu thông 90.65M 90.65M 90.65M Tổng cung 128,904,227.62302178 128,904,227.62302178 128,904,227.62302178 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của UMA là ₫ 31.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.03K. Nguồn cung lưu hành của UMA là 90.65M, với tổng nguồn cung là 128904227.62302178. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.16M.