Giá UMA(UMA)
Giá UMA (UMA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3426, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UMA sang VND là ₫ 0.3426 mỗi UMA.
UMA hiện xếp hạng #516 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.06M, với nguồn cung lưu hành 90.65M UMA. Trong vòng 24 giờ qua, UMA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3401 (thấp) đến ₫ 0.344 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,141,263.12450015, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 9,188.8691206085803745.
Về hiệu suất ngắn hạn, UMA biến động -0.03% trong giờ qua và +1.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.03K.
No.516
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của UMA là ₫ 31.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.03K. Nguồn cung lưu hành của UMA là 90.65M, với tổng nguồn cung là 128904227.62302178. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.16M.
-0.03%
-0.08%
+1.21%
+1.21%
Theo dõi biến động giá của UMA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -7.21819
|-0.08%
|30 ngày
|₫ -0.0342
|-9.08%
|60 ngày
|₫ -0.0439
|-11.36%
|90 ngày
|₫ -0.2148
|-38.54%
Hôm nay, UMA đã biến động ₫ -7.21819 (-0.08%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0342 (-9.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, UMA đã biến động ₫ -0.0439 (-11.36%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.2148 (-38.54%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của UMA (UMA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá UMA.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của UMA. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường UMA: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Trung lập
|K ≈ D (±1%)
|Hướng đi ngắn hạn không rõ ràng, chờ và quan sát.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
UMA_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,3365 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm trong khoảng giữa ngưỡng hỗ trợ S1 (0,3356) và vùng trung tâm (0,3384). Cấu trúc thị trường hiện tại đang trong giai đoạn dao động theo biên độ hẹp, với phe mua và phe bán giằng co trong không gian hạn chế. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy hệ thống đường trung bình động ngắn hạn đang có xu hướng xếp chồng theo chiều mua. Tuy nhiên, giá vẫn chịu áp lực từ vùng trung tâm phía trên. Phân bố động lượng thể hiện sự phân hóa rõ rệt: nhóm ngắn hạn có xu hướng mua, trong khi nhóm dài hạn lại nghiêng về bán. Đường MA 7 chu kỳ và EMA đều phát tín hiệu mua. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt vàng, nhưng chỉ số RSI vẫn duy trì ở vùng trung tính. Các chỉ báo nhanh và chậm chưa xuất hiện sự đồng bộ hoặc cộng hưởng mạnh mẽ. Biến động thị trường đang ở mức thấp, trong khi các chỉ báo KDJ và StochRSI phản ánh động lượng tức thời khá ôn hòa. Băng thông Bollinger thu hẹp dần, cho thấy thị trường thiếu đi động lực để bứt phá theo một hướng cụ thể. Về mặt hỗ trợ gần nhất, mức giá 0,3356 (S1) cách giá hiện tại 0,0009. Mức hỗ trợ mạnh hơn nằm ở ngưỡng S2 (0,3342), cách giá hiện tại 0,0023. Phía trên, kháng cự gần nhất là vùng trung tâm (0,3384), cách giá hiện tại 0,0019. Kháng cự xa hơn được xác định ở mức R1 (0,3398), cách giá hiện tại 0,0033. Ngoài ra, mức R2 (0,3426) đóng vai trò như một tham chiếu quan trọng ở cấp độ cao hơn.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của UMA có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
UMA (Universal Market Access) là một nền tảng hợp đồng tài chính phi tập trung được xây dựng để cho phép Truy cập Thị trường Toàn cầu. Nó được thiết kế để hỗ trợ các đổi mới tài chính được thực hiện bởi các blockchain công khai, như Ethereum. Giao thức của UMA cho phép người dùng thiết kế và tạo ra các hợp đồng tài chính tự thực thi, tự thi hành, được bảo đảm bởi các khuyến khích kinh tế và chạy chúng trên blockchain của Ethereum. Token bản địa của nền tảng, UMA, được sử dụng cho quản trị, nơi các chủ sở hữu token bỏ phiếu về các tham số hệ thống và mẫu hợp đồng. Giao thức được thiết kế để đảm bảo rằng bất kỳ hợp đồng tài chính riêng lẻ nào được tạo ra trên nền tảng UMA đều được đảm bảo đầy đủ, giảm rủi ro tài chính. Các ứng dụng thông thường của UMA bao gồm việc tạo ra các tài sản tổng hợp và các sản phẩm phái sinh tài chính.
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Sở hữu UMA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua UMA (UMA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.
Để hiểu thêm về UMA, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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