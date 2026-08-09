Giá Checkmate hôm nay

Giá Checkmate (CHECK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.015569, biến động 1.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHECK sang VND là ₫ 0.015569 mỗi CHECK.

Checkmate hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- CHECK. Trong vòng 24 giờ qua, CHECK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01543 (thấp) đến ₫ 0.016076 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHECK biến động +0.39% trong giờ qua và -21.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 87.76K.

Thông tin thị trường Checkmate (CHECK)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 87.76K₫ 87.76K ₫ 87.76K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 15.57M₫ 15.57M ₫ 15.57M Nguồn cung lưu thông ---- -- Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Checkmate là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 87.76K. Nguồn cung lưu hành của CHECK là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 15.57M.