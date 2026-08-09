Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Checkmate theo thời gian thực hôm nay là 0.015569 VND. Vốn hoá thị trường của CHECK là -- VND. Theo dõi cập nhật giá CHECK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Checkmate theo thời gian thực hôm nay là 0.015569 VND. Vốn hoá thị trường của CHECK là -- VND. Theo dõi cập nhật giá CHECK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về CHECK

Thông tin giá CHECK

CHECK là gì

Whitepaper CHECK

Website chính thức CHECK

Tokenomics của CHECK

Dự báo giá CHECK

Lịch sử CHECK

Hướng dẫn mua CHECK

Chuyển đổi CHECK sang fiat

CHECK Spot

CHECK USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Checkmate

Giá Checkmate(CHECK)

Giá theo thời gian thực 1 CHECK sang VND

₫409.698235
₫409.698235₫409.698235
-1.97%1D
VND
Biểu đồ giá Checkmate (CHECK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:04:23 (UTC+8)

Giá Checkmate hôm nay

Giá Checkmate (CHECK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.015569, biến động 1.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHECK sang VND là ₫ 0.015569 mỗi CHECK.

Checkmate hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- CHECK. Trong vòng 24 giờ qua, CHECK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01543 (thấp) đến ₫ 0.016076 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHECK biến động +0.39% trong giờ qua và -21.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 87.76K.

Thông tin thị trường Checkmate (CHECK)

--
----

₫ 87.76K
₫ 87.76K₫ 87.76K

₫ 15.57M
₫ 15.57M₫ 15.57M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Checkmate là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 87.76K. Nguồn cung lưu hành của CHECK là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 15.57M.

Lịch sử giá Checkmate theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01543
₫ 0.01543₫ 0.01543
Thấp nhất 24H
₫ 0.016076
₫ 0.016076₫ 0.016076
Cao nhất 24H

₫ 0.01543
₫ 0.01543₫ 0.01543

₫ 0.016076
₫ 0.016076₫ 0.016076

--
----

--
----

+0.39%

-1.97%

-21.19%

-21.19%

Lịch sử giá theo VND của Checkmate (CHECK)

Theo dõi biến động giá của Checkmate trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -8.23325026-1.97%
30 ngày₫ -0.013524-46.49%
60 ngày₫ -0.042222-73.06%
90 ngày₫ -0.023295-59.94%
Biến động giá Checkmate hôm nay

Hôm nay, CHECK đã biến động ₫ -8.23325026 (-1.97%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Checkmate trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.013524 (-46.49%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Checkmate trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CHECK đã biến động ₫ -0.042222 (-73.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Checkmate trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.023295 (-59.94%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Checkmate (CHECK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Checkmate.

Phân tích Checkmate

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Checkmate. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Checkmate hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CHECK: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá < S2Dưới S2Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

**Cấu trúc thị trường** Giá hiện tại trên khung thời gian 4 giờ của CHECK_USDT là 0,028248, đang vận động dưới mức trung tâm 0,0288 với biên độ giảm 1,1%, nằm trong vùng hỗ trợ được hình thành bởi S2 (0,02829) và S1 (0,02849). Các đường MA và EMA đều cho thấy tín hiệu mua, giá đang duy trì ở phía trên hệ thống đường trung bình. **Trạng thái động lượng** Chỉ báo MACD đã ghi nhận tín hiệu cắt vàng, hướng động lượng của đường nhanh và chậm cùng chiều. Chỉ số RSI vẫn duy trì trong vùng trung tính, động lượng ngắn hạn chưa bước vào vùng quá mua. Hệ thống đường trung bình đa kỳ hạn và các chỉ báo xu hướng đều thể hiện sự sắp xếp đồng hướng. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, R1 nằm tại 0,029 (+2,7%), R2 tại 0,0293 (+3,8%) tạo thành dải kháng cự gần. Ở phía dưới, S1 tại 0,02849 (+0,9%) và S2 tại 0,02829 (+0,1%) hình thành tầng hỗ trợ tức thời. Mức trung tâm 0,0288 (+1,9%) đóng vai trò tham chiếu cho sự chuyển đổi cấu trúc.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Checkmate?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Checkmate (CHECK):

Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư có tác động trực tiếp đến giá CHECK.

Tính ứng dụng & mức độ phổ biến: Các trường hợp sử dụng trong thế giới thực, tốc độ phát triển của nền tảng và tỷ lệ người dùng áp dụng token này sẽ thúc đẩy nhu cầu.

Khối lượng giao dịch: Tính thanh khoản cao thường dẫn đến mức giá ổn định hơn.

Quan hệ đối tác: Những liên minh chiến lược và các tích hợp với các dự án khác có thể làm tăng giá trị của token.

Cơ chế tokenomics: Cơ chế cung cấp token, phần thưởng staking và các đợt đốt token sẽ ảnh hưởng đến tính khan hiếm của token.

Tin tức về quy định: Các quy định liên quan đến tiền mã hóa có tác động đến tất cả các tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả CHECK.

Phát triển kỹ thuật: Các bản cập nhật nền tảng, những tính năng mới và tiến độ thực hiện lộ trình phát triển sẽ ảnh hưởng đến sự quan tâm của nhà đầu tư.

Tại sao mọi người muốn biết giá Checkmate hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Checkmate (CHECK) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng sau đây:

- Quyết định giao dịch: Các nhà giao dịch tích cực cần biết giá hiện tại để mua/bán vào thời điểm tối ưu và tối đa hóa lợi nhuận.

- Theo dõi danh mục đầu tư: Nhà đầu tư theo dõi giá trị các khoản nắm giữ của mình để đánh giá hiệu suất và đưa ra những điều chỉnh chiến lược.

- Phân tích thị trường: Biến động giá giúp xác định xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự cũng như các cơ hội tiềm năng.

- Nỗi lo bị bỏ lỡ/định thời điểm: Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy mọi người kiểm tra xem liệu họ có nên nhanh chóng tham gia hoặc thoát khỏi vị thế hay không.

- Lập kế hoạch đầu tư: Giá cả hiện tại đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định quy mô vị thế và xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro.

Dự đoán giá Checkmate

Dự đoán giá Checkmate (CHECK) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CHECK vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Checkmate (CHECK) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Checkmate có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Checkmate sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CHECK cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Checkmate.

Hướng dẫn mua & đầu tư Checkmate tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Checkmate? Mua CHECK nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Checkmate. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Checkmate (CHECK).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Checkmate sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Checkmate (CHECK)

Bạn có thể làm gì với Checkmate

Sở hữu Checkmate mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Checkmate (CHECK) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Checkmate (CHECK) là gì

Hệ sinh thái Checkmate đang thực hiện sứ mệnh xây dựng một phong trào toàn cầu gồm những người có tư duy chiến lược và cạnh tranh. Chúng tôi hỗ trợ các trò chơi thế hệ tiếp theo, do cộng đồng sở hữu, truyền cảm hứng cho sự phát triển trí tuệ, sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh thông qua công nghệ blockchain. CHECK là tiền tệ gốc của hệ sinh thái Checkmate. CHECK cung cấp nhiều tiện ích trong hệ sinh thái, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hỗ trợ nền kinh tế trong trò chơi, mua tài sản trong trò chơi như vật phẩm trang trí, và tham gia vào các hoạt động quản trị.

Nguồn Checkmate

Để hiểu thêm về Checkmate, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Checkmate
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Checkmate

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:04:23 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Checkmate (CHECK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Checkmate

CHECK USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CHECK với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CHECK USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Checkmate (CHECK) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Checkmate theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CHECK/USDT
₫409.56666
₫409.56666₫409.56666
-2.00%
5.58M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,834.03550
₫5,834.03550₫5,834.03550

-11.63%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫72,171.5190
₫72,171.5190₫72,171.5190

+132.91%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,859.6905
₫27,859.6905₫27,859.6905

+9.32%

STONK

STONK

STONK

₫180.205120
₫180.205120₫180.205120

-2.40%

Squid

Squid

QUID

₫2,329.40380
₫2,329.40380₫2,329.40380

-2.45%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫72,171.5190
₫72,171.5190₫72,171.5190

+132.91%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫99.233865
₫99.233865₫99.233865

+115.97%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫3,867.620810
₫3,867.620810₫3,867.620810

+106.42%

Aether Network

Aether Network

AET

₫976.2865
₫976.2865₫976.2865

+41.60%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.4366490
₫6.4366490₫6.4366490

+63.06%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CHECK sang VND

Số lượng

CHECK
CHECK
VND
VND

1 CHECK = 409.698235 VND