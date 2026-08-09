Giá Banana Gun(BANANA)
Giá Banana Gun (BANANA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 3.604, biến động 1.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BANANA sang VND là ₫ 3.604 mỗi BANANA.
Banana Gun hiện xếp hạng #901 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.45M, với nguồn cung lưu hành 4.01M BANANA. Trong vòng 24 giờ qua, BANANA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 3.515 (thấp) đến ₫ 3.64 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,070,870.56084536548225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 73,113.5681709192264175.
Về hiệu suất ngắn hạn, BANANA biến động +0.25% trong giờ qua và +0.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.18K.
No.901
40.08%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Banana Gun là ₫ 14.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.18K. Nguồn cung lưu hành của BANANA là 4.01M, với tổng nguồn cung là 8402893.46593683. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 36.04M.
+0.25%
+1.80%
+0.30%
+0.30%
Theo dõi biến động giá của Banana Gun trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +1,677.38738
|+1.80%
|30 ngày
|₫ +0.33
|+10.07%
|60 ngày
|₫ +0.771
|+27.21%
|90 ngày
|₫ -0.861
|-19.29%
Hôm nay, BANANA đã biến động ₫ +1,677.38738 (+1.80%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.33 (+10.07%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BANANA đã biến động ₫ +0.771 (+27.21%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.861 (-19.29%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Banana Gun (BANANA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Banana Gun.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Banana Gun. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BANANA: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BANANA_USDT đang giao dịch ở mức 3,601 trên khung thời gian 4 giờ, với giá hiện tại nằm phía trên điểm trục 3,526. Hiện tại, giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 tại 3,5429 và chạm tới vùng R2 ở mức 3,554, cho thấy cấu trúc phe mua đang chiếm ưu thế. Hệ thống các đường trung tâm cho thấy giá đã thoát ra khỏi phạm vi dao động trung tâm và đang trong giai đoạn mở rộng theo chiều tăng. Các đường trung bình động ngắn hạn đang phát tín hiệu mua, đồng thời chỉ báo EMA cũng xác nhận sự sắp xếp theo hướng tăng của phe mua. MACD hình thành dấu hiệu cắt vàng, biểu đồ cột động lượng chuyển sang giá trị dương, cho thấy lực mua đang dần được tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, chưa chạm đến ngưỡng quá mua, do đó vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng. Các chỉ báo KDJ và StochRSI tương ứng với diễn biến giá, với các đường nhanh và chậm cùng hướng phân kỳ. Độ biến động duy trì ổn định, dải Bollinger không có dấu hiệu giãn nở mạnh, thể hiện xu hướng tăng giá một cách trật tự. Mức kháng cự quan trọng gần nhất nằm tại R2 ở mức 3,554, cách giá hiện tại khoảng 1,3%. Nếu vượt qua ngưỡng này, không gian tăng giá phía trên sẽ được mở rộng thêm nữa. Về phía hỗ trợ, mức hỗ trợ đầu tiên là vị trí chuyển đổi từ R1 tại 3,5429, cách giá hiện tại khoảng 1,6%. Mức hỗ trợ mạnh hơn nằm tại điểm trung tâm 3,526, cách giá hiện tại khoảng 2,1%. Ngoài ra, mức S1 tại 3,5149 đóng vai trò như một điểm phòng thủ phụ, cách giá hiện tại khoảng 2,4%. Các nhà giao dịch cần theo dõi kỹ thời gian giá neo lại quanh vùng R2 cũng như sự phối hợp giữa biến động giá và khối lượng giao dịch.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Banana Gun có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
BANANA là một token tiền điện tử hoạt động trên Binance Smart Chain (BSC). Đây là token gốc của ApeSwap Finance, một nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) cho phép người dùng cung cấp thanh khoản, cược và kiếm token, tương tự như các nền tảng tạo thị trường tự động (AMM) khác. Token BANANA được sử dụng cho các phiếu bầu quản trị và cũng có thể được cược để kiếm phần thưởng. Token hoạt động trên một mô hình giảm phát, với một phần của mỗi phí giao dịch được sử dụng để mua lại và đốt token BANANA, làm giảm tổng cung cấp theo thời gian. Token này đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái ApeSwap, tạo điều kiện cho các giao dịch, khuyến khích cung cấp thanh khoản và trao quyền quản trị cho những người giữ token.
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Sở hữu Banana Gun mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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