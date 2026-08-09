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Giá Banana Gun theo thời gian thực hôm nay là 3.604 VND. Vốn hoá thị trường của BANANA là 14,447,472.76921457372 VND. Theo dõi cập nhật giá BANANA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Banana Gun theo thời gian thực hôm nay là 3.604 VND. Vốn hoá thị trường của BANANA là 14,447,472.76921457372 VND. Theo dõi cập nhật giá BANANA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Banana Gun(BANANA)

Giá theo thời gian thực 1 BANANA sang VND

₫94,865.575
₫94,865.575₫94,865.575
+1.80%1D
VND
Biểu đồ giá Banana Gun (BANANA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:23:58 (UTC+8)

Giá Banana Gun hôm nay

Giá Banana Gun (BANANA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 3.604, biến động 1.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BANANA sang VND là ₫ 3.604 mỗi BANANA.

Banana Gun hiện xếp hạng #901 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.45M, với nguồn cung lưu hành 4.01M BANANA. Trong vòng 24 giờ qua, BANANA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 3.515 (thấp) đến ₫ 3.64 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,070,870.56084536548225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 73,113.5681709192264175.

Về hiệu suất ngắn hạn, BANANA biến động +0.25% trong giờ qua và +0.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.18K.

Thông tin thị trường Banana Gun (BANANA)

No.901

₫ 14.45M
₫ 14.45M₫ 14.45M

₫ 57.18K
₫ 57.18K₫ 57.18K

₫ 36.04M
₫ 36.04M₫ 36.04M

4.01M
4.01M 4.01M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8,402,893.46593683
8,402,893.46593683 8,402,893.46593683

40.08%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Banana Gun là ₫ 14.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.18K. Nguồn cung lưu hành của BANANA là 4.01M, với tổng nguồn cung là 8402893.46593683. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 36.04M.

Lịch sử giá Banana Gun theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 3.515
₫ 3.515₫ 3.515
Thấp nhất 24H
₫ 3.64
₫ 3.64₫ 3.64
Cao nhất 24H

₫ 3.515
₫ 3.515₫ 3.515

₫ 3.64
₫ 3.64₫ 3.64

₫ 2,070,870.56084536548225
₫ 2,070,870.56084536548225₫ 2,070,870.56084536548225

₫ 73,113.5681709192264175
₫ 73,113.5681709192264175₫ 73,113.5681709192264175

+0.25%

+1.80%

+0.30%

+0.30%

Lịch sử giá theo VND của Banana Gun (BANANA)

Theo dõi biến động giá của Banana Gun trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +1,677.38738+1.80%
30 ngày₫ +0.33+10.07%
60 ngày₫ +0.771+27.21%
90 ngày₫ -0.861-19.29%
Biến động giá Banana Gun hôm nay

Hôm nay, BANANA đã biến động ₫ +1,677.38738 (+1.80%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Banana Gun trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.33 (+10.07%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Banana Gun trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BANANA đã biến động ₫ +0.771 (+27.21%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Banana Gun trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.861 (-19.29%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Banana Gun (BANANA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Banana Gun.

Phân tích Banana Gun

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Banana Gun. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Banana Gun hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BANANA: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

BANANA_USDT đang giao dịch ở mức 3,601 trên khung thời gian 4 giờ, với giá hiện tại nằm phía trên điểm trục 3,526. Hiện tại, giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 tại 3,5429 và chạm tới vùng R2 ở mức 3,554, cho thấy cấu trúc phe mua đang chiếm ưu thế. Hệ thống các đường trung tâm cho thấy giá đã thoát ra khỏi phạm vi dao động trung tâm và đang trong giai đoạn mở rộng theo chiều tăng. Các đường trung bình động ngắn hạn đang phát tín hiệu mua, đồng thời chỉ báo EMA cũng xác nhận sự sắp xếp theo hướng tăng của phe mua. MACD hình thành dấu hiệu cắt vàng, biểu đồ cột động lượng chuyển sang giá trị dương, cho thấy lực mua đang dần được tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, chưa chạm đến ngưỡng quá mua, do đó vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng. Các chỉ báo KDJ và StochRSI tương ứng với diễn biến giá, với các đường nhanh và chậm cùng hướng phân kỳ. Độ biến động duy trì ổn định, dải Bollinger không có dấu hiệu giãn nở mạnh, thể hiện xu hướng tăng giá một cách trật tự. Mức kháng cự quan trọng gần nhất nằm tại R2 ở mức 3,554, cách giá hiện tại khoảng 1,3%. Nếu vượt qua ngưỡng này, không gian tăng giá phía trên sẽ được mở rộng thêm nữa. Về phía hỗ trợ, mức hỗ trợ đầu tiên là vị trí chuyển đổi từ R1 tại 3,5429, cách giá hiện tại khoảng 1,6%. Mức hỗ trợ mạnh hơn nằm tại điểm trung tâm 3,526, cách giá hiện tại khoảng 2,1%. Ngoài ra, mức S1 tại 3,5149 đóng vai trò như một điểm phòng thủ phụ, cách giá hiện tại khoảng 2,4%. Các nhà giao dịch cần theo dõi kỹ thời gian giá neo lại quanh vùng R2 cũng như sự phối hợp giữa biến động giá và khối lượng giao dịch.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Banana Gun?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá token Banana Gun (BANANA):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng tiền mã hóa nói chung
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tính ứng dụng của token trong hệ sinh thái Banana Gun
4. Mức độ áp dụng của cộng đồng và tốc độ tăng trưởng người dùng
5. Các thông báo về quan hệ đối tác và những phát triển của nền tảng
6. Động lực cung cấp và cấu trúc tokenomics
7. Tình hình chung của thị trường DeFi
8. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các token meme
9. Sức lan tỏa trên mạng xã hội và sự xuất hiện của các KOL/Influencer
10. Sự cạnh tranh từ các dự án tương tự

Những yếu tố này kết hợp lại tạo nên mức biến động giá thường thấy ở các loại tiền mã hóa vốn hóa nhỏ.

Tại sao mọi người muốn biết giá Banana Gun hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Banana Gun (BANANA) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, xác định thời điểm thị trường để mua/bán, tính toán lợi nhuận/lỗ, cũng như cập nhật hiệu suất đầu tư của mình. Các nhà giao dịch tích cực cần giá thực tế theo thời gian thực để triển khai các chiến lược một cách hiệu quả.

Dự đoán giá Banana Gun

Dự đoán giá Banana Gun (BANANA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BANANA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Banana Gun (BANANA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Banana Gun có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Banana Gun sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BANANA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Banana Gun.

Giới thiệu Banana Gun

BANANA là một token tiền điện tử hoạt động trên Binance Smart Chain (BSC). Đây là token gốc của ApeSwap Finance, một nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) cho phép người dùng cung cấp thanh khoản, cược và kiếm token, tương tự như các nền tảng tạo thị trường tự động (AMM) khác. Token BANANA được sử dụng cho các phiếu bầu quản trị và cũng có thể được cược để kiếm phần thưởng. Token hoạt động trên một mô hình giảm phát, với một phần của mỗi phí giao dịch được sử dụng để mua lại và đốt token BANANA, làm giảm tổng cung cấp theo thời gian. Token này đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái ApeSwap, tạo điều kiện cho các giao dịch, khuyến khích cung cấp thanh khoản và trao quyền quản trị cho những người giữ token.

Hướng dẫn mua & đầu tư Banana Gun tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Banana Gun? Mua BANANA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Banana Gun. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Banana Gun (BANANA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Banana Gun sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Banana Gun (BANANA)

Bạn có thể làm gì với Banana Gun

Sở hữu Banana Gun mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Banana Gun (BANANA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Banana Gun (BANANA) là gì

Banana Gun là một bot Telegram cho phép bạn theo dõi các lần ra mắt sắp tới hoặc mua các token đã hoạt động một cách an toàn. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành người mua hàng thủ công/tay bắn tỉa đáng tin cậy của bạn trên Ethereum Network và có thể sẽ có nhiều chuỗi hơn trong tương lai.

Nguồn Banana Gun

Để hiểu thêm về Banana Gun, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Banana Gun
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Binance HODLer Airdrops

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Banana Gun

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:23:58 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Banana Gun (BANANA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Banana Gun

BANANA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BANANA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BANANA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Banana Gun (BANANA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Banana Gun theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BANANA/USDT
₫94,839.26
₫94,839.26₫94,839.26
+1.72%
15.74K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 BANANA = 94,839.26 VND