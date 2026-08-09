Giá Banana Gun hôm nay

Giá Banana Gun (BANANA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 3.604, biến động 1.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BANANA sang VND là ₫ 3.604 mỗi BANANA.

Banana Gun hiện xếp hạng #901 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.45M, với nguồn cung lưu hành 4.01M BANANA. Trong vòng 24 giờ qua, BANANA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 3.515 (thấp) đến ₫ 3.64 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,070,870.56084536548225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 73,113.5681709192264175.

Về hiệu suất ngắn hạn, BANANA biến động +0.25% trong giờ qua và +0.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.18K.

Thông tin thị trường Banana Gun (BANANA)

Xếp hạng No.901 Vốn hóa thị trường ₫ 14.45M₫ 14.45M ₫ 14.45M Khối lượng (24H) ₫ 57.18K₫ 57.18K ₫ 57.18K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 36.04M₫ 36.04M ₫ 36.04M Nguồn cung lưu thông 4.01M 4.01M 4.01M Nguồn cung tối đa 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Tổng cung 8,402,893.46593683 8,402,893.46593683 8,402,893.46593683 Tỷ lệ lưu hành 40.08% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Banana Gun là ₫ 14.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.18K. Nguồn cung lưu hành của BANANA là 4.01M, với tổng nguồn cung là 8402893.46593683. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 36.04M.