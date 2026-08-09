Giá The Top Floor Boss hôm nay

Giá The Top Floor Boss (TJR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0001317, biến động 3.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TJR sang VND là ₫ 0.0001317 mỗi TJR.

The Top Floor Boss hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- TJR. Trong vòng 24 giờ qua, TJR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0001247 (thấp) đến ₫ 0.000139 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TJR biến động +0.15% trong giờ qua và -31.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 51.10K.

Thông tin thị trường The Top Floor Boss (TJR)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 51.10K₫ 51.10K ₫ 51.10K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 131.70K₫ 131.70K ₫ 131.70K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 999,999,733 999,999,733 999,999,733 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Top Floor Boss là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 51.10K. Nguồn cung lưu hành của TJR là --, với tổng nguồn cung là 999999733. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 131.70K.