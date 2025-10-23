Giá XPIN Network theo thời gian thực hôm nay là 0.0049425 USD. Theo dõi cập nhật giá XPIN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá XPIN dễ dàng ngay trên MEXC.Giá XPIN Network theo thời gian thực hôm nay là 0.0049425 USD. Theo dõi cập nhật giá XPIN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá XPIN dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về XPIN

Thông tin giá XPIN

Whitepaper XPIN

Website chính thức XPIN

Tokenomics của XPIN

Dự báo giá XPIN

Lịch sử XPIN

Hướng dẫn mua XPIN

Chuyển đổi XPIN sang fiat

XPIN Spot

XPIN USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo XPIN Network

Giá XPIN Network(XPIN)

Giá theo thời gian thực 1 XPIN sang USD

$0.0049416
$0.0049416$0.0049416
-0.46%1D
USD
Biểu đồ giá XPIN Network (XPIN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:54:11 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của XPIN Network (XPIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0045536
$ 0.0045536$ 0.0045536
Thấp nhất 24H
$ 0.0056206
$ 0.0056206$ 0.0056206
Cao nhất 24H

$ 0.0045536
$ 0.0045536$ 0.0045536

$ 0.0056206
$ 0.0056206$ 0.0056206

$ 0.005117532880419514
$ 0.005117532880419514$ 0.005117532880419514

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

-1.49%

-0.45%

+278.93%

+278.93%

Giá thời gian thực của XPIN Network (XPIN) là $ 0.0049425. Trong 24 giờ qua, XPIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0045536 và cao nhất là $ 0.0056206, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XPIN là $ 0.005117532880419514, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000457316453478145.

Về hiệu suất ngắn hạn, XPIN đã biến động -1.49% trong 1 giờ qua, -0.45% trong 24 giờ và +278.93% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường XPIN Network (XPIN)

No.385

$ 79.60M
$ 79.60M$ 79.60M

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

$ 494.25M
$ 494.25M$ 494.25M

16.11B
16.11B 16.11B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.10%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của XPIN Network là $ 79.60M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.07M. Nguồn cung lưu hành của XPIN là 16.11B, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 494.25M.

Lịch sử giá theo USD của XPIN Network (XPIN)

Theo dõi biến động giá của XPIN Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000022836-0.45%
30 ngày$ +0.0038971+372.78%
60 ngày$ +0.0043393+719.37%
90 ngày$ +0.0047425+2,371.25%
Biến động giá XPIN Network hôm nay

Hôm nay, XPIN đã biến động $ -0.000022836 (-0.45%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá XPIN Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.0038971 (+372.78%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá XPIN Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XPIN đã biến động $ +0.0043393 (+719.37%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá XPIN Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0047425 (+2,371.25%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của XPIN Network (XPIN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá XPIN Network.

XPIN Network (XPIN) là gì

XPIN Network, một dự án DePIN hàng đầu trên BNB Chain, cung cấp cơ sở hạ tầng truyền thông phi tập trung, được hỗ trợ bởi AI, đồng thời mang đến kết nối an toàn, hiệu quả và không biên giới. Với phạm vi phủ sóng không dây trên hơn 150 quốc gia và khu vực, eSIM toàn cầu, PowerLink và AI dNFT của XPIN mở ra một kỷ nguyên kết nối mới, đồng thời mở ra các cơ hội lợi nhuận thụ động. Bằng cách tái định nghĩa cách thế giới kết nối, XPIN đang xây dựng mạng lưới nhà điều hành phi tập trung thế hệ tiếp theo.

XPIN Network đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư XPIN Network một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake XPIN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về XPIN Network trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch XPIN Network trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá XPIN Network (USD)

XPIN Network (XPIN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản XPIN Network (XPIN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho XPIN Network.

Xem ngay dự đoán giá XPIN Network!

Tokenomics của XPIN Network (XPIN)

Hiểu rõ tokenomics của XPIN Network (XPIN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token XPIN ngay!

Cách mua XPIN Network (XPIN)

Bạn đang tìm cách mua XPIN Network? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua XPIN Network trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

XPIN/Tiền tệ địa phương

1 XPIN Network (XPIN) sang VND
130.0618875
1 XPIN Network (XPIN) sang AUD
A$0.00761145
1 XPIN Network (XPIN) sang GBP
0.00365745
1 XPIN Network (XPIN) sang EUR
0.00425055
1 XPIN Network (XPIN) sang USD
$0.0049425
1 XPIN Network (XPIN) sang MYR
RM0.02085735
1 XPIN Network (XPIN) sang TRY
0.20748615
1 XPIN Network (XPIN) sang JPY
¥0.75126
1 XPIN Network (XPIN) sang ARS
ARS$7.2047811
1 XPIN Network (XPIN) sang RUB
0.402764325
1 XPIN Network (XPIN) sang INR
0.43385265
1 XPIN Network (XPIN) sang IDR
Rp82.37496705
1 XPIN Network (XPIN) sang PHP
0.28933395
1 XPIN Network (XPIN) sang EGP
￡E.0.2350653
1 XPIN Network (XPIN) sang BRL
R$0.0266895
1 XPIN Network (XPIN) sang CAD
C$0.006870075
1 XPIN Network (XPIN) sang BDT
0.6033804
1 XPIN Network (XPIN) sang NGN
7.22583615
1 XPIN Network (XPIN) sang COP
$19.231514625
1 XPIN Network (XPIN) sang ZAR
R.0.086147775
1 XPIN Network (XPIN) sang UAH
0.20610225
1 XPIN Network (XPIN) sang TZS
T.Sh.12.26422065
1 XPIN Network (XPIN) sang VES
Bs1.037925
1 XPIN Network (XPIN) sang CLP
$4.695375
1 XPIN Network (XPIN) sang PKR
Rs1.397739
1 XPIN Network (XPIN) sang KZT
2.6586696
1 XPIN Network (XPIN) sang THB
฿0.16221285
1 XPIN Network (XPIN) sang TWD
NT$0.152179575
1 XPIN Network (XPIN) sang AED
د.إ0.018138975
1 XPIN Network (XPIN) sang CHF
Fr0.003904575
1 XPIN Network (XPIN) sang HKD
HK$0.038403225
1 XPIN Network (XPIN) sang AMD
֏1.88714535
1 XPIN Network (XPIN) sang MAD
.د.م0.045619275
1 XPIN Network (XPIN) sang MXN
$0.0911397
1 XPIN Network (XPIN) sang SAR
ريال0.018534375
1 XPIN Network (XPIN) sang ETB
Br0.74107845
1 XPIN Network (XPIN) sang KES
KSh0.637236525
1 XPIN Network (XPIN) sang JOD
د.أ0.0035042325
1 XPIN Network (XPIN) sang PLN
0.018040125
1 XPIN Network (XPIN) sang RON
лв0.02164815
1 XPIN Network (XPIN) sang SEK
kr0.046508925
1 XPIN Network (XPIN) sang BGN
лв0.0083034
1 XPIN Network (XPIN) sang HUF
Ft1.6590984
1 XPIN Network (XPIN) sang CZK
0.10349595
1 XPIN Network (XPIN) sang KWD
د.ك0.001512405
1 XPIN Network (XPIN) sang ILS
0.016260825
1 XPIN Network (XPIN) sang BOB
Bs0.034053825
1 XPIN Network (XPIN) sang AZN
0.00840225
1 XPIN Network (XPIN) sang TJS
SM0.045471
1 XPIN Network (XPIN) sang GEL
0.01334475
1 XPIN Network (XPIN) sang AOA
Kz4.521942675
1 XPIN Network (XPIN) sang BHD
.د.ب0.00185838
1 XPIN Network (XPIN) sang BMD
$0.0049425
1 XPIN Network (XPIN) sang DKK
kr0.031780275
1 XPIN Network (XPIN) sang HNL
L0.129641775
1 XPIN Network (XPIN) sang MUR
0.22468605
1 XPIN Network (XPIN) sang NAD
$0.086246625
1 XPIN Network (XPIN) sang NOK
kr0.04952385
1 XPIN Network (XPIN) sang NZD
$0.00859995
1 XPIN Network (XPIN) sang PAB
B/.0.0049425
1 XPIN Network (XPIN) sang PGK
K0.0207585
1 XPIN Network (XPIN) sang QAR
ر.ق0.017941275
1 XPIN Network (XPIN) sang RSD
дин.0.49948905
1 XPIN Network (XPIN) sang UZS
soʻm59.548179075
1 XPIN Network (XPIN) sang ALL
L0.411166575
1 XPIN Network (XPIN) sang ANG
ƒ0.008847075
1 XPIN Network (XPIN) sang AWG
ƒ0.0088965
1 XPIN Network (XPIN) sang BBD
$0.009885
1 XPIN Network (XPIN) sang BAM
KM0.0083034
1 XPIN Network (XPIN) sang BIF
Fr14.5358925
1 XPIN Network (XPIN) sang BND
$0.006375825
1 XPIN Network (XPIN) sang BSD
$0.0049425
1 XPIN Network (XPIN) sang JMD
$0.793419525
1 XPIN Network (XPIN) sang KHR
19.929395625
1 XPIN Network (XPIN) sang KMF
Fr2.09562
1 XPIN Network (XPIN) sang LAK
107.445650025
1 XPIN Network (XPIN) sang LKR
රු1.4967867
1 XPIN Network (XPIN) sang MDL
L0.08412135
1 XPIN Network (XPIN) sang MGA
Ar22.0647039
1 XPIN Network (XPIN) sang MOP
P0.039490575
1 XPIN Network (XPIN) sang MVR
0.07562025
1 XPIN Network (XPIN) sang MWK
MK8.55101925
1 XPIN Network (XPIN) sang MZN
MT0.31582575
1 XPIN Network (XPIN) sang NPR
रु0.692889075
1 XPIN Network (XPIN) sang PYG
35.05221
1 XPIN Network (XPIN) sang RWF
Fr7.1616825
1 XPIN Network (XPIN) sang SBD
$0.040676775
1 XPIN Network (XPIN) sang SCR
0.0670203
1 XPIN Network (XPIN) sang SRD
$0.1959207
1 XPIN Network (XPIN) sang SVC
$0.043148025
1 XPIN Network (XPIN) sang SZL
L0.086246625
1 XPIN Network (XPIN) sang TMT
m0.017348175
1 XPIN Network (XPIN) sang TND
د.ت0.01451118
1 XPIN Network (XPIN) sang TTD
$0.033460725
1 XPIN Network (XPIN) sang UGX
Sh17.21967
1 XPIN Network (XPIN) sang XAF
Fr2.7925125
1 XPIN Network (XPIN) sang XCD
$0.01334475
1 XPIN Network (XPIN) sang XOF
Fr2.7925125
1 XPIN Network (XPIN) sang XPF
Fr0.504135
1 XPIN Network (XPIN) sang BWP
P0.07087545
1 XPIN Network (XPIN) sang BZD
$0.009885
1 XPIN Network (XPIN) sang CVE
$0.469586925
1 XPIN Network (XPIN) sang DJF
Fr0.8748225
1 XPIN Network (XPIN) sang DOP
$0.313601625
1 XPIN Network (XPIN) sang DZD
د.ج0.644946825
1 XPIN Network (XPIN) sang FJD
$0.01136775
1 XPIN Network (XPIN) sang GNF
Fr42.9750375
1 XPIN Network (XPIN) sang GTQ
Q0.0377607
1 XPIN Network (XPIN) sang GYD
$1.032241125
1 XPIN Network (XPIN) sang ISK
kr0.602985

Nguồn XPIN Network

Để hiểu thêm về XPIN Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức XPIN Network
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về XPIN Network

Hôm nay giá của XPIN Network (XPIN) là bao nhiêu?
Giá XPIN theo thời gian thực bằng USD là 0.0049425 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của XPIN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của XPIN sang USD là $ 0.0049425. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của XPIN Network là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của XPIN là $ 79.60M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của XPIN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của XPIN là 16.11B USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XPIN là bao nhiêu?
XPIN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.005117532880419514 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của XPIN là bao nhiêu?
XPIN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000457316453478145 USD.
Khối lượng giao dịch của XPIN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của XPIN là $ 3.07M USD.
XPIN có tăng giá trong năm nay không?
XPIN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá XPIN để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:54:11 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành XPIN Network (XPIN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán XPIN sang USD

Số lượng

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0.0049425 USD

Giao dịch XPIN

XPIN/USDT
$0.0049416
$0.0049416$0.0049416
-0.26%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures