Giá MASS hôm nay

Giá MASS (MASS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000471, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MASS sang VND là ₫ 0.000471 mỗi MASS.

MASS hiện xếp hạng #2913 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 46.17K, với nguồn cung lưu hành 98.03M MASS. Trong vòng 24 giờ qua, MASS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000471 (thấp) đến ₫ 0.0004711 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 49,938.76126590, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 10.602086698431435395.

Về hiệu suất ngắn hạn, MASS biến động -0.03% trong giờ qua và +23.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.10K.

Thông tin thị trường MASS (MASS)

Xếp hạng No.2913 Vốn hóa thị trường ₫ 46.17K₫ 46.17K ₫ 46.17K Khối lượng (24H) ₫ 54.10K₫ 54.10K ₫ 54.10K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 97.23K₫ 97.23K ₫ 97.23K Nguồn cung lưu thông 98.03M 98.03M 98.03M Nguồn cung tối đa 206,438,400 206,438,400 206,438,400 Tổng cung 98,026,147.05229937 98,026,147.05229937 98,026,147.05229937 Tỷ lệ lưu hành 47.48% Blockchain công khai MASS

Vốn hoá thị trường hiện tại của MASS là ₫ 46.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.10K. Nguồn cung lưu hành của MASS là 98.03M, với tổng nguồn cung là 98026147.05229937. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 97.23K.