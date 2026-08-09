Giá TronBank hôm nay

Giá TronBank (TBK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.6097, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TBK sang VND là ₫ 0.6097 mỗi TBK.

TronBank hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- TBK. Trong vòng 24 giờ qua, TBK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.5977 (thấp) đến ₫ 0.6166 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TBK biến động -0.15% trong giờ qua và -1.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.48K.

Thông tin thị trường TronBank (TBK)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 66.48K₫ 66.48K ₫ 66.48K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 609.70M₫ 609.70M ₫ 609.70M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của TronBank là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.48K. Nguồn cung lưu hành của TBK là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 609.70M.