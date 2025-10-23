Giá Portal To Bitcoin theo thời gian thực hôm nay là 0.03403 USD. Theo dõi cập nhật giá PTB sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá PTB dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Portal To Bitcoin theo thời gian thực hôm nay là 0.03403 USD. Theo dõi cập nhật giá PTB sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá PTB dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Portal To Bitcoin

Giá Portal To Bitcoin(PTB)

Giá theo thời gian thực 1 PTB sang USD

$0.03403
$0.03403$0.03403
-0.72%1D
USD
Biểu đồ giá Portal To Bitcoin (PTB) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:24:09 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Portal To Bitcoin (PTB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.03188
$ 0.03188$ 0.03188
Thấp nhất 24H
$ 0.04033
$ 0.04033$ 0.04033
Cao nhất 24H

$ 0.03188
$ 0.03188$ 0.03188

$ 0.04033
$ 0.04033$ 0.04033

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

+0.47%

-0.72%

-5.77%

-5.77%

Giá thời gian thực của Portal To Bitcoin (PTB) là $ 0.03403. Trong 24 giờ qua, PTB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03188 và cao nhất là $ 0.04033, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PTB là $ 0.08213221598557312, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.023917348960866256.

Về hiệu suất ngắn hạn, PTB đã biến động +0.47% trong 1 giờ qua, -0.72% trong 24 giờ và -5.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Portal To Bitcoin (PTB)

No.432

$ 53.78M
$ 53.78M$ 53.78M

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

$ 285.85M
$ 285.85M$ 285.85M

1.58B
1.58B 1.58B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

18.81%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Portal To Bitcoin là $ 53.78M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.18M. Nguồn cung lưu hành của PTB là 1.58B, với tổng nguồn cung là 5258400000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 285.85M.

Lịch sử giá theo USD của Portal To Bitcoin (PTB)

Theo dõi biến động giá của Portal To Bitcoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0002468-0.72%
30 ngày$ -0.026-43.32%
60 ngày$ +0.02403+240.30%
90 ngày$ +0.02403+240.30%
Biến động giá Portal To Bitcoin hôm nay

Hôm nay, PTB đã biến động $ -0.0002468 (-0.72%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Portal To Bitcoin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.026 (-43.32%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Portal To Bitcoin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PTB đã biến động $ +0.02403 (+240.30%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Portal To Bitcoin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.02403 (+240.30%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Portal To Bitcoin (PTB)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Portal To Bitcoin.

Portal To Bitcoin (PTB) là gì

PortalToBitcoin giới thiệu một hạ tầng đa chuỗi không lưu ký mang tính đột phá, được thiết kế để hỗ trợ giao dịch an toàn, hiệu quả và tối thiểu hóa niềm tin giữa Bitcoin và các blockchain khác như Ethereum và Solana. Cốt lõi của hạ tầng PortalToBitcoin được vận hành bởi công nghệ độc quyền BitScaler - một framework tiên tiến được phát triển riêng nhằm mở rộng giao dịch Bitcoin một cách hiệu quả và bền vững, từ đó nâng cao khả năng hỗ trợ DeFi và các ứng dụng blockchain rộng hơn.

Portal To Bitcoin đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Portal To Bitcoin một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake PTB để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Portal To Bitcoin trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Portal To Bitcoin trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Portal To Bitcoin (USD)

Portal To Bitcoin (PTB) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Portal To Bitcoin (PTB) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Portal To Bitcoin.

Xem ngay dự đoán giá Portal To Bitcoin!

Tokenomics của Portal To Bitcoin (PTB)

Hiểu rõ tokenomics của Portal To Bitcoin (PTB) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token PTB ngay!

Cách mua Portal To Bitcoin (PTB)

Bạn đang tìm cách mua Portal To Bitcoin? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Portal To Bitcoin trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

PTB/Tiền tệ địa phương

1 Portal To Bitcoin (PTB) sang VND
895.49945
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang AUD
A$0.0524062
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang GBP
0.0251822
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang EUR
0.0292658
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang USD
$0.03403
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang MYR
RM0.1436066
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang TRY
1.4285794
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang JPY
¥5.17256
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang ARS
ARS$49.6062116
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang RUB
2.7731047
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang INR
2.9871534
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang IDR
Rp567.1664398
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang PHP
1.9900744
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang EGP
￡E.1.6188071
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BRL
R$0.183762
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang CAD
C$0.0473017
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BDT
4.1543824
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang NGN
49.7511794
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang COP
$132.4124315
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang ZAR
R.0.5931429
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang UAH
1.419051
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang TZS
T.Sh.84.4413614
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang VES
Bs7.1463
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang CLP
$32.3285
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang PKR
Rs9.623684
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang KZT
18.3054176
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang THB
฿1.1172049
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang TWD
NT$1.0471031
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang AED
د.إ0.1248901
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang CHF
Fr0.0268837
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang HKD
HK$0.2644131
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang AMD
֏12.9933346
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang MAD
.د.م0.3140969
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang MXN
$0.6275132
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang SAR
ريال0.1276125
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang ETB
Br5.1157299
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang KES
KSh4.3834043
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang JOD
د.أ0.02412727
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang PLN
0.1238692
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang RON
лв0.1490514
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang SEK
kr0.3202223
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BGN
лв0.0571704
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang HUF
Ft11.4231904
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang CZK
0.7125882
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang KWD
د.ك0.01041318
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang ILS
0.1119587
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BOB
Bs0.2344667
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang AZN
0.057851
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang TJS
SM0.313076
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang GEL
0.091881
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang AOA
Kz31.1343873
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BHD
.د.ب0.01282931
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BMD
$0.03403
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang DKK
kr0.2188129
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang HNL
L0.8912457
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang MUR
1.5470038
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang NAD
$0.5938235
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang NOK
kr0.3409806
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang NZD
$0.0592122
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang PAB
B/.0.03403
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang PGK
K0.1425857
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang QAR
ر.ق0.1238692
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang RSD
дин.3.4380509
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang UZS
soʻm409.9999057
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang ALL
L2.8323169
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang ANG
ƒ0.0609137
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang AWG
ƒ0.061254
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BBD
$0.06806
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BAM
KM0.0571704
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BIF
Fr100.08223
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BND
$0.0438987
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BSD
$0.03403
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang JMD
$5.4587523
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang KHR
137.2174675
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang KMF
Fr14.42872
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang LAK
739.7825939
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang LKR
රු10.2964571
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang MDL
L0.5771488
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang MGA
Ar152.600729
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang MOP
P0.2715594
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang MVR
0.520659
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang MWK
MK58.977393
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang MZN
MT2.174517
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang NPR
रु4.7665821
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang PYG
239.63926
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang RWF
Fr49.30947
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang SBD
$0.2800669
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang SCR
0.4614468
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang SRD
$1.3489492
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang SVC
$0.2967416
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang SZL
L0.5938235
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang TMT
m0.1194453
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang TND
د.ت0.09991208
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang TTD
$0.2303831
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang UGX
Sh118.56052
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang XAF
Fr19.22695
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang XCD
$0.091881
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang XOF
Fr19.22695
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang XPF
Fr3.47106
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BWP
P0.4876499
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang BZD
$0.06806
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang CVE
$3.2304679
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang DJF
Fr6.02331
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang DOP
$2.1632871
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang DZD
د.ج4.4405747
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang FJD
$0.078269
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang GNF
Fr295.89085
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang GTQ
Q0.2599892
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang GYD
$7.1013804
1 Portal To Bitcoin (PTB) sang ISK
kr4.15166

Nguồn Portal To Bitcoin

Để hiểu thêm về Portal To Bitcoin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Portal To Bitcoin
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Portal To Bitcoin

Hôm nay giá của Portal To Bitcoin (PTB) là bao nhiêu?
Giá PTB theo thời gian thực bằng USD là 0.03403 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của PTB sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của PTB sang USD là $ 0.03403. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Portal To Bitcoin là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của PTB là $ 53.78M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của PTB là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của PTB là 1.58B USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PTB là bao nhiêu?
PTB đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.08213221598557312 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của PTB là bao nhiêu?
PTB từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.023917348960866256 USD.
Khối lượng giao dịch của PTB là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của PTB là $ 4.18M USD.
PTB có tăng giá trong năm nay không?
PTB có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá PTB để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành Portal To Bitcoin (PTB)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

