Giá NVIDIA theo thời gian thực hôm nay là 180.46 USD. Theo dõi cập nhật giá NVDAON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá NVDAON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo NVIDIA

Giá NVIDIA(NVDAON)

Giá theo thời gian thực 1 NVDAON sang USD

$180.44
$180.44$180.44
+0.57%1D
USD
Biểu đồ giá NVIDIA (NVDAON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:16:45 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của NVIDIA (NVDAON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 177.01
$ 177.01$ 177.01
Thấp nhất 24H
$ 183.35
$ 183.35$ 183.35
Cao nhất 24H

$ 177.01
$ 177.01$ 177.01

$ 183.35
$ 183.35$ 183.35

$ 194.95340492575906
$ 194.95340492575906$ 194.95340492575906

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

+0.31%

+0.57%

-0.24%

-0.24%

Giá thời gian thực của NVIDIA (NVDAON) là $ 180.46. Trong 24 giờ qua, NVDAON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 177.01 và cao nhất là $ 183.35, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NVDAON là $ 194.95340492575906, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 164.59862286332267.

Về hiệu suất ngắn hạn, NVDAON đã biến động +0.31% trong 1 giờ qua, +0.57% trong 24 giờ và -0.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NVIDIA (NVDAON)

No.1644

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

16.38K
16.38K 16.38K

16,382.55359462
16,382.55359462 16,382.55359462

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của NVIDIA là $ 2.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 57.23K. Nguồn cung lưu hành của NVDAON là 16.38K, với tổng nguồn cung là 16382.55359462. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.96M.

Lịch sử giá theo USD của NVIDIA (NVDAON)

Theo dõi biến động giá của NVIDIA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +1.0227+0.57%
30 ngày$ -2.9-1.59%
60 ngày$ +60.46+50.38%
90 ngày$ +60.46+50.38%
Biến động giá NVIDIA hôm nay

Hôm nay, NVDAON đã biến động $ +1.0227 (+0.57%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá NVIDIA trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -2.9 (-1.59%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá NVIDIA trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NVDAON đã biến động $ +60.46 (+50.38%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá NVIDIA trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +60.46 (+50.38%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của NVIDIA (NVDAON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá NVIDIA.

NVIDIA (NVDAON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

NVIDIA đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư NVIDIA một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake NVDAON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về NVIDIA trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch NVIDIA trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá NVIDIA (USD)

NVIDIA (NVDAON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản NVIDIA (NVDAON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho NVIDIA.

Xem ngay dự đoán giá NVIDIA!

Tokenomics của NVIDIA (NVDAON)

Hiểu rõ tokenomics của NVIDIA (NVDAON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token NVDAON ngay!

Cách mua NVIDIA (NVDAON)

Bạn đang tìm cách mua NVIDIA? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua NVIDIA trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

NVDAON/Tiền tệ địa phương

1 NVIDIA (NVDAON) sang VND
4,748,804.9
1 NVIDIA (NVDAON) sang AUD
A$277.9084
1 NVIDIA (NVDAON) sang GBP
133.5404
1 NVIDIA (NVDAON) sang EUR
155.1956
1 NVIDIA (NVDAON) sang USD
$180.46
1 NVIDIA (NVDAON) sang MYR
RM763.3458
1 NVIDIA (NVDAON) sang TRY
7,575.7108
1 NVIDIA (NVDAON) sang JPY
¥27,429.92
1 NVIDIA (NVDAON) sang ARS
ARS$263,060.1512
1 NVIDIA (NVDAON) sang RUB
14,705.6854
1 NVIDIA (NVDAON) sang INR
15,844.388
1 NVIDIA (NVDAON) sang IDR
Rp3,007,665.4636
1 NVIDIA (NVDAON) sang PHP
10,553.3008
1 NVIDIA (NVDAON) sang EGP
￡E.8,582.6776
1 NVIDIA (NVDAON) sang BRL
R$974.484
1 NVIDIA (NVDAON) sang CAD
C$250.8394
1 NVIDIA (NVDAON) sang BDT
22,012.5108
1 NVIDIA (NVDAON) sang NGN
263,828.9108
1 NVIDIA (NVDAON) sang COP
$702,178.883
1 NVIDIA (NVDAON) sang ZAR
R.3,145.4178
1 NVIDIA (NVDAON) sang UAH
7,519.7682
1 NVIDIA (NVDAON) sang TZS
T.Sh.447,789.8348
1 NVIDIA (NVDAON) sang VES
Bs37,896.6
1 NVIDIA (NVDAON) sang CLP
$171,437
1 NVIDIA (NVDAON) sang PKR
Rs50,961.904
1 NVIDIA (NVDAON) sang KZT
97,020.7098
1 NVIDIA (NVDAON) sang THB
฿5,920.8926
1 NVIDIA (NVDAON) sang TWD
NT$5,550.9496
1 NVIDIA (NVDAON) sang AED
د.إ662.2882
1 NVIDIA (NVDAON) sang CHF
Fr142.5634
1 NVIDIA (NVDAON) sang HKD
HK$1,402.1742
1 NVIDIA (NVDAON) sang AMD
֏68,903.2372
1 NVIDIA (NVDAON) sang MAD
.د.م1,665.6458
1 NVIDIA (NVDAON) sang MXN
$3,325.8778
1 NVIDIA (NVDAON) sang SAR
ريال676.725
1 NVIDIA (NVDAON) sang ETB
Br27,128.5518
1 NVIDIA (NVDAON) sang KES
KSh23,245.0526
1 NVIDIA (NVDAON) sang JOD
د.أ127.94614
1 NVIDIA (NVDAON) sang PLN
656.8744
1 NVIDIA (NVDAON) sang RON
лв790.4148
1 NVIDIA (NVDAON) sang SEK
kr1,698.1286
1 NVIDIA (NVDAON) sang BGN
лв303.1728
1 NVIDIA (NVDAON) sang HUF
Ft60,556.9622
1 NVIDIA (NVDAON) sang CZK
3,778.8324
1 NVIDIA (NVDAON) sang KWD
د.ك55.22076
1 NVIDIA (NVDAON) sang ILS
593.7134
1 NVIDIA (NVDAON) sang BOB
Bs1,243.3694
1 NVIDIA (NVDAON) sang AZN
306.782
1 NVIDIA (NVDAON) sang TJS
SM1,660.232
1 NVIDIA (NVDAON) sang GEL
487.242
1 NVIDIA (NVDAON) sang AOA
Kz165,104.6586
1 NVIDIA (NVDAON) sang BHD
.د.ب68.03342
1 NVIDIA (NVDAON) sang BMD
$180.46
1 NVIDIA (NVDAON) sang DKK
kr1,160.3578
1 NVIDIA (NVDAON) sang HNL
L4,726.2474
1 NVIDIA (NVDAON) sang MUR
8,203.7116
1 NVIDIA (NVDAON) sang NAD
$3,149.027
1 NVIDIA (NVDAON) sang NOK
kr1,808.2092
1 NVIDIA (NVDAON) sang NZD
$314.0004
1 NVIDIA (NVDAON) sang PAB
B/.180.46
1 NVIDIA (NVDAON) sang PGK
K756.1274
1 NVIDIA (NVDAON) sang QAR
ر.ق656.8744
1 NVIDIA (NVDAON) sang RSD
дин.18,231.8738
1 NVIDIA (NVDAON) sang UZS
soʻm2,174,216.3674
1 NVIDIA (NVDAON) sang ALL
L15,019.6858
1 NVIDIA (NVDAON) sang ANG
ƒ323.0234
1 NVIDIA (NVDAON) sang AWG
ƒ324.828
1 NVIDIA (NVDAON) sang BBD
$360.92
1 NVIDIA (NVDAON) sang BAM
KM303.1728
1 NVIDIA (NVDAON) sang BIF
Fr530,732.86
1 NVIDIA (NVDAON) sang BND
$232.7934
1 NVIDIA (NVDAON) sang BSD
$180.46
1 NVIDIA (NVDAON) sang JMD
$28,947.5886
1 NVIDIA (NVDAON) sang KHR
727,659.835
1 NVIDIA (NVDAON) sang KMF
Fr76,515.04
1 NVIDIA (NVDAON) sang LAK
3,923,043.3998
1 NVIDIA (NVDAON) sang LKR
රු54,601.7822
1 NVIDIA (NVDAON) sang MDL
L3,060.6016
1 NVIDIA (NVDAON) sang MGA
Ar809,236.778
1 NVIDIA (NVDAON) sang MOP
P1,440.0708
1 NVIDIA (NVDAON) sang MVR
2,761.038
1 NVIDIA (NVDAON) sang MWK
MK312,755.226
1 NVIDIA (NVDAON) sang MZN
MT11,531.394
1 NVIDIA (NVDAON) sang NPR
रु25,277.0322
1 NVIDIA (NVDAON) sang PYG
1,270,799.32
1 NVIDIA (NVDAON) sang RWF
Fr261,486.54
1 NVIDIA (NVDAON) sang SBD
$1,485.1858
1 NVIDIA (NVDAON) sang SCR
2,447.0376
1 NVIDIA (NVDAON) sang SRD
$7,153.4344
1 NVIDIA (NVDAON) sang SVC
$1,573.6112
1 NVIDIA (NVDAON) sang SZL
L3,149.027
1 NVIDIA (NVDAON) sang TMT
m633.4146
1 NVIDIA (NVDAON) sang TND
د.ت529.83056
1 NVIDIA (NVDAON) sang TTD
$1,221.7142
1 NVIDIA (NVDAON) sang UGX
Sh628,722.64
1 NVIDIA (NVDAON) sang XAF
Fr101,959.9
1 NVIDIA (NVDAON) sang XCD
$487.242
1 NVIDIA (NVDAON) sang XOF
Fr101,959.9
1 NVIDIA (NVDAON) sang XPF
Fr18,406.92
1 NVIDIA (NVDAON) sang BWP
P2,585.9918
1 NVIDIA (NVDAON) sang BZD
$360.92
1 NVIDIA (NVDAON) sang CVE
$17,131.0678
1 NVIDIA (NVDAON) sang DJF
Fr31,941.42
1 NVIDIA (NVDAON) sang DOP
$11,471.8422
1 NVIDIA (NVDAON) sang DZD
د.ج23,548.2254
1 NVIDIA (NVDAON) sang FJD
$415.058
1 NVIDIA (NVDAON) sang GNF
Fr1,569,099.7
1 NVIDIA (NVDAON) sang GTQ
Q1,378.7144
1 NVIDIA (NVDAON) sang GYD
$37,658.3928
1 NVIDIA (NVDAON) sang ISK
kr22,016.12

Nguồn NVIDIA

Để hiểu thêm về NVIDIA, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức NVIDIA
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về NVIDIA

Hôm nay giá của NVIDIA (NVDAON) là bao nhiêu?
Giá NVDAON theo thời gian thực bằng USD là 180.46 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của NVDAON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của NVDAON sang USD là $ 180.46. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của NVIDIA là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của NVDAON là $ 2.96M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của NVDAON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của NVDAON là 16.38K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NVDAON là bao nhiêu?
NVDAON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 194.95340492575906 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của NVDAON là bao nhiêu?
NVDAON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 164.59862286332267 USD.
Khối lượng giao dịch của NVDAON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của NVDAON là $ 57.23K USD.
NVDAON có tăng giá trong năm nay không?
NVDAON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá NVDAON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:16:45 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành NVIDIA (NVDAON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán NVDAON sang USD

Số lượng

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = 180.46 USD

Giao dịch NVDAON

NVDAON/USDT
$180.44
$180.44$180.44
+0.52%

