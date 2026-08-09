Giá PortugalNationalTeam hôm nay

Giá PortugalNationalTeam (POR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08522, biến động 0.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POR sang VND là ₫ 0.08522 mỗi POR.

PortugalNationalTeam hiện xếp hạng #1378 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.10M, với nguồn cung lưu hành 12.96M POR. Trong vòng 24 giờ qua, POR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08174 (thấp) đến ₫ 0.08697 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 190,489.889300815773880, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 6,921.8358757521619360.

Về hiệu suất ngắn hạn, POR biến động +0.18% trong giờ qua và +3.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.51K.

Thông tin thị trường PortugalNationalTeam (POR)

Xếp hạng No.1378 Vốn hóa thị trường ₫ 1.10M₫ 1.10M ₫ 1.10M Khối lượng (24H) ₫ 60.51K₫ 60.51K ₫ 60.51K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.70M₫ 1.70M ₫ 1.70M Nguồn cung lưu thông 12.96M 12.96M 12.96M Nguồn cung tối đa 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Tổng cung 19,930,000 19,930,000 19,930,000 Tỷ lệ lưu hành 64.82% Blockchain công khai CHZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của PortugalNationalTeam là ₫ 1.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.51K. Nguồn cung lưu hành của POR là 12.96M, với tổng nguồn cung là 19930000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.70M.