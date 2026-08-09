Giá ARK hôm nay

Giá ARK (ARK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09505, biến động 0.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARK sang VND là ₫ 0.09505 mỗi ARK.

ARK hiện xếp hạng #664 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 18.74M, với nguồn cung lưu hành 197.19M ARK. Trong vòng 24 giờ qua, ARK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.09391 (thấp) đến ₫ 0.0961 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 287,228.223996162405505, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 793.21829454042011530.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARK biến động -0.36% trong giờ qua và +2.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.39K.

Thông tin thị trường ARK (ARK)

Xếp hạng No.664 Vốn hóa thị trường ₫ 18.74M₫ 18.74M ₫ 18.74M Khối lượng (24H) ₫ 55.39K₫ 55.39K ₫ 55.39K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.74M₫ 18.74M ₫ 18.74M Nguồn cung lưu thông 197.19M 197.19M 197.19M Tổng cung 197,189,770 197,189,770 197,189,770 Blockchain công khai ARK

Vốn hoá thị trường hiện tại của ARK là ₫ 18.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.39K. Nguồn cung lưu hành của ARK là 197.19M, với tổng nguồn cung là 197189770. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.74M.