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Giá ARK theo thời gian thực hôm nay là 0.09505 VND. Vốn hoá thị trường của ARK là 18,742,887.6385 VND. Theo dõi cập nhật giá ARK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá ARK theo thời gian thực hôm nay là 0.09505 VND. Vốn hoá thị trường của ARK là 18,742,887.6385 VND. Theo dõi cập nhật giá ARK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá ARK(ARK)

Giá theo thời gian thực 1 ARK sang VND

₫2,501.24075
₫2,501.24075₫2,501.24075
+0.93%1D
VND
Biểu đồ giá ARK (ARK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:03:06 (UTC+8)

Giá ARK hôm nay

Giá ARK (ARK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09505, biến động 0.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARK sang VND là ₫ 0.09505 mỗi ARK.

ARK hiện xếp hạng #664 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 18.74M, với nguồn cung lưu hành 197.19M ARK. Trong vòng 24 giờ qua, ARK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.09391 (thấp) đến ₫ 0.0961 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 287,228.223996162405505, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 793.21829454042011530.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARK biến động -0.36% trong giờ qua và +2.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.39K.

Thông tin thị trường ARK (ARK)

No.664

₫ 18.74M
₫ 18.74M₫ 18.74M

₫ 55.39K
₫ 55.39K₫ 55.39K

₫ 18.74M
₫ 18.74M₫ 18.74M

197.19M
197.19M 197.19M

197,189,770
197,189,770 197,189,770

ARK

Vốn hoá thị trường hiện tại của ARK là ₫ 18.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.39K. Nguồn cung lưu hành của ARK là 197.19M, với tổng nguồn cung là 197189770. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.74M.

Lịch sử giá ARK theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.09391
₫ 0.09391₫ 0.09391
Thấp nhất 24H
₫ 0.0961
₫ 0.0961₫ 0.0961
Cao nhất 24H

₫ 0.09391
₫ 0.09391₫ 0.09391

₫ 0.0961
₫ 0.0961₫ 0.0961

₫ 287,228.223996162405505
₫ 287,228.223996162405505₫ 287,228.223996162405505

₫ 793.21829454042011530
₫ 793.21829454042011530₫ 793.21829454042011530

-0.36%

+0.93%

+2.16%

+2.16%

Lịch sử giá theo VND của ARK (ARK)

Theo dõi biến động giá của ARK trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +23.0472+0.93%
30 ngày₫ -0.01325-12.24%
60 ngày₫ -0.02185-18.70%
90 ngày₫ -0.09365-49.63%
Biến động giá ARK hôm nay

Hôm nay, ARK đã biến động ₫ +23.0472 (+0.93%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ARK trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.01325 (-12.24%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ARK trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ARK đã biến động ₫ -0.02185 (-18.70%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ARK trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.09365 (-49.63%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ARK (ARK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ARK.

Phân tích ARK

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ARK. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường ARK hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ARK: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

ARK_USDT在4小时周期内运行于0.09405附近。价格位于S1支撑位0.0939与中枢0.0944之间。多头均线组呈现买入信号，短期EMA指标维持中立状态。MACD指标形成死叉结构，RSI指数处于中性区域，快慢指标出现分层现象。波动率保持在正常水平。近端支撑位于0.0939，距离当前价格仅0.00015；下方S2支撑位于0.0934，距离当前价格0.00065。上方R1阻力位于0.0949，距离当前价格0.00085；远端R2阻力位于0.0954，距离当前价格0.00135。价格受到中枢压制，多空双方在窄幅区间内展开拉锯。动能分布显示短期内存在调整压力，关键价位密集分布在当前交易区间的上下0.001范围内。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá ARK?

Giá ARK bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng tiền điện tử nói chung
2. Những tiến bộ về công nghệ và các bản cập nhật nền tảng
3. Tỷ lệ áp dụng các giải pháp tương tác chuỗi khối của ARK
4. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
5. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến tiền điện tử
6. Biến động giá Bitcoin (hiệu ứng tương quan)
7. Các thông báo về quan hệ đối tác và sự phát triển của hệ sinh thái
8. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain khác
9. Mức độ hoạt động của nhà phát triển và sự gắn kết của cộng đồng
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro

Tại sao mọi người muốn biết giá ARK hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ARK hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, thời điểm đầu tư và phân tích thị trường. Công nghệ blockchain độc đáo của ARK cùng với hệ thống đồng thuận dựa trên bỏ phiếu thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm những loại tiền điện tử thay thế có tiềm năng tăng trưởng.

Dự đoán giá ARK

Dự đoán giá ARK (ARK) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ARK vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá ARK (ARK) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của ARK có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá ARK sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ARK cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá ARK.

Giới thiệu ARK

ARK (ARK) là một tài sản số dựa trên blockchain được thiết kế để đơn giản hóa quá trình tiếp nhận và tương tác blockchain. Nó hoạt động trên cơ chế đồng thuận delegated proof-of-stake (DPoS), cho phép thời gian giao dịch nhanh hơn và khả năng mở rộng. ARK nhằm tạo ra một hệ sinh thái của các blockchain liên kết với nhau, cho phép các chuỗi khác nhau giao tiếp và tương tác với nhau một cách mượt mà. Sự tương tác này được đạt được thông qua việc sử dụng công nghệ SmartBridge của ARK, cho phép kích hoạt các sự kiện trên các blockchain khác nhau. Các ứng dụng thông thường của ARK bao gồm việc tạo ra các blockchain tùy chỉnh, thực hiện các hợp đồng thông minh và hỗ trợ giao dịch chéo chuỗi.

Hướng dẫn mua & đầu tư ARK tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với ARK? Mua ARK nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ARK. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ARK (ARK).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và ARK sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua ARK (ARK)

Bạn có thể làm gì với ARK

Sở hữu ARK mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua ARK (ARK) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

ARK (ARK) là gì

ARK là một nền tảng phát triển dựa trên tiền mã hoá và blockchain cho phép bất kỳ ai tạo ra blockchain có thể tùy chỉnh và tương tác độc lập. Giảm nhu cầu của ngành về hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng các giao dịch tùy chỉnh, logic và nhiều ngôn ngữ lập trình.

Nguồn ARK

Để hiểu thêm về ARK, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức ARK
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Governance

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ARK

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:03:06 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ARK (ARK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về ARK

ARK USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ARK với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ARK USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường ARK (ARK) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ARK theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ARK/USDT
₫2,498.8724
₫2,498.8724₫2,498.8724
+0.87%
584.58K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ARK sang VND

Số lượng

ARK
ARK
VND
VND

1 ARK = 2,501.24075 VND