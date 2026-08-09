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Giá RIF theo thời gian thực hôm nay là 0.06617 VND. Vốn hoá thị trường của RIF là 66,170,000 VND. Theo dõi cập nhật giá RIF sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá RIF theo thời gian thực hôm nay là 0.06617 VND. Vốn hoá thị trường của RIF là 66,170,000 VND. Theo dõi cập nhật giá RIF sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá RIF(RIF)

Giá theo thời gian thực 1 RIF sang VND

₫1,741.26355
₫1,741.26355₫1,741.26355
-4.65%1D
VND
Biểu đồ giá RIF (RIF) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:38:34 (UTC+8)

Giá RIF hôm nay

Giá RIF (RIF) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06617, biến động 4.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RIF sang VND là ₫ 0.06617 mỗi RIF.

RIF hiện xếp hạng #161 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 66.17M, với nguồn cung lưu hành 1.00B RIF. Trong vòng 24 giờ qua, RIF được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06505 (thấp) đến ₫ 0.07045 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 12,081.38438970, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 720.0135309776180.

Về hiệu suất ngắn hạn, RIF biến động -1.44% trong giờ qua và -27.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 88.00K.

Thông tin thị trường RIF (RIF)

No.161

₫ 66.17M
₫ 66.17M₫ 66.17M

₫ 88.00K
₫ 88.00K₫ 88.00K

₫ 66.17M
₫ 66.17M₫ 66.17M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

RBTC

Vốn hoá thị trường hiện tại của RIF là ₫ 66.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 88.00K. Nguồn cung lưu hành của RIF là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 66.17M.

Lịch sử giá RIF theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.06505
₫ 0.06505₫ 0.06505
Thấp nhất 24H
₫ 0.07045
₫ 0.07045₫ 0.07045
Cao nhất 24H

₫ 0.06505
₫ 0.06505₫ 0.06505

₫ 0.07045
₫ 0.07045₫ 0.07045

₫ 12,081.38438970
₫ 12,081.38438970₫ 12,081.38438970

₫ 720.0135309776180
₫ 720.0135309776180₫ 720.0135309776180

-1.44%

-4.65%

-27.77%

-27.77%

Lịch sử giá theo VND của RIF (RIF)

Theo dõi biến động giá của RIF trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -84.9174149-4.65%
30 ngày₫ -0.06873-50.95%
60 ngày₫ +0.00738+12.55%
90 ngày₫ +0.00013+0.19%
Biến động giá RIF hôm nay

Hôm nay, RIF đã biến động ₫ -84.9174149 (-4.65%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá RIF trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.06873 (-50.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá RIF trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RIF đã biến động ₫ +0.00738 (+12.55%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá RIF trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.00013 (+0.19%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của RIF (RIF)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá RIF.

Phân tích RIF

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của RIF. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường RIF hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RIF: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

RIF_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận hành trên mức 0,06819 của trục S1, với giá nằm trong vùng dưới ngưỡng trung tâm 0,06998. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn và nhóm EMA đều cho thấy trạng thái sắp xếp mua, hướng chỉ báo cũng đồng nhất. Mức giá hiện tại nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa hỗ trợ gần và kháng cự trung tâm, về mặt cấu trúc vẫn chưa vượt qua được áp lực từ trung tâm. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt vàng, khoảng cách giữa đường nhanh và đường chậm ngày càng mở rộng, cho thấy đà tăng của phe mua đang dần tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, chưa rơi vào các vùng cực đoan quá mua hoặc quá bán, thể hiện tâm lý thị trường khá ổn định. Các chỉ báo KDJ và StochRSI đồng loạt phát triển theo hướng đi lên, biến động ngắn hạn duy trì xu hướng dao động thấp, các chỉ số nhanh và chậm cùng chiều xác nhận tính bền vững của đợt phục hồi hiện tại. Mức kháng cự gần nhất phía trên là ngưỡng trung tâm 0,06998, cách giá hiện tại khoảng 2,3%, tạo thành một rào cản trực tiếp. Mức kháng cự R1 ở 0,07092 nằm xa hơn, cách giá hiện tại khoảng 3,7%. Về phía dưới, mức hỗ trợ gần nhất nằm tại trục S1 0,06819, chỉ cách giá hiện tại 0,28%, đảm bảo khả năng phòng thủ tức thì. Mức hỗ trợ S2 ở 0,06725 đóng vai trò tham chiếu xa hơn, cách giá hiện tại khoảng 1,6%, giúp xác định giới hạn không gian giảm giá.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá RIF?

Giá token RIF bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Mức độ áp dụng và sử dụng mạng RSK – nhu cầu cao hơn đối với các hợp đồng thông minh sẽ làm tăng tính tiện ích của RIF.
2. Biến động giá Bitcoin – RIF hoạt động trên chuỗi con RSK được kết nối với Bitcoin.
3. Sự phát triển của hệ sinh thái DeFi trên nền tảng RSK.
4. Động lực cung cấp token và các cơ chế staking.
5. Tâm lý chung của thị trường tiền điện tử.
6. Các diễn biến về quy định có ảnh hưởng đến Bitcoin và các chuỗi con.
7. Những tiến bộ kỹ thuật và các mối quan hệ đối tác trong hệ sinh thái RSK.
8. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch.

Tại sao mọi người muốn biết giá RIF hôm nay?

Mọi người muốn biết giá RIF hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường, lập kế hoạch đầu tư và luôn cập nhật giá trị các khoản nắm giữ của mình. Giá thực tế theo thời gian thực giúp nhà giao dịch xác định được cơ hội mua/bán cũng như theo dõi hiệu suất đầu tư.

Dự đoán giá RIF

Dự đoán giá RIF (RIF) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RIF vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá RIF (RIF) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của RIF có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá RIF sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RIF cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá RIF.

Giới thiệu RIF

RIF Token (RIF) là một loại tiền điện tử hỗ trợ cho RSK Infrastructure Framework, một bộ công cụ giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung mã nguồn mở được xây dựng trên mạng lưới hợp đồng thông minh dựa trên Bitcoin của RSK. Bộ công cụ này nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc phát triển các ứng dụng phi tập trung (dApps) bằng cách cung cấp cho các nhà phát triển khả năng thanh toán off-chain, lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ khác. RIF token được sử dụng như một phương tiện trao đổi cho những dịch vụ này trong RSK Infrastructure Framework. Token hoạt động trên cơ chế đồng thuận proof-of-stake và nguồn cung của nó được cố định, với các token được phát hành tại thời điểm khởi chạy mạng lưới. Trường hợp sử dụng chính của RIF là để khuyến khích việc phát triển và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng phi tập trung mà nền tảng RSK dựa trên.

Hướng dẫn mua & đầu tư RIF tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với RIF? Mua RIF nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua RIF. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua RIF (RIF).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và RIF sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua RIF (RIF)

Bạn có thể làm gì với RIF

Sở hữu RIF mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua RIF (RIF) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

RIF (RIF) là gì

RIF OS được xây dựng trên mạng hợp đồng thông minh RSK là một tập hợp các giao thức cơ bản mở và phi tập trung cho phép các DApp phát triển nhanh hơn, thuận tiện hơn và có thể mở rộng trong một khuôn khổ thống nhất, do đó đạt được khả năng tương tác rộng hơn, thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ blockchain và thị trường ứng dụng rộng lớn, Giao thức RIF OS đáp ứng tầm nhìn của mạng hợp đồng thông minh RSK, đưa mạng có giá trị vào cuộc sống.

Nguồn RIF

Để hiểu thêm về RIF, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức RIF
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về RIF

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:38:34 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành RIF (RIF)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về RIF

RIF USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RIF với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RIF USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường RIF (RIF) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá RIF theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RIF/USDT
₫1,746.00025
₫1,746.00025₫1,746.00025
-4.42%
1.31M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán RIF sang VND

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RIF
RIF
VND
VND

1 RIF = 1,741.26355 VND