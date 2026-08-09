Giá RIF(RIF)
Giá RIF (RIF) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06617, biến động 4.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RIF sang VND là ₫ 0.06617 mỗi RIF.
RIF hiện xếp hạng #161 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 66.17M, với nguồn cung lưu hành 1.00B RIF. Trong vòng 24 giờ qua, RIF được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06505 (thấp) đến ₫ 0.07045 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 12,081.38438970, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 720.0135309776180.
Về hiệu suất ngắn hạn, RIF biến động -1.44% trong giờ qua và -27.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 88.00K.
No.161
100.00%
RBTC
Vốn hoá thị trường hiện tại của RIF là ₫ 66.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 88.00K. Nguồn cung lưu hành của RIF là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 66.17M.
-1.44%
-4.65%
-27.77%
-27.77%
Theo dõi biến động giá của RIF trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -84.9174149
|-4.65%
|30 ngày
|₫ -0.06873
|-50.95%
|60 ngày
|₫ +0.00738
|+12.55%
|90 ngày
|₫ +0.00013
|+0.19%
Hôm nay, RIF đã biến động ₫ -84.9174149 (-4.65%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.06873 (-50.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RIF đã biến động ₫ +0.00738 (+12.55%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.00013 (+0.19%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của RIF. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RIF: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
RIF_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận hành trên mức 0,06819 của trục S1, với giá nằm trong vùng dưới ngưỡng trung tâm 0,06998. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn và nhóm EMA đều cho thấy trạng thái sắp xếp mua, hướng chỉ báo cũng đồng nhất. Mức giá hiện tại nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa hỗ trợ gần và kháng cự trung tâm, về mặt cấu trúc vẫn chưa vượt qua được áp lực từ trung tâm. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt vàng, khoảng cách giữa đường nhanh và đường chậm ngày càng mở rộng, cho thấy đà tăng của phe mua đang dần tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, chưa rơi vào các vùng cực đoan quá mua hoặc quá bán, thể hiện tâm lý thị trường khá ổn định. Các chỉ báo KDJ và StochRSI đồng loạt phát triển theo hướng đi lên, biến động ngắn hạn duy trì xu hướng dao động thấp, các chỉ số nhanh và chậm cùng chiều xác nhận tính bền vững của đợt phục hồi hiện tại. Mức kháng cự gần nhất phía trên là ngưỡng trung tâm 0,06998, cách giá hiện tại khoảng 2,3%, tạo thành một rào cản trực tiếp. Mức kháng cự R1 ở 0,07092 nằm xa hơn, cách giá hiện tại khoảng 3,7%. Về phía dưới, mức hỗ trợ gần nhất nằm tại trục S1 0,06819, chỉ cách giá hiện tại 0,28%, đảm bảo khả năng phòng thủ tức thì. Mức hỗ trợ S2 ở 0,06725 đóng vai trò tham chiếu xa hơn, cách giá hiện tại khoảng 1,6%, giúp xác định giới hạn không gian giảm giá.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của RIF có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
RIF Token (RIF) là một loại tiền điện tử hỗ trợ cho RSK Infrastructure Framework, một bộ công cụ giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung mã nguồn mở được xây dựng trên mạng lưới hợp đồng thông minh dựa trên Bitcoin của RSK. Bộ công cụ này nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc phát triển các ứng dụng phi tập trung (dApps) bằng cách cung cấp cho các nhà phát triển khả năng thanh toán off-chain, lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ khác. RIF token được sử dụng như một phương tiện trao đổi cho những dịch vụ này trong RSK Infrastructure Framework. Token hoạt động trên cơ chế đồng thuận proof-of-stake và nguồn cung của nó được cố định, với các token được phát hành tại thời điểm khởi chạy mạng lưới. Trường hợp sử dụng chính của RIF là để khuyến khích việc phát triển và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng phi tập trung mà nền tảng RSK dựa trên.
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Sở hữu RIF mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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RIF OS được xây dựng trên mạng hợp đồng thông minh RSK là một tập hợp các giao thức cơ bản mở và phi tập trung cho phép các DApp phát triển nhanh hơn, thuận tiện hơn và có thể mở rộng trong một khuôn khổ thống nhất, do đó đạt được khả năng tương tác rộng hơn, thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ blockchain và thị trường ứng dụng rộng lớn, Giao thức RIF OS đáp ứng tầm nhìn của mạng hợp đồng thông minh RSK, đưa mạng có giá trị vào cuộc sống.
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