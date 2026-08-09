Giá RIF hôm nay

Giá RIF (RIF) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06617, biến động 4.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RIF sang VND là ₫ 0.06617 mỗi RIF.

RIF hiện xếp hạng #161 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 66.17M, với nguồn cung lưu hành 1.00B RIF. Trong vòng 24 giờ qua, RIF được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06505 (thấp) đến ₫ 0.07045 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 12,081.38438970, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 720.0135309776180.

Về hiệu suất ngắn hạn, RIF biến động -1.44% trong giờ qua và -27.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 88.00K.

Thông tin thị trường RIF (RIF)

Xếp hạng No.161 Vốn hóa thị trường ₫ 66.17M₫ 66.17M ₫ 66.17M Khối lượng (24H) ₫ 88.00K₫ 88.00K ₫ 88.00K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 66.17M₫ 66.17M ₫ 66.17M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Blockchain công khai RBTC

Vốn hoá thị trường hiện tại của RIF là ₫ 66.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 88.00K. Nguồn cung lưu hành của RIF là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 66.17M.