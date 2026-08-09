Giá Mysterium hôm nay

Giá Mysterium (MYST) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.11208, biến động 5.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MYST sang VND là ₫ 0.11208 mỗi MYST.

Mysterium hiện xếp hạng #1535 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.25M, với nguồn cung lưu hành 20.03M MYST. Trong vòng 24 giờ qua, MYST được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.10539 (thấp) đến ₫ 0.11306 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 148,638.432044982916735, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 514.7392170365255.

Về hiệu suất ngắn hạn, MYST biến động +0.36% trong giờ qua và +27.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 31.26K.

Thông tin thị trường Mysterium (MYST)

Xếp hạng No.1535 Vốn hóa thị trường ₫ 2.25M₫ 2.25M ₫ 2.25M Khối lượng (24H) ₫ 31.26K₫ 31.26K ₫ 31.26K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.64M₫ 3.64M ₫ 3.64M Nguồn cung lưu thông 20.03M 20.03M 20.03M Nguồn cung tối đa 32,433,365 32,433,365 32,433,365 Tổng cung 32,433,365 32,433,365 32,433,365 Tỷ lệ lưu hành 61.76% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mysterium là ₫ 2.25M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 31.26K. Nguồn cung lưu hành của MYST là 20.03M, với tổng nguồn cung là 32433365. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.64M.