Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Mysterium theo thời gian thực hôm nay là 0.11208 VND. Vốn hoá thị trường của MYST là 2,245,369.02624 VND. Theo dõi cập nhật giá MYST sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Mysterium theo thời gian thực hôm nay là 0.11208 VND. Vốn hoá thị trường của MYST là 2,245,369.02624 VND. Theo dõi cập nhật giá MYST sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về MYST

Thông tin giá MYST

MYST là gì

Whitepaper MYST

Website chính thức MYST

Tokenomics của MYST

Dự báo giá MYST

Lịch sử MYST

Hướng dẫn mua MYST

Chuyển đổi MYST sang fiat

MYST Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Mysterium

Giá Mysterium(MYST)

Giá theo thời gian thực 1 MYST sang VND

₫2,949.64835
₫2,949.64835₫2,949.64835
+5.98%1D
VND
Biểu đồ giá Mysterium (MYST) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:15:18 (UTC+8)

Giá Mysterium hôm nay

Giá Mysterium (MYST) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.11208, biến động 5.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MYST sang VND là ₫ 0.11208 mỗi MYST.

Mysterium hiện xếp hạng #1535 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.25M, với nguồn cung lưu hành 20.03M MYST. Trong vòng 24 giờ qua, MYST được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.10539 (thấp) đến ₫ 0.11306 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 148,638.432044982916735, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 514.7392170365255.

Về hiệu suất ngắn hạn, MYST biến động +0.36% trong giờ qua và +27.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 31.26K.

Thông tin thị trường Mysterium (MYST)

No.1535

₫ 2.25M
₫ 2.25M₫ 2.25M

₫ 31.26K
₫ 31.26K₫ 31.26K

₫ 3.64M
₫ 3.64M₫ 3.64M

20.03M
20.03M 20.03M

32,433,365
32,433,365 32,433,365

32,433,365
32,433,365 32,433,365

61.76%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mysterium là ₫ 2.25M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 31.26K. Nguồn cung lưu hành của MYST là 20.03M, với tổng nguồn cung là 32433365. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.64M.

Lịch sử giá Mysterium theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.10539
₫ 0.10539₫ 0.10539
Thấp nhất 24H
₫ 0.11306
₫ 0.11306₫ 0.11306
Cao nhất 24H

₫ 0.10539
₫ 0.10539₫ 0.10539

₫ 0.11306
₫ 0.11306₫ 0.11306

₫ 148,638.432044982916735
₫ 148,638.432044982916735₫ 148,638.432044982916735

₫ 514.7392170365255
₫ 514.7392170365255₫ 514.7392170365255

+0.36%

+5.98%

+27.90%

+27.90%

Lịch sử giá theo VND của Mysterium (MYST)

Theo dõi biến động giá của Mysterium trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +166.436093+5.98%
30 ngày₫ +0.02048+22.35%
60 ngày₫ +0.00188+1.70%
90 ngày₫ -0.04262-27.56%
Biến động giá Mysterium hôm nay

Hôm nay, MYST đã biến động ₫ +166.436093 (+5.98%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Mysterium trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.02048 (+22.35%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Mysterium trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MYST đã biến động ₫ +0.00188 (+1.70%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Mysterium trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.04262 (-27.56%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Mysterium (MYST)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Mysterium.

Phân tích Mysterium

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Mysterium. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Mysterium?

Giá MYST bị ảnh hưởng bởi: mức độ phổ biến của mạng lưới và nhu cầu sử dụng VPN, tiện ích của token trong các giao dịch thanh toán và staking, tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa, những thay đổi về quy định có tác động đến các đồng tiền riêng tư, các mối quan hệ đối tác và tích hợp, tiến bộ công nghệ, sự cạnh tranh từ các dự án VPN phi tập trung khác, cũng như khối lượng giao dịch và tính thanh khoản.

Tại sao mọi người muốn biết giá Mysterium hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Mysterium (MYST) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, phân tích đầu tư và định thời điểm thị trường. MYST là một token VPN phi tập trung, vì vậy các nhà đầu tư theo dõi giá của nó để đánh giá mức độ áp dụng mạng lưới cũng như nhu cầu về tính tiện ích.

Dự đoán giá Mysterium

Dự đoán giá Mysterium (MYST) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của MYST vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Mysterium (MYST) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Mysterium có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Mysterium sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá MYST cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Mysterium.

Giới thiệu Mysterium

Mysterium Network (MYST) là một mạng lưới riêng ảo (VPN) phi tập trung và mã nguồn mở cho phép người dùng chia sẻ băng thông và kiếm token. Nền tảng này sử dụng kiến trúc ngang hàng để cung cấp quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng của mình, với token MYST hoạt động như một token tiện ích trong hệ sinh thái. Mạng lưới hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng hợp đồng thông minh để tự động hóa quá trình mua và bán băng thông. Token MYST được sử dụng cho tất cả các giao dịch trong mạng lưới, bao gồm việc thanh toán cho dịch vụ VPN và thưởng cho các nút chia sẻ băng thông của họ. Điều này tạo ra một thị trường phi tập trung cho kết nối internet và dịch vụ quyền riêng tư, nhằm bảo vệ người dùng khỏi kiểm duyệt, giám sát và tội phạm mạng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Mysterium tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Mysterium? Mua MYST nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Mysterium. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Mysterium (MYST).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Mysterium sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Mysterium (MYST)

Bạn có thể làm gì với Mysterium

Sở hữu Mysterium mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Mysterium (MYST) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Mysterium (MYST) là gì

Mysterium Network xây dựng các công cụ và cơ sở hạ tầng giúp web không có biên giới và có thể truy cập được cho tất cả mọi người. Tor-like network có khả năng chống giả mạo, ẩn danh và được mã hóa, nhưng có khả năng sử dụng, độ ổn định và tốc độ vượt trội. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia thị trường P2P, chưa được phép của Mysterium Network và thuê bandwidth và địa chỉ IP dự phòng của họ để kiếm thu nhập thụ động từ tiền điện tử. Sản phẩm chủ đạo của dự án là Mysterium Network VPN, có sẵn cho Android, Windows, Mac và Linux.

Nguồn Mysterium

Để hiểu thêm về Mysterium, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Mysterium
Block Explorer

Danh mục :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Mysterium

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:15:18 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Mysterium (MYST)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Mysterium

MYST USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short MYST với đòn bẩy. Khám phá giao dịch MYST USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Mysterium (MYST) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Mysterium theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
MYST/USDT
₫2,952.80615
₫2,952.80615₫2,952.80615
+6.03%
289.52K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫6,002.45150
₫6,002.45150₫6,002.45150

-9.08%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫109,973.0165
₫109,973.0165₫109,973.0165

+254.91%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,991.2655
₫27,991.2655₫27,991.2655

+9.84%

STONK

STONK

STONK

₫201.572900
₫201.572900₫201.572900

+9.16%

Squid

Squid

QUID

₫2,343.35075
₫2,343.35075₫2,343.35075

-1.87%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫109,973.0165
₫109,973.0165₫109,973.0165

+254.91%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,264.187860
₫4,264.187860₫4,264.187860

+127.59%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫260.25535
₫260.25535₫260.25535

+64.83%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫70.497885
₫70.497885₫70.497885

+53.43%

Aether Network

Aether Network

AET

₫992.0755
₫992.0755₫992.0755

+43.89%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán MYST sang VND

Số lượng

MYST
MYST
VND
VND

1 MYST = 2,949.3852 VND