Giá Bitcoin(BTC)
Giá Bitcoin (BTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 64,817.86, biến động 0.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BTC sang VND là ₫ 64,817.86 mỗi BTC.
Bitcoin hiện xếp hạng #1 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.30T, với nguồn cung lưu hành 20.04M BTC. Trong vòng 24 giờ qua, BTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 64,736.73 (thấp) đến ₫ 65,192.72 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,320,902,201.61436202590, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,280.13370010.
Về hiệu suất ngắn hạn, BTC biến động 0.00% trong giờ qua và +2.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 184.99M.
No.1
95.44%
58.77%
2008-11-01 00:00:00
BTC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcoin là ₫ 1.30T, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 184.99M. Nguồn cung lưu hành của BTC là 20.04M, với tổng nguồn cung là 20042850. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.36T.
0.00%
-0.41%
+2.43%
+2.43%
Theo dõi biến động giá của Bitcoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -7,022,086.6977
|-0.41%
|30 ngày
|₫ +433.55
|+0.67%
|60 ngày
|₫ +3,781.37
|+6.19%
|90 ngày
|₫ -16,379.24
|-20.18%
Hôm nay, BTC đã biến động ₫ -7,022,086.6977 (-0.41%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +433.55 (+0.67%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BTC đã biến động ₫ +3,781.37 (+6.19%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -16,379.24 (-20.18%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Bitcoin (BTC)?
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Bitcoin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BTC: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá < S2
|Dưới S2
|Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BTC_USDT 在 4 小时周期内运行于中枢 65051.63 的下方。当前价格 64864.09 位于 S2 和 S1 之间，处于枢纽体系的下半区区间。短期均线组呈现买入信号排列，而长期趋势则维持中性震荡格局。指标一致性显示市场存在局部修复的意愿，多空双方在枢轴附近形成平衡状态。 MACD 形成金叉形态，快慢线差值开始扩大，动能分布呈现出集中上攻的特征。RSI 处于中性区域，KDJ 和 StochRSI 均未出现极端超买情况。波动率维持在布林带中轨附近，快慢指标方向一致，市场缺乏单边发散的动力，成交量配合程度一般。 上方近端阻力位于 S1 价位 64980.17，距离当前价格约 116 点；中枢 65051.63 构成远端参考位。下方近端支撑位于 S2 价位 64914.73，该位置已被跌破并转化为阻力。更低位需关注前低结构，关键价位间距较为紧凑，价格波动空间受到限制。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Bitcoin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Bitcoin (BTC) là tiền điện tử gốc cũng như đỉnh cao của tiền mã hóa. Được ra mắt vào năm 2009 bởi một cá nhân tên là Satoshi Nakamoto, Bitcoin trở thành mạng lưới ngang hàng đầu tiên không cần trung gian. Nó hoạt động trên công nghệ blockchain, nơi các giao dịch được xác minh bởi các nút mạng và ghi lại bằng sổ cái phân tán công cộng. Nó có tổng cung cấp tối đa là 21 triệu BTC, duy trì sự khan hiếm và giữ giá trị. Kể từ khi Bitcoin được tạo ra, nhiều altcoin đã bắt đầu xuất hiện từ thị trường. Một trong số ít token nổi bật nhất là Ethereum (ETH), Solana (SOL), cũng như nhiều loại memecoin như DOGE, PEPE, và nhiều hơn nữa.
Sẵn sàng bắt đầu với Bitcoin? Mua BTC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Bitcoin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Bitcoin (BTC).
Sở hữu Bitcoin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Bitcoin (BTC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số không thể in, đóng băng hoặc kiểm soát bởi chính phủ hay ngân hàng. Tiền kỹ thuật số Bitcoin được ra đời từ ý tưởng của Satoshi Nakamoto vào năm 2009 như một giải pháp thay thế cho các hệ thống tiền tệ truyền thống, tuy nhiên danh tính thật sự của ông vẫn chưa được biết.
Sự khác biệt chính giữa Bitcoin và tiền vật lý trong ví của bạn nằm ở tổng cung cố định là 21 triệu đơn vị. Nguồn cung cố định này đã thu hút đầu tư từ các công ty như Tesla và thúc đẩy El Salvador chấp nhận Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp. Khi sở hữu Bitcoin, bạn là chủ sở hữu của một đơn vị tiền kỹ thuật số hoạt động như tiền internet mà không cần bất kỳ trung gian nào.
Bitcoin hoạt động như thế nào? Bitcoin không yêu cầu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, nhưng việc hiểu các nguyên lý cơ bản có thể giúp bạn tự tin hơn. Blockchain là một sổ cái công khai, minh bạch với tất cả mọi người nhưng không thể thay đổi.
Hàng ngàn máy tính lưu giữ các bản sao của sổ cái, xác minh giao dịch và thưởng cho miner bằng Bitcoin mới. Hệ thống hoạt động như một mạng lưới tự động gồm hàng nghìn kế toán viên giám sát lẫn nhau để ngăn chặn gian lận thông qua các hoạt động dựa trên mã.
Ngày nay, việc mua Bitcoin dễ dàng như đặt thức ăn trực tuyến. Bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính với giấy tờ tùy thân và phương thức thanh toán cá nhân.
Bắt đầu bằng cách tạo tài khoản trên MEXC, một quy trình đơn giản, cung cấp các biện pháp bảo mật bổ sung. Sau đó, vui lòng xác minh danh tính để bảo vệ tài sản và tuân thủ các quy định tài chính.
Cuối cùng, nạp tài sản vào tài khoản bằng một trong nhiều phương thức thanh toán khác nhau của MEXC và mua Bitcoin.
Giá Bitcoin rất biến động, mang đến cả cơ hội và rủi ro cho các nhà đầu tư. Bitcoin ban đầu là một loại tiền kỹ thuật số với giá trị rất nhỏ, nhưng theo thời gian đã đạt được định giá thị trường đáng kể. Giá hiện tại của Bitcoin được xác định bởi những người tham gia thị trường toàn cầu dựa trên động lực cung cầu, cũng như tâm lý và hành vi của nhà đầu tư.
Tổng vốn hóa thị trường của tất cả Bitcoin đã vượt $2 nghìn tỷ, cao hơn giá trị kinh tế của nhiều quốc gia. Giá Bitcoin biến động chủ yếu do ba yếu tố: sự chấp nhận của các doanh nghiệp, quy định của chính phủ và lực lượng cung cầu cơ bản.
MEXC cung cấp cho người dùng dữ liệu thị trường theo thời gian thực và các công cụ phân tích, giúp người dùng theo dõi giá Bitcoin và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Các chuyên gia tài chính hiện nay đều công nhận Bitcoin là một lựa chọn đầu tư hợp lý, nên là một phần của danh mục đầu tư đa dạng. Các tổ chức tài chính lớn, cùng với El Salvador, đã bắt đầu sử dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ vì họ xem đây là công cụ phòng ngừa lạm phát và sự mất giá của tiền tệ. Nguồn cung hạn chế và việc sử dụng Bitcoin ngày càng mở rộng trên toàn thế giới tạo nên một lý do vững chắc cho tiềm năng đầu tư dài hạn. Giá trị của Bitcoin vẫn khó dự đoán do giá thường xuyên biến động đột ngột. Giá trị đầu tư Bitcoin của bạn có thể tăng 50% trong một tháng nhưng cũng có thể giảm 30% vào tháng tiếp theo. Phần lớn các chuyên gia tài chính khuyến nghị chỉ nên đầu tư số tiền bạn sẵn sàng mất, đồng thời sử dụng Bitcoin như một khoản bổ sung nhỏ 5-10% trong tổng kế hoạch đầu tư. Đầu tư Bitcoin sẽ phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn nếu bạn ủng hộ việc ứng dụng tiền kỹ thuật số và chấp nhận được biến động thị trường.
Đầu tư Bitcoin đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch cho các mục tiêu tài chính cá nhân. Phương pháp đầu tư phụ thuộc vào tính cách và định hướng tài chính, vì bạn có nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau. Chiến lược trung bình giá (dollar-cost averaging) giúp mọi người mua Bitcoin theo định kỳ, bất kể giá thị trường. Giá trị của tài khoản tiết kiệm kỹ thuật số này sẽ dao động theo những biến động không thể đoán trước.
Một số nhà đầu tư chọn mua Bitcoin với số lượng lớn khi nhận thấy điều kiện thị trường thuận lợi. Người nắm giữ Bitcoin trong thời gian dài vì tin vào giá trị bền vững của tiền kỹ thuật số này. Người dùng muốn giao dịch Bitcoin với tần suất cao có thể sử dụng các công cụ nâng cao của MEXC để đặt lệnh mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao hơn.
Giá trị thị trường của Bitcoin bị ảnh hưởng bởi quyết định của nhà đầu tư toàn cầu và tâm lý chung của thị trường. Giá Bitcoin thường tăng khi các tập đoàn lớn công bố mua Bitcoin hoặc khi chính phủ thực hiện các chính sách hỗ trợ. Ngược lại, giá Bitcoin có xu hướng giảm do những hạn chế về quy định hoặc sự cố bảo mật liên quan đến các sàn giao dịch.
Bitcoin cũng tuân theo chu kỳ khoảng bốn năm gắn liền với sự kiện halving, làm giảm tốc độ tạo ra Bitcoin mới. Trong ngắn hạn, biến động giá được thúc đẩy bởi hoạt động giao dịch, hành vi của nhà đầu tư và xu hướng trên mạng xã hội.
MEXC là sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu cung cấp hệ thống giao dịch Bitcoin toàn diện cho cả người mới và nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm. Với mức phí cạnh tranh, mức giá minh bạch và nhiều phương thức nạp khác nhau - bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán địa phương - người dùng có thể bắt đầu đầu tư một cách dễ dàng.
Bảo mật luôn được ưu tiên: MEXC sử dụng các biện pháp tiêu chuẩn ngân hàng để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân. Nhà giao dịch chuyên nghiệp được tiếp cận các tính năng nâng cao như biểu đồ theo thời gian thực, phân tích thị trường và nhiều loại lệnh nâng cao.
Đồng thời, bộ phận CSKH phản hồi nhanh chóng, luôn sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài khoản hoặc giao dịch, giúp MEXC trở thành điểm đến đáng tin cậy cho đầu tư Bitcoin.
Để hiểu thêm về Bitcoin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.