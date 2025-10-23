Giá Quack AI theo thời gian thực hôm nay là 0.031967 USD. Theo dõi cập nhật giá Q sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá Q dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Quack AI theo thời gian thực hôm nay là 0.031967 USD. Theo dõi cập nhật giá Q sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá Q dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về Q

Thông tin giá Q

Whitepaper Q

Website chính thức Q

Tokenomics của Q

Dự báo giá Q

Lịch sử Q

Hướng dẫn mua Q

Chuyển đổi Q sang fiat

Q Spot

Q USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Quack AI

Giá Quack AI(Q)

Giá theo thời gian thực 1 Q sang USD

$0.032052
$0.032052$0.032052
-4.98%1D
USD
Biểu đồ giá Quack AI (Q) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:25:15 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Quack AI (Q)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.029168
$ 0.029168$ 0.029168
Thấp nhất 24H
$ 0.034471
$ 0.034471$ 0.034471
Cao nhất 24H

$ 0.029168
$ 0.029168$ 0.029168

$ 0.034471
$ 0.034471$ 0.034471

--
----

--
----

-1.01%

-4.97%

+32.09%

+32.09%

Giá thời gian thực của Quack AI (Q) là $ 0.031967. Trong 24 giờ qua, Q được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.029168 và cao nhất là $ 0.034471, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của Q là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, Q đã biến động -1.01% trong 1 giờ qua, -4.97% trong 24 giờ và +32.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Quack AI (Q)

--
----

$ 264.15K
$ 264.15K$ 264.15K

$ 319.67M
$ 319.67M$ 319.67M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Quack AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 264.15K. Nguồn cung lưu hành của Q là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 319.67M.

Lịch sử giá theo USD của Quack AI (Q)

Theo dõi biến động giá của Quack AI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00167985-4.97%
30 ngày$ +0.005334+20.02%
60 ngày$ +0.029967+1,498.35%
90 ngày$ +0.029967+1,498.35%
Biến động giá Quack AI hôm nay

Hôm nay, Q đã biến động $ -0.00167985 (-4.97%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Quack AI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.005334 (+20.02%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Quack AI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, Q đã biến động $ +0.029967 (+1,498.35%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Quack AI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.029967 (+1,498.35%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Quack AI (Q)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Quack AI.

Quack AI (Q) là gì

Quack AI - Lớp quản trị AI cho Web3. Quack AI là một hạ tầng quản trị dạng mô-đun, dễ dàng tích hợp, cho phép tự động hóa việc tạo đề xuất, chấm điểm rủi ro, bỏ phiếu và thực thi trên nhiều chuỗi - mang đến giải pháp quản trị gốc AI ở quy mô lớn.

Quack AI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Quack AI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake Q để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Quack AI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Quack AI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Quack AI (USD)

Quack AI (Q) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Quack AI (Q) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Quack AI.

Xem ngay dự đoán giá Quack AI!

Tokenomics của Quack AI (Q)

Hiểu rõ tokenomics của Quack AI (Q) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token Q ngay!

Cách mua Quack AI (Q)

Bạn đang tìm cách mua Quack AI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Quack AI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

Q/Tiền tệ địa phương

1 Quack AI (Q) sang VND
841.211605
1 Quack AI (Q) sang AUD
A$0.04922918
1 Quack AI (Q) sang GBP
0.02365558
1 Quack AI (Q) sang EUR
0.02749162
1 Quack AI (Q) sang USD
$0.031967
1 Quack AI (Q) sang MYR
RM0.13490074
1 Quack AI (Q) sang TRY
1.34197466
1 Quack AI (Q) sang JPY
¥4.858984
1 Quack AI (Q) sang ARS
ARS$46.59893524
1 Quack AI (Q) sang RUB
2.60499083
1 Quack AI (Q) sang INR
2.80606326
1 Quack AI (Q) sang IDR
Rp532.78312022
1 Quack AI (Q) sang PHP
1.86943016
1 Quack AI (Q) sang EGP
￡E.1.52067019
1 Quack AI (Q) sang BRL
R$0.1726218
1 Quack AI (Q) sang CAD
C$0.04443413
1 Quack AI (Q) sang BDT
3.90253136
1 Quack AI (Q) sang NGN
46.73511466
1 Quack AI (Q) sang COP
$124.38519535
1 Quack AI (Q) sang ZAR
R.0.55718481
1 Quack AI (Q) sang UAH
1.3330239
1 Quack AI (Q) sang TZS
T.Sh.79.32227446
1 Quack AI (Q) sang VES
Bs6.71307
1 Quack AI (Q) sang CLP
$30.36865
1 Quack AI (Q) sang PKR
Rs9.0402676
1 Quack AI (Q) sang KZT
17.19568864
1 Quack AI (Q) sang THB
฿1.04947661
1 Quack AI (Q) sang TWD
NT$0.98362459
1 Quack AI (Q) sang AED
د.إ0.11731889
1 Quack AI (Q) sang CHF
Fr0.02525393
1 Quack AI (Q) sang HKD
HK$0.24838359
1 Quack AI (Q) sang AMD
֏12.20563994
1 Quack AI (Q) sang MAD
.د.م0.29505541
1 Quack AI (Q) sang MXN
$0.58947148
1 Quack AI (Q) sang SAR
ريال0.11987625
1 Quack AI (Q) sang ETB
Br4.80559911
1 Quack AI (Q) sang KES
KSh4.11766927
1 Quack AI (Q) sang JOD
د.أ0.022664603
1 Quack AI (Q) sang PLN
0.11635988
1 Quack AI (Q) sang RON
лв0.14001546
1 Quack AI (Q) sang SEK
kr0.30080947
1 Quack AI (Q) sang BGN
лв0.05370456
1 Quack AI (Q) sang HUF
Ft10.73068256
1 Quack AI (Q) sang CZK
0.66938898
1 Quack AI (Q) sang KWD
د.ك0.009781902
1 Quack AI (Q) sang ILS
0.10517143
1 Quack AI (Q) sang BOB
Bs0.22025263
1 Quack AI (Q) sang AZN
0.0543439
1 Quack AI (Q) sang TJS
SM0.2940964
1 Quack AI (Q) sang GEL
0.0863109
1 Quack AI (Q) sang AOA
Kz29.24692797
1 Quack AI (Q) sang BHD
.د.ب0.012051559
1 Quack AI (Q) sang BMD
$0.031967
1 Quack AI (Q) sang DKK
kr0.20554781
1 Quack AI (Q) sang HNL
L0.83849441
1 Quack AI (Q) sang MUR
1.45321982
1 Quack AI (Q) sang NAD
$0.55782415
1 Quack AI (Q) sang NOK
kr0.32030934
1 Quack AI (Q) sang NZD
$0.05562258
1 Quack AI (Q) sang PAB
B/.0.031967
1 Quack AI (Q) sang PGK
K0.1342614
1 Quack AI (Q) sang QAR
ر.ق0.11604021
1 Quack AI (Q) sang RSD
дин.3.22994568
1 Quack AI (Q) sang UZS
soʻm385.14448973
1 Quack AI (Q) sang ALL
L2.66061341
1 Quack AI (Q) sang ANG
ƒ0.05722093
1 Quack AI (Q) sang AWG
ƒ0.0575406
1 Quack AI (Q) sang BBD
$0.063934
1 Quack AI (Q) sang BAM
KM0.05370456
1 Quack AI (Q) sang BIF
Fr94.014947
1 Quack AI (Q) sang BND
$0.04123743
1 Quack AI (Q) sang BSD
$0.031967
1 Quack AI (Q) sang JMD
$5.12782647
1 Quack AI (Q) sang KHR
128.89893575
1 Quack AI (Q) sang KMF
Fr13.554008
1 Quack AI (Q) sang LAK
694.93476871
1 Quack AI (Q) sang LKR
රු9.68088628
1 Quack AI (Q) sang MDL
L0.54216032
1 Quack AI (Q) sang MGA
Ar142.70963876
1 Quack AI (Q) sang MOP
P0.25509666
1 Quack AI (Q) sang MVR
0.4890951
1 Quack AI (Q) sang MWK
MK55.3061067
1 Quack AI (Q) sang MZN
MT2.0426913
1 Quack AI (Q) sang NPR
रु4.47761769
1 Quack AI (Q) sang PYG
226.709964
1 Quack AI (Q) sang RWF
Fr46.320183
1 Quack AI (Q) sang SBD
$0.26308841
1 Quack AI (Q) sang SCR
0.43347252
1 Quack AI (Q) sang SRD
$1.26717188
1 Quack AI (Q) sang SVC
$0.27875224
1 Quack AI (Q) sang SZL
L0.55782415
1 Quack AI (Q) sang TMT
m0.11220417
1 Quack AI (Q) sang TND
د.ت0.093855112
1 Quack AI (Q) sang TTD
$0.21641659
1 Quack AI (Q) sang UGX
Sh111.373028
1 Quack AI (Q) sang XAF
Fr18.061355
1 Quack AI (Q) sang XCD
$0.0863109
1 Quack AI (Q) sang XOF
Fr18.061355
1 Quack AI (Q) sang XPF
Fr3.260634
1 Quack AI (Q) sang BWP
P0.45808711
1 Quack AI (Q) sang BZD
$0.063934
1 Quack AI (Q) sang CVE
$3.03462731
1 Quack AI (Q) sang DJF
Fr5.658159
1 Quack AI (Q) sang DOP
$2.03214219
1 Quack AI (Q) sang DZD
د.ج4.17137383
1 Quack AI (Q) sang FJD
$0.0735241
1 Quack AI (Q) sang GNF
Fr277.953065
1 Quack AI (Q) sang GTQ
Q0.24422788
1 Quack AI (Q) sang GYD
$6.67087356
1 Quack AI (Q) sang ISK
kr3.899974

Nguồn Quack AI

Để hiểu thêm về Quack AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Quack AI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Quack AI

Hôm nay giá của Quack AI (Q) là bao nhiêu?
Giá Q theo thời gian thực bằng USD là 0.031967 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của Q sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của Q sang USD là $ 0.031967. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Quack AI là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của Q là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của Q là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của Q là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của Q là bao nhiêu?
Q đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của Q là bao nhiêu?
Q từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của Q là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của Q là $ 264.15K USD.
Q có tăng giá trong năm nay không?
Q có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá Q để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:25:15 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Quack AI (Q)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán Q sang USD

Số lượng

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.031967 USD

Giao dịch Q

Q/USDT
$0.032052
$0.032052$0.032052
-5.31%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures