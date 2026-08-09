Giá STOC hôm nay

Giá STOC (STOC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.5701, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STOC sang VND là ₫ 0.5701 mỗi STOC.

STOC hiện xếp hạng #3937 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 STOC. Trong vòng 24 giờ qua, STOC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.5688 (thấp) đến ₫ 0.5703 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 63,162.1922382298772905, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 715.02147766901945125.

Về hiệu suất ngắn hạn, STOC biến động +0.01% trong giờ qua và +8.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 11.15K.

Thông tin thị trường STOC (STOC)

Xếp hạng No.3937 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 11.15K₫ 11.15K ₫ 11.15K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.85B₫ 2.85B ₫ 2.85B Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Tổng cung 4,999,899,952 4,999,899,952 4,999,899,952 Blockchain công khai STOCHAIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của STOC là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 11.15K. Nguồn cung lưu hành của STOC là 0.00, với tổng nguồn cung là 4999899952. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.85B.