Giá COTI(COTI)
Giá COTI (COTI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.010654, biến động 3.73% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COTI sang VND là ₫ 0.010654 mỗi COTI.
COTI hiện xếp hạng #597 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 30.67M, với nguồn cung lưu hành 2.88B COTI. Trong vòng 24 giờ qua, COTI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.010177 (thấp) đến ₫ 0.011685 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 17,961.81591049456033385, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 163.82571895045760.
Về hiệu suất ngắn hạn, COTI biến động -0.71% trong giờ qua và -13.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 130.32K.
No.597
58.63%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của COTI là ₫ 30.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 130.32K. Nguồn cung lưu hành của COTI là 2.88B, với tổng nguồn cung là 2879188189.617188. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 52.31M.
-0.71%
-3.73%
-13.76%
-13.76%
Theo dõi biến động giá của COTI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -10.8666818
|-3.73%
|30 ngày
|₫ +0.002452
|+29.89%
|60 ngày
|₫ +0.001144
|+12.02%
|90 ngày
|₫ -0.004376
|-29.12%
Hôm nay, COTI đã biến động ₫ -10.8666818 (-3.73%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.002452 (+29.89%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, COTI đã biến động ₫ +0.001144 (+12.02%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.004376 (-29.12%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá COTI.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của COTI. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường COTI: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá < S2
|Dưới S2
|Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Giá < Dải dưới
|Chạm hoặc phá dải dưới
|Đang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
COTI_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động dưới mức trung tâm 0,012551. Mức giá hiện tại 0,011405 nằm ở ngưỡng dưới của vùng giao cắt giữa các mức hỗ trợ S2 và S1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện tín hiệu mua với sự sắp xếp hợp lý. Giá cả hiện đang nằm trong khu vực thấp của hệ thống các mức trung tâm chính. Cấu trúc thị trường cho thấy lực mua và lực bán đang tranh chấp gần các điểm trục quan trọng ở vùng giá thấp. Các chỉ báo xuất hiện tình trạng phân kỳ về mặt đồng bộ. Chỉ báo MACD đang ghi nhận trạng thái cắt giảm (death cross). Hai đường nhanh và chậm có xu hướng tách rời theo chiều đi xuống. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI không cho thấy dấu hiệu quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger mở rộng cho thấy mức độ biến động vẫn duy trì ở mức bình thường. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn và chỉ báo xu hướng đang có sự phân tầng về hướng di chuyển. Động lực mua tập trung quanh các đường trung bình động, trong khi áp lực bán được phản ánh qua tín hiệu cắt giảm của MACD. Phân bố động lượng mang tính phân tán, chưa hình thành một lực chi phối rõ rệt nào trên cả hai chiều tăng/giảm. Về phía trên, mức kháng cự gần nhất là mức hỗ trợ S1 tại 0,012357, cách mức giá hiện tại khoảng 8,3%. Mức kháng cự xa hơn nằm tại mức trung tâm 0,012551. Về phía dưới, mức hỗ trợ gần nhất là mức hỗ trợ S2 tại 0,012162, cách mức giá hiện tại khoảng 6,6%. Tiếp theo là mức kháng cự ngược lại R1 tại 0,012745. Khoảng cách giữa các mức quan trọng này tương đối đều đặn. Giá cả đang dao động giữa các mức trung tâm này. Người dùng giao dịch cần chú ý quan sát thời gian giá duy trì tại các mức trung tâm để đưa ra quyết định phù hợp.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của COTI có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
COTI (Currency of the Internet) là một giao thức blockchain nhằm mục đích cho phép các tổ chức xây dựng giải pháp thanh toán của riêng mình và số hóa bất kỳ loại tiền tệ nào để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Nó sử dụng cấu trúc dữ liệu Directed Acyclic Graph (DAG), cho phép mở rộng, giảm chi phí giao dịch và thời gian xác nhận nhanh. Tiền tệ gốc của COTI, đồng COTI, được sử dụng cho phí giao dịch và staking trong mạng lưới của nó. Nền tảng cũng bao gồm thuật toán đồng thuận Trustchain, gán điểm tin cậy cho các giao dịch và người tham gia, và ưu tiên chúng tương ứng. Điều này làm cho COTI trở thành một giải pháp toàn diện cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn xây dựng một hệ thống thanh toán số mạnh mẽ.
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Sở hữu COTI mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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COTI là một lớp bảo mật quyền riêng tư nhanh và nhẹ dành cho Web3, sử dụng giao thức mật mã tiên tiến Garbled Circuits. COTI hướng đến việc cung cấp giải pháp bảo vệ dữ liệu tinh vi và tuân thủ nhất cho các blockchain công khai, đồng thời mở ra các ứng dụng mới như giao dịch bảo mật, trí tuệ nhân tạo, DeFi, danh tính phi tập trung và nhiều hơn nữa.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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