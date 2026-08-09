Tâm lý chung hiện tại trên thị trường COTI: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.

Khía cạnh chỉ báo Kết luận mô hình Tỷ lệ/Ngưỡng Tóm tắt nhanh KDJ Dead Cross K < D Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần. Điểm xoay Giá < S2 Dưới S2 Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp. StochRSI <20 Khu vực quá bán Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục. MACD Dead Cross DIF < DEA Xu hướng giảm giá đang hình thành. Nhóm đường trung bình động hàm mũ 5-6 Mua 60-80% Mua Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế. BOLL (20,2) Giá < Dải dưới Chạm hoặc phá dải dưới Đang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng. RSI (14) Trung lập 30‑70 Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa. Nhóm đường trung bình động 5-6 Mua 60-80% Mua Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

COTI_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động dưới mức trung tâm 0,012551. Mức giá hiện tại 0,011405 nằm ở ngưỡng dưới của vùng giao cắt giữa các mức hỗ trợ S2 và S1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện tín hiệu mua với sự sắp xếp hợp lý. Giá cả hiện đang nằm trong khu vực thấp của hệ thống các mức trung tâm chính. Cấu trúc thị trường cho thấy lực mua và lực bán đang tranh chấp gần các điểm trục quan trọng ở vùng giá thấp. Các chỉ báo xuất hiện tình trạng phân kỳ về mặt đồng bộ. Chỉ báo MACD đang ghi nhận trạng thái cắt giảm (death cross). Hai đường nhanh và chậm có xu hướng tách rời theo chiều đi xuống. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI không cho thấy dấu hiệu quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger mở rộng cho thấy mức độ biến động vẫn duy trì ở mức bình thường. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn và chỉ báo xu hướng đang có sự phân tầng về hướng di chuyển. Động lực mua tập trung quanh các đường trung bình động, trong khi áp lực bán được phản ánh qua tín hiệu cắt giảm của MACD. Phân bố động lượng mang tính phân tán, chưa hình thành một lực chi phối rõ rệt nào trên cả hai chiều tăng/giảm. Về phía trên, mức kháng cự gần nhất là mức hỗ trợ S1 tại 0,012357, cách mức giá hiện tại khoảng 8,3%. Mức kháng cự xa hơn nằm tại mức trung tâm 0,012551. Về phía dưới, mức hỗ trợ gần nhất là mức hỗ trợ S2 tại 0,012162, cách mức giá hiện tại khoảng 6,6%. Tiếp theo là mức kháng cự ngược lại R1 tại 0,012745. Khoảng cách giữa các mức quan trọng này tương đối đều đặn. Giá cả đang dao động giữa các mức trung tâm này. Người dùng giao dịch cần chú ý quan sát thời gian giá duy trì tại các mức trung tâm để đưa ra quyết định phù hợp.

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