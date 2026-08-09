Giá GPU hôm nay

Giá GPU (GPUBSC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00223, biến động 4.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GPUBSC sang VND là ₫ 0.00223 mỗi GPUBSC.

GPU hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- GPUBSC. Trong vòng 24 giờ qua, GPUBSC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00205 (thấp) đến ₫ 0.002527 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, GPUBSC biến động -0.45% trong giờ qua và -55.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.75K.

Thông tin thị trường GPU (GPUBSC)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 61.75K₫ 61.75K ₫ 61.75K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.23M₫ 2.23M ₫ 2.23M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của GPU là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.75K. Nguồn cung lưu hành của GPUBSC là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.23M.