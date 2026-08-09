Giá GPU(GPUBSC)
Giá GPU (GPUBSC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00223, biến động 4.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GPUBSC sang VND là ₫ 0.00223 mỗi GPUBSC.
GPU hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- GPUBSC. Trong vòng 24 giờ qua, GPUBSC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00205 (thấp) đến ₫ 0.002527 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.
Về hiệu suất ngắn hạn, GPUBSC biến động -0.45% trong giờ qua và -55.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.75K.
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của GPU là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.75K. Nguồn cung lưu hành của GPUBSC là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.23M.
-0.45%
+4.10%
-55.40%
-55.40%
Theo dõi biến động giá của GPU trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +2.31122041
|+4.10%
|30 ngày
|₫ -0.00277
|-55.40%
|60 ngày
|₫ -0.00277
|-55.40%
|90 ngày
|₫ -0.00277
|-55.40%
Hôm nay, GPUBSC đã biến động ₫ +2.31122041 (+4.10%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00277 (-55.40%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GPUBSC đã biến động ₫ -0.00277 (-55.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00277 (-55.40%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của GPU. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GPUBSC: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Quá bán
|<30
|Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
GPUBSC_USDT在4小时周期内运行于S1枢纽0.00247与中枢0.00286之间。现价0.00256位于区间下沿，距离上方中枢阻力位约11.7%。价格结构处于回调修正阶段，短期均线组呈现买入信号，长期趋势维持中性。多空力量在枢纽下方形成短暂平衡，未出现突破性结构变化。 MACD指标录得死叉状态，显示空头动能正在释放。RSI进入超卖区域，表明短期抛压过度集中。快慢指标出现分层，均线组的买入信号与震荡指标的空头信号形成背离。波动率维持低位，市场缺乏明确的方向性驱动。动能分布分散，未形成单一主导力量，交易活跃度受限。 近端关键价位为S1支撑0.00247，距离现价仅3.5%，构成即时测试点。上方第一阻力位于中枢0.00286，距离现价11.7%。远端参考价位包括R1阻力0.0032及S2支撑0.00213。价格若跌破S1将直接试探S2水平，若突破中枢则打开上行空间至R1。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của GPU có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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Sở hữu GPU mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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GPUBSC là một meme coin.
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