Giá AntFun hôm nay

Giá AntFun (ANTFUN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.042525, biến động 2.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ANTFUN sang VND là ₫ 0.042525 mỗi ANTFUN.

AntFun hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ANTFUN. Trong vòng 24 giờ qua, ANTFUN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.042234 (thấp) đến ₫ 0.043972 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANTFUN biến động +0.31% trong giờ qua và -3.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 8.40M.

Thông tin thị trường AntFun (ANTFUN)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 8.40M₫ 8.40M ₫ 8.40M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 425.25M₫ 425.25M ₫ 425.25M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của AntFun là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 8.40M. Nguồn cung lưu hành của ANTFUN là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 425.25M.