Giá Recall theo thời gian thực hôm nay là 0.3982 USD. Theo dõi cập nhật giá RECALL sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá RECALL dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Recall

Giá Recall(RECALL)

Giá theo thời gian thực 1 RECALL sang USD

$0.3973
$0.3973$0.3973
+5.02%1D
USD
Biểu đồ giá Recall (RECALL) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của Recall (RECALL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.3325
$ 0.3325$ 0.3325
Thấp nhất 24H
$ 0.4496
$ 0.4496$ 0.4496
Cao nhất 24H

$ 0.3325
$ 0.3325$ 0.3325

$ 0.4496
$ 0.4496$ 0.4496

$ 0.8448301237691339
$ 0.8448301237691339$ 0.8448301237691339

$ 0.2689544073225574
$ 0.2689544073225574$ 0.2689544073225574

+0.30%

+5.02%

-2.67%

-2.67%

Giá thời gian thực của Recall (RECALL) là $ 0.3982. Trong 24 giờ qua, RECALL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.3325 và cao nhất là $ 0.4496, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RECALL là $ 0.8448301237691339, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.2689544073225574.

Về hiệu suất ngắn hạn, RECALL đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, +5.02% trong 24 giờ và -2.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Recall (RECALL)

No.354

$ 80.07M
$ 80.07M$ 80.07M

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

$ 398.20M
$ 398.20M$ 398.20M

201.07M
201.07M 201.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.10%

BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Recall là $ 80.07M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.23M. Nguồn cung lưu hành của RECALL là 201.07M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 398.20M.

Lịch sử giá theo USD của Recall (RECALL)

Theo dõi biến động giá của Recall trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.018991+5.02%
30 ngày$ +0.2482+165.46%
60 ngày$ +0.2482+165.46%
90 ngày$ +0.2482+165.46%
Biến động giá Recall hôm nay

Hôm nay, RECALL đã biến động $ +0.018991 (+5.02%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Recall trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.2482 (+165.46%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Recall trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RECALL đã biến động $ +0.2482 (+165.46%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Recall trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.2482 (+165.46%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Recall (RECALL)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Recall.

Recall (RECALL) là gì

Recall là một lớp danh tiếng và khám phá phi tập trung dành cho nền kinh tế AI Agent, giải quyết nhu cầu quan trọng về xếp hạng và điều phối AI Agent một cách minh bạch và có thể xác minh. Dựa trên ứng dụng và hợp đồng thông minh được xây dựng trên Base (với khả năng tương tác chuỗi chéo thông qua Axelar), Recall lưu trữ dữ liệu hoạt động có thể xác minh của AI Agent, đảm bảo điều phối với mức độ tin cậy tối thiểu cho người dùng Web3 và doanh nghiệp.

Recall đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Recall một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake RECALL để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Recall trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Recall trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Recall (USD)

Recall (RECALL) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Recall (RECALL) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Recall.

Xem ngay dự đoán giá Recall!

Tokenomics của Recall (RECALL)

Hiểu rõ tokenomics của Recall (RECALL) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token RECALL ngay!

Cách mua Recall (RECALL)

Bạn đang tìm cách mua Recall? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Recall trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

RECALL/Tiền tệ địa phương

1 Recall (RECALL) sang VND
10,478.633
1 Recall (RECALL) sang AUD
A$0.609246
1 Recall (RECALL) sang GBP
0.294668
1 Recall (RECALL) sang EUR
0.342452
1 Recall (RECALL) sang USD
$0.3982
1 Recall (RECALL) sang MYR
RM1.680404
1 Recall (RECALL) sang TRY
16.716436
1 Recall (RECALL) sang JPY
¥60.5264
1 Recall (RECALL) sang ARS
ARS$580.464104
1 Recall (RECALL) sang RUB
32.700184
1 Recall (RECALL) sang INR
35.017708
1 Recall (RECALL) sang IDR
Rp6,636.664012
1 Recall (RECALL) sang PHP
23.346466
1 Recall (RECALL) sang EGP
￡E.18.930428
1 Recall (RECALL) sang BRL
R$2.15028
1 Recall (RECALL) sang CAD
C$0.553498
1 Recall (RECALL) sang BDT
48.612256
1 Recall (RECALL) sang NGN
582.160436
1 Recall (RECALL) sang COP
$1,549.41611
1 Recall (RECALL) sang ZAR
R.6.924698
1 Recall (RECALL) sang UAH
16.60494
1 Recall (RECALL) sang TZS
T.Sh.988.085516
1 Recall (RECALL) sang VES
Bs83.622
1 Recall (RECALL) sang CLP
$378.29
1 Recall (RECALL) sang PKR
Rs112.61096
1 Recall (RECALL) sang KZT
214.199744
1 Recall (RECALL) sang THB
฿13.06096
1 Recall (RECALL) sang TWD
NT$12.256596
1 Recall (RECALL) sang AED
د.إ1.461394
1 Recall (RECALL) sang CHF
Fr0.314578
1 Recall (RECALL) sang HKD
HK$3.094014
1 Recall (RECALL) sang AMD
֏152.040724
1 Recall (RECALL) sang MAD
.د.م3.675386
1 Recall (RECALL) sang MXN
$7.338826
1 Recall (RECALL) sang SAR
ريال1.49325
1 Recall (RECALL) sang ETB
Br59.706108
1 Recall (RECALL) sang KES
KSh51.443458
1 Recall (RECALL) sang JOD
د.أ0.2823238
1 Recall (RECALL) sang PLN
1.449448
1 Recall (RECALL) sang RON
лв1.744116
1 Recall (RECALL) sang SEK
kr3.747062
1 Recall (RECALL) sang BGN
лв0.668976
1 Recall (RECALL) sang HUF
Ft133.890768
1 Recall (RECALL) sang CZK
8.350254
1 Recall (RECALL) sang KWD
د.ك0.1218492
1 Recall (RECALL) sang ILS
1.31406
1 Recall (RECALL) sang BOB
Bs2.743598
1 Recall (RECALL) sang AZN
0.67694
1 Recall (RECALL) sang TJS
SM3.66344
1 Recall (RECALL) sang GEL
1.07514
1 Recall (RECALL) sang AOA
Kz362.987174
1 Recall (RECALL) sang BHD
.د.ب0.1497232
1 Recall (RECALL) sang BMD
$0.3982
1 Recall (RECALL) sang DKK
kr2.564408
1 Recall (RECALL) sang HNL
L10.444786
1 Recall (RECALL) sang MUR
18.130046
1 Recall (RECALL) sang NAD
$6.94859
1 Recall (RECALL) sang NOK
kr3.985982
1 Recall (RECALL) sang NZD
$0.692868
1 Recall (RECALL) sang PAB
B/.0.3982
1 Recall (RECALL) sang PGK
K1.67244
1 Recall (RECALL) sang QAR
ر.ق1.445466
1 Recall (RECALL) sang RSD
дин.40.25802
1 Recall (RECALL) sang UZS
soʻm4,797.589258
1 Recall (RECALL) sang ALL
L33.126258
1 Recall (RECALL) sang ANG
ƒ0.712778
1 Recall (RECALL) sang AWG
ƒ0.71676
1 Recall (RECALL) sang BBD
$0.7964
1 Recall (RECALL) sang BAM
KM0.668976
1 Recall (RECALL) sang BIF
Fr1,171.1062
1 Recall (RECALL) sang BND
$0.513678
1 Recall (RECALL) sang BSD
$0.3982
1 Recall (RECALL) sang JMD
$63.923046
1 Recall (RECALL) sang KHR
1,605.64195
1 Recall (RECALL) sang KMF
Fr168.8368
1 Recall (RECALL) sang LAK
8,656.521566
1 Recall (RECALL) sang LKR
රු120.590888
1 Recall (RECALL) sang MDL
L6.777364
1 Recall (RECALL) sang MGA
Ar1,777.676296
1 Recall (RECALL) sang MOP
P3.181618
1 Recall (RECALL) sang MVR
6.09246
1 Recall (RECALL) sang MWK
MK688.92582
1 Recall (RECALL) sang MZN
MT25.44498
1 Recall (RECALL) sang NPR
रु55.823658
1 Recall (RECALL) sang PYG
2,824.0344
1 Recall (RECALL) sang RWF
Fr576.9918
1 Recall (RECALL) sang SBD
$3.277186
1 Recall (RECALL) sang SCR
5.443394
1 Recall (RECALL) sang SRD
$15.784648
1 Recall (RECALL) sang SVC
$3.476286
1 Recall (RECALL) sang SZL
L6.94859
1 Recall (RECALL) sang TMT
m1.397682
1 Recall (RECALL) sang TND
د.ت1.1691152
1 Recall (RECALL) sang TTD
$2.695814
1 Recall (RECALL) sang UGX
Sh1,387.3288
1 Recall (RECALL) sang XAF
Fr224.983
1 Recall (RECALL) sang XCD
$1.07514
1 Recall (RECALL) sang XOF
Fr224.983
1 Recall (RECALL) sang XPF
Fr40.6164
1 Recall (RECALL) sang BWP
P5.710188
1 Recall (RECALL) sang BZD
$0.7964
1 Recall (RECALL) sang CVE
$37.832982
1 Recall (RECALL) sang DJF
Fr70.4814
1 Recall (RECALL) sang DOP
$25.26579
1 Recall (RECALL) sang DZD
د.ج51.977046
1 Recall (RECALL) sang FJD
$0.91586
1 Recall (RECALL) sang GNF
Fr3,462.349
1 Recall (RECALL) sang GTQ
Q3.042248
1 Recall (RECALL) sang GYD
$83.16407
1 Recall (RECALL) sang ISK
kr48.5804

Nguồn Recall

Để hiểu thêm về Recall, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Recall
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Recall

Hôm nay giá của Recall (RECALL) là bao nhiêu?
Giá RECALL theo thời gian thực bằng USD là 0.3982 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của RECALL sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của RECALL sang USD là $ 0.3982. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Recall là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của RECALL là $ 80.07M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của RECALL là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của RECALL là 201.07M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RECALL là bao nhiêu?
RECALL đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.8448301237691339 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của RECALL là bao nhiêu?
RECALL từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.2689544073225574 USD.
Khối lượng giao dịch của RECALL là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của RECALL là $ 2.23M USD.
RECALL có tăng giá trong năm nay không?
RECALL có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá RECALL để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành Recall (RECALL)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

