Giá UnifAI(UAI)
Giá UnifAI (UAI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2366, biến động 0.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UAI sang VND là ₫ 0.2366 mỗi UAI.
UnifAI hiện xếp hạng #288 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 56.55M, với nguồn cung lưu hành 239.00M UAI. Trong vòng 24 giờ qua, UAI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2249 (thấp) đến ₫ 0.2545 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 16,103.7214456019609845, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,363.54460941511794960.
Về hiệu suất ngắn hạn, UAI biến động -0.97% trong giờ qua và -57.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 255.75K.
No.288
23.90%
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của UnifAI là ₫ 56.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 255.75K. Nguồn cung lưu hành của UAI là 239.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 236.60M.
-0.97%
+0.29%
-57.29%
-57.29%
Theo dõi biến động giá của UnifAI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +18.003564
|+0.29%
|30 ngày
|₫ -0.1626
|-40.74%
|60 ngày
|₫ -0.1098
|-31.70%
|90 ngày
|₫ -0.0387
|-14.06%
Hôm nay, UAI đã biến động ₫ +18.003564 (+0.29%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.1626 (-40.74%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, UAI đã biến động ₫ -0.1098 (-31.70%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0387 (-14.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá UnifAI.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của UnifAI. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường UAI: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
UAI_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang dao động trong khoảng từ 0,247 đến 0,2548. Mức giá hiện tại 0,2503 nằm dưới mức trung tâm 0,2511. Giá cả đang nằm trong dải dao động được hình thành bởi các mức S1 và R1. Hệ thống trung tâm cho thấy lực mua và lực bán đang tạm thời cân bằng quanh mức 0,2511. Cấu trúc thị trường thể hiện đặc trưng của sự điều chỉnh với biên độ hẹp. Giá chưa vượt qua được điểm trục quan trọng, do đó hướng xu thế ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng. Nhóm MA cho thấy tín hiệu mua ở mức 5-6. Nhóm EMA duy trì trạng thái 7 mua – 0 trung lập. MACD đã hình thành mô hình cắt vàng. Chỉ báo RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI không cho thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger thu hẹp lại, cho thấy biến động giá đang giảm dần. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng, trong khi phân bố động lượng khá phân tán, thiếu đi lực đẩy theo một hướng nhất định. Khối lượng giao dịch cũng ở mức trung bình, thị trường đang chờ đợi một lựa chọn định hướng mới. Mức kháng cự gần nhất phía trên là R1 ở mức 0,2548, cách mức giá hiện tại 1,8%. Mức kháng cự thứ cấp tiếp theo nằm ở R2 0,2589, cách 3,4% so với giá hiện tại. Mức hỗ trợ gần nhất phía dưới là S1 ở mức 0,247, cách 1,3% so với giá hiện tại. Mức hỗ trợ thứ cấp tiếp theo nằm ở S2 0,2433, cách 2,8% so với giá hiện tại. Mức trung tâm 0,2511 đóng vai trò như điểm tham chiếu tức thời. Các mức giá gần có mật độ dày đặc, trong khi các mức xa hơn mở ra không gian để mở rộng thêm.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của UnifAI có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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UnifAI hỗ trợ kỷ nguyên tiếp theo của AI Agent tự động, đơn giản hóa DeFi cho tất cả mọi người. Người dùng có thể tự động hóa các chiến lược LPing, giao dịch và cho vay mà không cần lập trình. Mỗi AI Agent đều nâng cao hiệu quả và khả năng ra quyết định trên chuỗi. Hiện tại, UnifAI hỗ trợ các chiến lược Polymarket, Meteora (Solana) và Drift, đồng thời đang mở rộng sang các mạng EVM. Các tính năng chính: Tự động hóa chiến lược: Tạo hoặc sao chép các chiến lược hiệu quả nhất chỉ với một lần nhấn chuột. UniQ: Người bạn đồng hành AI DeFi cung cấp nhận định, phân tích và khám phá chiến lược.
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