Giá UnifAI hôm nay

Giá UnifAI (UAI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2366, biến động 0.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UAI sang VND là ₫ 0.2366 mỗi UAI.

UnifAI hiện xếp hạng #288 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 56.55M, với nguồn cung lưu hành 239.00M UAI. Trong vòng 24 giờ qua, UAI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2249 (thấp) đến ₫ 0.2545 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 16,103.7214456019609845, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,363.54460941511794960.

Về hiệu suất ngắn hạn, UAI biến động -0.97% trong giờ qua và -57.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 255.75K.

Thông tin thị trường UnifAI (UAI)

Xếp hạng No.288 Vốn hóa thị trường ₫ 56.55M₫ 56.55M ₫ 56.55M Khối lượng (24H) ₫ 255.75K₫ 255.75K ₫ 255.75K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 236.60M₫ 236.60M ₫ 236.60M Nguồn cung lưu thông 239.00M 239.00M 239.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 23.90% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của UnifAI là ₫ 56.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 255.75K. Nguồn cung lưu hành của UAI là 239.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 236.60M.