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Giá UnifAI theo thời gian thực hôm nay là 0.2366 VND. Vốn hoá thị trường của UAI là 56,547,400 VND. Theo dõi cập nhật giá UAI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá UnifAI theo thời gian thực hôm nay là 0.2366 VND. Vốn hoá thị trường của UAI là 56,547,400 VND. Theo dõi cập nhật giá UAI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá UnifAI(UAI)

Giá theo thời gian thực 1 UAI sang VND

₫6,226.129
₫6,226.129₫6,226.129
+0.29%1D
VND
Biểu đồ giá UnifAI (UAI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:06:04 (UTC+8)

Giá UnifAI hôm nay

Giá UnifAI (UAI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2366, biến động 0.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UAI sang VND là ₫ 0.2366 mỗi UAI.

UnifAI hiện xếp hạng #288 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 56.55M, với nguồn cung lưu hành 239.00M UAI. Trong vòng 24 giờ qua, UAI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2249 (thấp) đến ₫ 0.2545 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 16,103.7214456019609845, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,363.54460941511794960.

Về hiệu suất ngắn hạn, UAI biến động -0.97% trong giờ qua và -57.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 255.75K.

Thông tin thị trường UnifAI (UAI)

No.288

₫ 56.55M
₫ 56.55M₫ 56.55M

₫ 255.75K
₫ 255.75K₫ 255.75K

₫ 236.60M
₫ 236.60M₫ 236.60M

239.00M
239.00M 239.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.90%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của UnifAI là ₫ 56.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 255.75K. Nguồn cung lưu hành của UAI là 239.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 236.60M.

Lịch sử giá UnifAI theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.2249
₫ 0.2249₫ 0.2249
Thấp nhất 24H
₫ 0.2545
₫ 0.2545₫ 0.2545
Cao nhất 24H

₫ 0.2249
₫ 0.2249₫ 0.2249

₫ 0.2545
₫ 0.2545₫ 0.2545

₫ 16,103.7214456019609845
₫ 16,103.7214456019609845₫ 16,103.7214456019609845

₫ 1,363.54460941511794960
₫ 1,363.54460941511794960₫ 1,363.54460941511794960

-0.97%

+0.29%

-57.29%

-57.29%

Lịch sử giá theo VND của UnifAI (UAI)

Theo dõi biến động giá của UnifAI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +18.003564+0.29%
30 ngày₫ -0.1626-40.74%
60 ngày₫ -0.1098-31.70%
90 ngày₫ -0.0387-14.06%
Biến động giá UnifAI hôm nay

Hôm nay, UAI đã biến động ₫ +18.003564 (+0.29%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá UnifAI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.1626 (-40.74%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá UnifAI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, UAI đã biến động ₫ -0.1098 (-31.70%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá UnifAI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0387 (-14.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của UnifAI (UAI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá UnifAI.

Phân tích UnifAI

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của UnifAI. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường UnifAI hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường UAI: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

UAI_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang dao động trong khoảng từ 0,247 đến 0,2548. Mức giá hiện tại 0,2503 nằm dưới mức trung tâm 0,2511. Giá cả đang nằm trong dải dao động được hình thành bởi các mức S1 và R1. Hệ thống trung tâm cho thấy lực mua và lực bán đang tạm thời cân bằng quanh mức 0,2511. Cấu trúc thị trường thể hiện đặc trưng của sự điều chỉnh với biên độ hẹp. Giá chưa vượt qua được điểm trục quan trọng, do đó hướng xu thế ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng. Nhóm MA cho thấy tín hiệu mua ở mức 5-6. Nhóm EMA duy trì trạng thái 7 mua – 0 trung lập. MACD đã hình thành mô hình cắt vàng. Chỉ báo RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI không cho thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger thu hẹp lại, cho thấy biến động giá đang giảm dần. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng, trong khi phân bố động lượng khá phân tán, thiếu đi lực đẩy theo một hướng nhất định. Khối lượng giao dịch cũng ở mức trung bình, thị trường đang chờ đợi một lựa chọn định hướng mới. Mức kháng cự gần nhất phía trên là R1 ở mức 0,2548, cách mức giá hiện tại 1,8%. Mức kháng cự thứ cấp tiếp theo nằm ở R2 0,2589, cách 3,4% so với giá hiện tại. Mức hỗ trợ gần nhất phía dưới là S1 ở mức 0,247, cách 1,3% so với giá hiện tại. Mức hỗ trợ thứ cấp tiếp theo nằm ở S2 0,2433, cách 2,8% so với giá hiện tại. Mức trung tâm 0,2511 đóng vai trò như điểm tham chiếu tức thời. Các mức giá gần có mật độ dày đặc, trong khi các mức xa hơn mở ra không gian để mở rộng thêm.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá UnifAI?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token UnifAI (UAI):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Tỷ lệ áp dụng nền tảng DeFi chạy bằng AI của UnifAI
3. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
4. Các thông báo về quan hệ đối tác và tích hợp
5. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch
6. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến lĩnh vực AI và DeFi
7. Các phát triển kỹ thuật và cập nhật nền tảng
8. Sự cạnh tranh từ các dự án AI – blockchain tương tự
9. Nhu cầu tổng thể đối với các dịch vụ AI phi tập trung
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro

Tại sao mọi người muốn biết giá UnifAI hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của UnifAI (UAI) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi thị trường, đánh giá mức lợi nhuận/thua lỗ từ khoản đầu tư, cũng như luôn cập nhật tình hình biến động của thị trường. Giá cả được cập nhật theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa những cơ hội.

Dự đoán giá UnifAI

Dự đoán giá UnifAI (UAI) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của UAI vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá UnifAI (UAI) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của UnifAI có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá UnifAI sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá UAI cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá UnifAI.

Hướng dẫn mua & đầu tư UnifAI tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với UnifAI? Mua UAI nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua UnifAI. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua UnifAI (UAI).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và UnifAI sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua UnifAI (UAI)

Bạn có thể làm gì với UnifAI

Sở hữu UnifAI mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua UnifAI (UAI) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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UnifAI (UAI) là gì

UnifAI hỗ trợ kỷ nguyên tiếp theo của AI Agent tự động, đơn giản hóa DeFi cho tất cả mọi người. Người dùng có thể tự động hóa các chiến lược LPing, giao dịch và cho vay mà không cần lập trình. Mỗi AI Agent đều nâng cao hiệu quả và khả năng ra quyết định trên chuỗi. Hiện tại, UnifAI hỗ trợ các chiến lược Polymarket, Meteora (Solana) và Drift, đồng thời đang mở rộng sang các mạng EVM. Các tính năng chính: Tự động hóa chiến lược: Tạo hoặc sao chép các chiến lược hiệu quả nhất chỉ với một lần nhấn chuột. UniQ: Người bạn đồng hành AI DeFi cung cấp nhận định, phân tích và khám phá chiến lược.

Nguồn UnifAI

Để hiểu thêm về UnifAI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức UnifAI
Block Explorer

Danh mục :

AI FrameworkAI MemeArtificial Intelligence (AI)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về UnifAI

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:06:04 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành UnifAI (UAI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về UnifAI

UAI USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short UAI với đòn bẩy. Khám phá giao dịch UAI USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường UnifAI (UAI) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá UnifAI theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
UAI/USDT
₫6,176.1305
₫6,176.1305₫6,176.1305
-6.04%
1.07M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán UAI sang VND

Số lượng

UAI
UAI
VND
VND

1 UAI = 6,226.129 VND