Giá CRYPGPT hôm nay

Giá CRYPGPT (CRYPGPT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05265, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRYPGPT sang VND là ₫ 0.05265 mỗi CRYPGPT.

CRYPGPT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- CRYPGPT. Trong vòng 24 giờ qua, CRYPGPT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05245 (thấp) đến ₫ 0.05274 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRYPGPT biến động +0.03% trong giờ qua và +0.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 22.64K.

Thông tin thị trường CRYPGPT (CRYPGPT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 22.64K₫ 22.64K ₫ 22.64K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 44.75M₫ 44.75M ₫ 44.75M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của CRYPGPT là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 22.64K. Nguồn cung lưu hành của CRYPGPT là --, với tổng nguồn cung là 850000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.75M.