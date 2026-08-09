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Giá Numbers Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.002061 VND. Vốn hoá thị trường của NUM là 1,857,522.278313 VND. Theo dõi cập nhật giá NUM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Numbers Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.002061 VND. Vốn hoá thị trường của NUM là 1,857,522.278313 VND. Theo dõi cập nhật giá NUM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Numbers Protocol(NUM)

Giá theo thời gian thực 1 NUM sang VND

₫54.235215
₫54.235215₫54.235215
-3.10%1D
VND
Biểu đồ giá Numbers Protocol (NUM) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:30:53 (UTC+8)

Giá Numbers Protocol hôm nay

Giá Numbers Protocol (NUM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002061, biến động 3.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NUM sang VND là ₫ 0.002061 mỗi NUM.

Numbers Protocol hiện xếp hạng #1444 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.86M, với nguồn cung lưu hành 901.27M NUM. Trong vòng 24 giờ qua, NUM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002 (thấp) đến ₫ 0.002516 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 66,922.12150764512065380, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 72.9147630267049960.

Về hiệu suất ngắn hạn, NUM biến động +1.87% trong giờ qua và -10.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.84K.

Thông tin thị trường Numbers Protocol (NUM)

No.1444

₫ 1.86M
₫ 1.86M₫ 1.86M

₫ 60.84K
₫ 60.84K₫ 60.84K

₫ 2.06M
₫ 2.06M₫ 2.06M

901.27M
901.27M 901.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

911,335,317
911,335,317 911,335,317

90.12%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Numbers Protocol là ₫ 1.86M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.84K. Nguồn cung lưu hành của NUM là 901.27M, với tổng nguồn cung là 911335317. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.06M.

Lịch sử giá Numbers Protocol theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.002
₫ 0.002₫ 0.002
Thấp nhất 24H
₫ 0.002516
₫ 0.002516₫ 0.002516
Cao nhất 24H

₫ 0.002
₫ 0.002₫ 0.002

₫ 0.002516
₫ 0.002516₫ 0.002516

₫ 66,922.12150764512065380
₫ 66,922.12150764512065380₫ 66,922.12150764512065380

₫ 72.9147630267049960
₫ 72.9147630267049960₫ 72.9147630267049960

+1.87%

-3.10%

-10.75%

-10.75%

Lịch sử giá theo VND của Numbers Protocol (NUM)

Theo dõi biến động giá của Numbers Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1.73507912-3.10%
30 ngày₫ -0.000542-20.83%
60 ngày₫ -0.001027-33.26%
90 ngày₫ -0.002065-50.05%
Biến động giá Numbers Protocol hôm nay

Hôm nay, NUM đã biến động ₫ -1.73507912 (-3.10%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Numbers Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000542 (-20.83%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Numbers Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NUM đã biến động ₫ -0.001027 (-33.26%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Numbers Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002065 (-50.05%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Numbers Protocol (NUM)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Numbers Protocol.

Phân tích Numbers Protocol

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Numbers Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Numbers Protocol?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Numbers Protocol (NUM):

1. Sự chấp nhận và mức độ sử dụng: Sự gia tăng số lượng nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo nội dung cũng như các nền tảng áp dụng giao thức để xác thực tài sản kỹ thuật số sẽ thúc đẩy nhu cầu.

2. Các thông báo về quan hệ đối tác: Những hợp tác với các công ty truyền thông, nền tảng NFT hoặc các doanh nghiệp công nghệ có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

3. Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc định giá NUM.

4. Tính ứng dụng của token: Việc mở rộng các trường hợp sử dụng cho staking, quản trị hoặc thu phí nền tảng sẽ làm tăng giá trị nội tại của token.

5. Động lực nguồn cung: Lịch trình phát hành token, phần thưởng staking và những thay đổi trong tổng cung lưu hành đều ảnh hưởng đến áp lực lên giá.

6. Sự cạnh tranh: Hiệu suất của NUM so với các dự án lưu trữ phi tập trung và xác thực nội dung khác.

7. Bối cảnh quy định: Những thay đổi trong các quy định liên quan đến tiền mã hóa, đặc biệt là đối với NFT và nội dung số, có tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư.

8. Phát triển kỹ thuật: Các bản nâng cấp giao thức, tính năng mới hoặc những cải tiến về bảo mật có thể thúc đẩy biến động giá.

9. Khối lượng giao dịch: Tính thanh khoản trên các sàn giao dịch ảnh hưởng đến sự ổn định và mức độ biến động của giá.

10. Sự phát triển của cộng đồng: Một cộng đồng nhà phát triển tích cực cùng với sự mở rộng của cơ sở người dùng sẽ hỗ trợ giá trị dài hạn.

Những yếu tố này tương tác một cách năng động, tạo nên mức độ biến động giá thường thấy ở các dự án blockchain mới nổi trong lĩnh vực xác thực nội dung số.

Tại sao mọi người muốn biết giá Numbers Protocol hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của giao thức Numbers (NUM) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Quyết định đầu tư – Các nhà giao dịch cần biết giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ vị thế.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị tài sản nắm giữ của họ trong NUM.
3. Phân tích thị trường – Dữ liệu giá giúp đánh giá xu hướng và mức độ biến động.
4. Tính toán lợi nhuận/lỗ – Xác định khoản lãi hoặc lỗ từ các khoản đầu tư.
5. Cơ hội giao dịch – Xác định điểm vào/ra cho giao dịch trong ngày.
6. Tâm lý thị trường – Biến động giá phản ánh niềm tin của cộng đồng đối với giao thức này.

Dự đoán giá Numbers Protocol

Dự đoán giá Numbers Protocol (NUM) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của NUM vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Numbers Protocol (NUM) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Numbers Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Numbers Protocol sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá NUM cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Numbers Protocol.

Giới thiệu Numbers Protocol

NUM là một tài sản số hoạt động trên blockchain sở hữu riêng của nó. Mục đích chính của NUM là tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng an toàn trên phạm vi toàn cầu, với trọng tâm vào sự riêng tư và phi tập trung. Nó sử dụng một cơ chế đồng thuận và thiết kế chuỗi duy nhất để duy trì tính toàn vẹn và an toàn của mạng lưới. Mô hình phát hành tài sản dựa trên việc khai thác, với nguồn cung hữu hạn để đảm bảo sự khan hiếm và giá trị. Các ứng dụng thông thường của NUM bao gồm giao dịch trực tuyến, chuyển tiền, và như một khoản đầu tư giữ giá trị, đặc biệt là ở các khu vực có đồng tiền địa phương không ổn định. Hệ sinh thái của nó đang liên tục mở rộng, với các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng và dịch vụ mới sử dụng blockchain của NUM.

Hướng dẫn mua & đầu tư Numbers Protocol tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Numbers Protocol? Mua NUM nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Numbers Protocol. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Numbers Protocol (NUM).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Numbers Protocol sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Numbers Protocol (NUM)

Bạn có thể làm gì với Numbers Protocol

Sở hữu Numbers Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Numbers Protocol (NUM) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Numbers Protocol (NUM) là gì

Tầm nhìn của Numbers Protocol là tạo ra một hệ sinh thái nơi ảnh (bao gồm cả hình ảnh và video) quan trọng bằng cách tận dụng các bằng chứng, hồ sơ toàn vẹn và nguồn gốc dữ liệu để tăng độ tin cậy và tính hợp pháp của ảnh đã đăng ký trong mạng. Những người tham gia, chẳng hạn như người xác minh và các nhà khai thác mạng khác có thể nhận được phần thưởng bằng cách cung cấp dịch vụ để tăng độ tin cậy và tính hợp pháp của ảnh đã đăng ký.

Nguồn Numbers Protocol

Để hiểu thêm về Numbers Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Numbers Protocol
Block Explorer

Danh mục :

Artificial Intelligence (AI)Avalanche L1BNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Numbers Protocol

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:30:53 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Numbers Protocol (NUM)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Numbers Protocol

NUM USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short NUM với đòn bẩy. Khám phá giao dịch NUM USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Numbers Protocol (NUM) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Numbers Protocol theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
NUM/USDT
₫53.498395
₫53.498395₫53.498395
-4.32%
28.32M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán NUM sang VND

Số lượng

NUM
NUM
VND
VND

1 NUM = 54.235215 VND