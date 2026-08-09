Giá Numbers Protocol hôm nay

Giá Numbers Protocol (NUM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002061, biến động 3.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NUM sang VND là ₫ 0.002061 mỗi NUM.

Numbers Protocol hiện xếp hạng #1444 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.86M, với nguồn cung lưu hành 901.27M NUM. Trong vòng 24 giờ qua, NUM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002 (thấp) đến ₫ 0.002516 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 66,922.12150764512065380, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 72.9147630267049960.

Về hiệu suất ngắn hạn, NUM biến động +1.87% trong giờ qua và -10.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.84K.

Thông tin thị trường Numbers Protocol (NUM)

Xếp hạng No.1444 Vốn hóa thị trường ₫ 1.86M₫ 1.86M ₫ 1.86M Khối lượng (24H) ₫ 60.84K₫ 60.84K ₫ 60.84K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.06M₫ 2.06M ₫ 2.06M Nguồn cung lưu thông 901.27M 901.27M 901.27M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 911,335,317 911,335,317 911,335,317 Tỷ lệ lưu hành 90.12% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Numbers Protocol là ₫ 1.86M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.84K. Nguồn cung lưu hành của NUM là 901.27M, với tổng nguồn cung là 911335317. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.06M.