Giá Compound hôm nay

Giá Compound (COMP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 16.64, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COMP sang VND là ₫ 16.64 mỗi COMP.

Compound hiện xếp hạng #143 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 166.40M, với nguồn cung lưu hành 10.00M COMP. Trong vòng 24 giờ qua, COMP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 16.6 (thấp) đến ₫ 16.83 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 23,978,170.9990785, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 391,910.049855976325530.

Về hiệu suất ngắn hạn, COMP biến động -0.30% trong giờ qua và +0.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 52.46K.

Thông tin thị trường Compound (COMP)

Xếp hạng No.143 Vốn hóa thị trường ₫ 166.40M₫ 166.40M ₫ 166.40M Khối lượng (24H) ₫ 52.46K₫ 52.46K ₫ 52.46K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 166.40M₫ 166.40M ₫ 166.40M Nguồn cung lưu thông 10.00M 10.00M 10.00M Tổng cung 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Compound là ₫ 166.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 52.46K. Nguồn cung lưu hành của COMP là 10.00M, với tổng nguồn cung là 10000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 166.40M.