Giá Compound(COMP)
Giá Compound (COMP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 16.64, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COMP sang VND là ₫ 16.64 mỗi COMP.
Compound hiện xếp hạng #143 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 166.40M, với nguồn cung lưu hành 10.00M COMP. Trong vòng 24 giờ qua, COMP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 16.6 (thấp) đến ₫ 16.83 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 23,978,170.9990785, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 391,910.049855976325530.
Về hiệu suất ngắn hạn, COMP biến động -0.30% trong giờ qua và +0.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 52.46K.
No.143
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Compound là ₫ 166.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 52.46K. Nguồn cung lưu hành của COMP là 10.00M, với tổng nguồn cung là 10000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 166.40M.
-0.30%
-0.83%
+0.54%
+0.54%
Theo dõi biến động giá của Compound trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -3,664.8354
|-0.83%
|30 ngày
|₫ -0.61
|-3.54%
|60 ngày
|₫ -1.28
|-7.15%
|90 ngày
|₫ -7.15
|-30.06%
Hôm nay, COMP đã biến động ₫ -3,664.8354 (-0.83%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.61 (-3.54%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, COMP đã biến động ₫ -1.28 (-7.15%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -7.15 (-30.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Compound (COMP)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Compound.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Compound. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường COMP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
COMP_USDT在4小时周期内运行于16.76价位。价格位于枢轴点16.64上方，已突破R1阻力位16.67及R2阻力位16.73。当前市场结构处于短期多头排列区间，枢纽体系显示上方空间已打开。S1支撑位16.58与S2支撑位16.55构成下方的防守层级，而中枢16.64则转化为近端回测基准。 均线组呈现1-2买入信号，EMA组确认价格在零轴上方具有买盘动能。MACD指标形成金叉，快慢线同向发散，表明短期动能正在集中释放。RSI指标目前处于中性区域，未出现超买或超卖的极端情况。KDJ与StochRSI数值配合布林带开口状态，显示市场波动率维持稳定。快慢指标方向一致，未出现背离现象，市场交投情绪较为平稳。 上方最近参考价位为R2对应的16.73，距离当前价格0.03个单位。远端阻力需密切关注前期高点分布情况。下方近端支撑位于中枢16.64，距离当前价格0.12个单位。S1价位16.58提供次级缓冲，距离当前价格0.18个单位。S2价位16.55作为深层防守，距离当前价格0.21个单位。关键节点清晰明确，价格波动围绕枢纽点展开。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Compound có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Compound (COMP) là một giao thức dựa trên blockchain, phi tập trung cho phép người dùng cho vay và mượn tiền điện tử. Là một token Ethereum, COMP được sử dụng để quản lý giao thức Compound; các chủ sở hữu và người đại diện của họ có thể đề xuất, thảo luận và thực hiện các thay đổi cho giao thức. Nền tảng hoạt động trên mô hình cung và cầu, với lãi suất được xác định bởi số lượng tài sản có sẵn. Token COMP được phân phối cho người cho vay và người mượn trên nền tảng, khuyến khích sự tham gia của người dùng. Hệ thống tài chính phi tập trung (DeFi) này nhằm tạo ra một hệ thống tài chính mở và minh bạch hơn bằng cách loại bỏ các bên trung gian và cho phép người dùng tương tác trực tiếp với giao thức.
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Sở hữu Compound mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.
Để hiểu thêm về Compound, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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|Loại
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