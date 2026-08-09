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Giá Compound theo thời gian thực hôm nay là 16.64 VND. Vốn hoá thị trường của COMP là 166,399,999.9918592128 VND. Theo dõi cập nhật giá COMP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Compound theo thời gian thực hôm nay là 16.64 VND. Vốn hoá thị trường của COMP là 166,399,999.9918592128 VND. Theo dõi cập nhật giá COMP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Compound(COMP)

Giá theo thời gian thực 1 COMP sang VND

₫437,881.6
₫437,881.6₫437,881.6
-0.83%1D
VND
Biểu đồ giá Compound (COMP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:16:41 (UTC+8)

Giá Compound hôm nay

Giá Compound (COMP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 16.64, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COMP sang VND là ₫ 16.64 mỗi COMP.

Compound hiện xếp hạng #143 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 166.40M, với nguồn cung lưu hành 10.00M COMP. Trong vòng 24 giờ qua, COMP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 16.6 (thấp) đến ₫ 16.83 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 23,978,170.9990785, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 391,910.049855976325530.

Về hiệu suất ngắn hạn, COMP biến động -0.30% trong giờ qua và +0.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 52.46K.

Thông tin thị trường Compound (COMP)

No.143

₫ 166.40M
₫ 166.40M₫ 166.40M

₫ 52.46K
₫ 52.46K₫ 52.46K

₫ 166.40M
₫ 166.40M₫ 166.40M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Compound là ₫ 166.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 52.46K. Nguồn cung lưu hành của COMP là 10.00M, với tổng nguồn cung là 10000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 166.40M.

Lịch sử giá Compound theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 16.6
₫ 16.6₫ 16.6
Thấp nhất 24H
₫ 16.83
₫ 16.83₫ 16.83
Cao nhất 24H

₫ 16.6
₫ 16.6₫ 16.6

₫ 16.83
₫ 16.83₫ 16.83

₫ 23,978,170.9990785
₫ 23,978,170.9990785₫ 23,978,170.9990785

₫ 391,910.049855976325530
₫ 391,910.049855976325530₫ 391,910.049855976325530

-0.30%

-0.83%

+0.54%

+0.54%

Lịch sử giá theo VND của Compound (COMP)

Theo dõi biến động giá của Compound trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -3,664.8354-0.83%
30 ngày₫ -0.61-3.54%
60 ngày₫ -1.28-7.15%
90 ngày₫ -7.15-30.06%
Biến động giá Compound hôm nay

Hôm nay, COMP đã biến động ₫ -3,664.8354 (-0.83%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Compound trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.61 (-3.54%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Compound trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, COMP đã biến động ₫ -1.28 (-7.15%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Compound trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -7.15 (-30.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Compound (COMP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Compound.

Phân tích Compound

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Compound. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Compound hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường COMP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

COMP_USDT在4小时周期内运行于16.76价位。价格位于枢轴点16.64上方，已突破R1阻力位16.67及R2阻力位16.73。当前市场结构处于短期多头排列区间，枢纽体系显示上方空间已打开。S1支撑位16.58与S2支撑位16.55构成下方的防守层级，而中枢16.64则转化为近端回测基准。 均线组呈现1-2买入信号，EMA组确认价格在零轴上方具有买盘动能。MACD指标形成金叉，快慢线同向发散，表明短期动能正在集中释放。RSI指标目前处于中性区域，未出现超买或超卖的极端情况。KDJ与StochRSI数值配合布林带开口状态，显示市场波动率维持稳定。快慢指标方向一致，未出现背离现象，市场交投情绪较为平稳。 上方最近参考价位为R2对应的16.73，距离当前价格0.03个单位。远端阻力需密切关注前期高点分布情况。下方近端支撑位于中枢16.64，距离当前价格0.12个单位。S1价位16.58提供次级缓冲，距离当前价格0.18个单位。S2价位16.55作为深层防守，距离当前价格0.21个单位。关键节点清晰明确，价格波动围绕枢纽点展开。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Compound?

Giá token COMP bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Mức độ sử dụng giao thức và TVL (Tổng giá trị bị khóa) trong các pool cho vay của Compound
2. Các đề xuất quản trị và hoạt động bỏ phiếu ảnh hưởng đến tiện ích của token
3. Tâm lý thị trường DeFi cũng như sự cạnh tranh từ các giao thức cho vay khác
4. Động lực cung ứng token, bao gồm lịch trình phân phối
5. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và những diễn biến liên quan đến quy định
6. Thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến nhu cầu cho vay
7. Sự tích hợp với các giao thức DeFi khác và các mối quan hệ đối tác

Tại sao mọi người muốn biết giá Compound hôm nay?

Mọi người muốn biết giá COMP hôm nay vì giá này ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đầu tư và các quyết định giao dịch của họ. COMP là token quản trị của Compound, do đó biến động giá sẽ tác động đến quyền biểu quyết cũng như các lựa chọn chiến lược DeFi. Các nhà giao dịch cần biết giá hiện tại để xác định thời điểm vào/ra lệnh, trong khi những người nắm giữ theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư và tiềm năng phần thưởng từ các giao thức cho vay.

Dự đoán giá Compound

Dự đoán giá Compound (COMP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của COMP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Compound (COMP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Compound có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Compound sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá COMP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Compound.

Giới thiệu Compound

Compound (COMP) là một giao thức dựa trên blockchain, phi tập trung cho phép người dùng cho vay và mượn tiền điện tử. Là một token Ethereum, COMP được sử dụng để quản lý giao thức Compound; các chủ sở hữu và người đại diện của họ có thể đề xuất, thảo luận và thực hiện các thay đổi cho giao thức. Nền tảng hoạt động trên mô hình cung và cầu, với lãi suất được xác định bởi số lượng tài sản có sẵn. Token COMP được phân phối cho người cho vay và người mượn trên nền tảng, khuyến khích sự tham gia của người dùng. Hệ thống tài chính phi tập trung (DeFi) này nhằm tạo ra một hệ thống tài chính mở và minh bạch hơn bằng cách loại bỏ các bên trung gian và cho phép người dùng tương tác trực tiếp với giao thức.

Hướng dẫn mua & đầu tư Compound tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Compound? Mua COMP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Compound. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Compound (COMP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Compound sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Compound (COMP)

Bạn có thể làm gì với Compound

Sở hữu Compound mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Compound (COMP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Compound (COMP) là gì

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

Nguồn Compound

Để hiểu thêm về Compound, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Compound
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Compound

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:16:41 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Compound (COMP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Compound

COMP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short COMP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch COMP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Compound (COMP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Compound theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
COMP/USDT
₫437,881.6
₫437,881.6₫437,881.6
-0.89%
3.12K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán COMP sang VND

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COMP
VND
VND

1 COMP = 437,881.6 VND