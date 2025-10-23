Giá Succinct theo thời gian thực hôm nay là 0.7793 USD. Theo dõi cập nhật giá PROVE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá PROVE dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Succinct theo thời gian thực hôm nay là 0.7793 USD. Theo dõi cập nhật giá PROVE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá PROVE dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Succinct

Giá Succinct(PROVE)

Giá theo thời gian thực 1 PROVE sang USD

$0.7784
$0.7784$0.7784
+0.76%1D
USD
Biểu đồ giá Succinct (PROVE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:23:55 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Succinct (PROVE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.7529
$ 0.7529$ 0.7529
Thấp nhất 24H
$ 0.8583
$ 0.8583$ 0.8583
Cao nhất 24H

$ 0.7529
$ 0.7529$ 0.7529

$ 0.8583
$ 0.8583$ 0.8583

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

-0.41%

+0.76%

-1.17%

-1.17%

Giá thời gian thực của Succinct (PROVE) là $ 0.7793. Trong 24 giờ qua, PROVE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.7529 và cao nhất là $ 0.8583, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PROVE là $ 1.7260015460023572, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.4184223922367206.

Về hiệu suất ngắn hạn, PROVE đã biến động -0.41% trong 1 giờ qua, +0.76% trong 24 giờ và -1.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Succinct (PROVE)

No.239

$ 151.96M
$ 151.96M$ 151.96M

$ 919.97K
$ 919.97K$ 919.97K

$ 779.30M
$ 779.30M$ 779.30M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Succinct là $ 151.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 919.97K. Nguồn cung lưu hành của PROVE là 195.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 779.30M.

Lịch sử giá theo USD của Succinct (PROVE)

Theo dõi biến động giá của Succinct trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.005871+0.76%
30 ngày$ -0.0038-0.49%
60 ngày$ -0.312-28.59%
90 ngày$ +0.2793+55.86%
Biến động giá Succinct hôm nay

Hôm nay, PROVE đã biến động $ +0.005871 (+0.76%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Succinct trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0038 (-0.49%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Succinct trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PROVE đã biến động $ -0.312 (-28.59%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Succinct trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.2793 (+55.86%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Succinct (PROVE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Succinct.

Succinct (PROVE) là gì

Succinct Network là một giao thức phi tập trung nhằm xác minh phần mềm trên toàn thế giới. Mạng lưới này điều phối một tập hợp các prover phân tán để tạo ra các bằng chứng zero-knowledge thông qua một cơ chế khuyến khích mới có tên là proof contests - một hình thức đấu giá cạnh tranh nhằm xây dựng cụm prover hiệu quả và mạnh mẽ nhất thế giới. Succinct Network giới thiệu khái niệm cụm prover toàn cầu và phân tán, được đồng thiết kế cùng với SP1 và vận hành bằng cơ chế đấu giá proof contests, giúp mở rộng mạnh mẽ năng lực tạo bằng chứng trên phạm vi toàn cầu.

Succinct đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Succinct một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake PROVE để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Succinct trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Succinct trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Succinct (USD)

Succinct (PROVE) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Succinct (PROVE) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Succinct.

Xem ngay dự đoán giá Succinct!

Tokenomics của Succinct (PROVE)

Hiểu rõ tokenomics của Succinct (PROVE) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token PROVE ngay!

Cách mua Succinct (PROVE)

Bạn đang tìm cách mua Succinct? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Succinct trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

PROVE/Tiền tệ địa phương

1 Succinct (PROVE) sang VND
20,507.2795
1 Succinct (PROVE) sang AUD
A$1.200122
1 Succinct (PROVE) sang GBP
0.576682
1 Succinct (PROVE) sang EUR
0.670198
1 Succinct (PROVE) sang USD
$0.7793
1 Succinct (PROVE) sang MYR
RM3.288646
1 Succinct (PROVE) sang TRY
32.715014
1 Succinct (PROVE) sang JPY
¥118.4536
1 Succinct (PROVE) sang ARS
ARS$1,136.001196
1 Succinct (PROVE) sang RUB
63.505157
1 Succinct (PROVE) sang INR
68.406954
1 Succinct (PROVE) sang IDR
Rp12,988.328138
1 Succinct (PROVE) sang PHP
45.573464
1 Succinct (PROVE) sang EGP
￡E.37.071301
1 Succinct (PROVE) sang BRL
R$4.20822
1 Succinct (PROVE) sang CAD
C$1.083227
1 Succinct (PROVE) sang BDT
95.136944
1 Succinct (PROVE) sang NGN
1,139.321014
1 Succinct (PROVE) sang COP
$3,032.295265
1 Succinct (PROVE) sang ZAR
R.13.583199
1 Succinct (PROVE) sang UAH
32.49681
1 Succinct (PROVE) sang TZS
T.Sh.1,933.739434
1 Succinct (PROVE) sang VES
Bs163.653
1 Succinct (PROVE) sang CLP
$740.335
1 Succinct (PROVE) sang PKR
Rs220.38604
1 Succinct (PROVE) sang KZT
419.201056
1 Succinct (PROVE) sang THB
฿25.584419
1 Succinct (PROVE) sang TWD
NT$23.979061
1 Succinct (PROVE) sang AED
د.إ2.860031
1 Succinct (PROVE) sang CHF
Fr0.615647
1 Succinct (PROVE) sang HKD
HK$6.055161
1 Succinct (PROVE) sang AMD
֏297.552326
1 Succinct (PROVE) sang MAD
.د.م7.192939
1 Succinct (PROVE) sang MXN
$14.370292
1 Succinct (PROVE) sang SAR
ريال2.922375
1 Succinct (PROVE) sang ETB
Br117.152169
1 Succinct (PROVE) sang KES
KSh100.381633
1 Succinct (PROVE) sang JOD
د.أ0.5525237
1 Succinct (PROVE) sang PLN
2.836652
1 Succinct (PROVE) sang RON
лв3.413334
1 Succinct (PROVE) sang SEK
kr7.333213
1 Succinct (PROVE) sang BGN
лв1.309224
1 Succinct (PROVE) sang HUF
Ft261.509701
1 Succinct (PROVE) sang CZK
16.318542
1 Succinct (PROVE) sang KWD
د.ك0.2384658
1 Succinct (PROVE) sang ILS
2.563897
1 Succinct (PROVE) sang BOB
Bs5.369377
1 Succinct (PROVE) sang AZN
1.32481
1 Succinct (PROVE) sang TJS
SM7.16956
1 Succinct (PROVE) sang GEL
2.10411
1 Succinct (PROVE) sang AOA
Kz712.989363
1 Succinct (PROVE) sang BHD
.د.ب0.2937961
1 Succinct (PROVE) sang BMD
$0.7793
1 Succinct (PROVE) sang DKK
kr5.010899
1 Succinct (PROVE) sang HNL
L20.409867
1 Succinct (PROVE) sang MUR
35.426978
1 Succinct (PROVE) sang NAD
$13.598785
1 Succinct (PROVE) sang NOK
kr7.808586
1 Succinct (PROVE) sang NZD
$1.355982
1 Succinct (PROVE) sang PAB
B/.0.7793
1 Succinct (PROVE) sang PGK
K3.265267
1 Succinct (PROVE) sang QAR
ر.ق2.836652
1 Succinct (PROVE) sang RSD
дин.78.732679
1 Succinct (PROVE) sang UZS
soʻm9,389.154467
1 Succinct (PROVE) sang ALL
L64.861139
1 Succinct (PROVE) sang ANG
ƒ1.394947
1 Succinct (PROVE) sang AWG
ƒ1.40274
1 Succinct (PROVE) sang BBD
$1.5586
1 Succinct (PROVE) sang BAM
KM1.309224
1 Succinct (PROVE) sang BIF
Fr2,291.9213
1 Succinct (PROVE) sang BND
$1.005297
1 Succinct (PROVE) sang BSD
$0.7793
1 Succinct (PROVE) sang JMD
$125.007513
1 Succinct (PROVE) sang KHR
3,142.332425
1 Succinct (PROVE) sang KMF
Fr330.4232
1 Succinct (PROVE) sang LAK
16,941.304009
1 Succinct (PROVE) sang LKR
රු235.792801
1 Succinct (PROVE) sang MDL
L13.216928
1 Succinct (PROVE) sang MGA
Ar3,494.61499
1 Succinct (PROVE) sang MOP
P6.218814
1 Succinct (PROVE) sang MVR
11.92329
1 Succinct (PROVE) sang MWK
MK1,350.60483
1 Succinct (PROVE) sang MZN
MT49.79727
1 Succinct (PROVE) sang NPR
रु109.156551
1 Succinct (PROVE) sang PYG
5,487.8306
1 Succinct (PROVE) sang RWF
Fr1,129.2057
1 Succinct (PROVE) sang SBD
$6.413639
1 Succinct (PROVE) sang SCR
10.567308
1 Succinct (PROVE) sang SRD
$30.891452
1 Succinct (PROVE) sang SVC
$6.795496
1 Succinct (PROVE) sang SZL
L13.598785
1 Succinct (PROVE) sang TMT
m2.735343
1 Succinct (PROVE) sang TND
د.ت2.2880248
1 Succinct (PROVE) sang TTD
$5.275861
1 Succinct (PROVE) sang UGX
Sh2,715.0812
1 Succinct (PROVE) sang XAF
Fr440.3045
1 Succinct (PROVE) sang XCD
$2.10411
1 Succinct (PROVE) sang XOF
Fr440.3045
1 Succinct (PROVE) sang XPF
Fr79.4886
1 Succinct (PROVE) sang BWP
P11.167369
1 Succinct (PROVE) sang BZD
$1.5586
1 Succinct (PROVE) sang CVE
$73.978949
1 Succinct (PROVE) sang DJF
Fr137.9361
1 Succinct (PROVE) sang DOP
$49.540101
1 Succinct (PROVE) sang DZD
د.ج101.690857
1 Succinct (PROVE) sang FJD
$1.79239
1 Succinct (PROVE) sang GNF
Fr6,776.0135
1 Succinct (PROVE) sang GTQ
Q5.953852
1 Succinct (PROVE) sang GYD
$162.624324
1 Succinct (PROVE) sang ISK
kr95.0746

Để hiểu thêm về Succinct, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Succinct
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Succinct

Hôm nay giá của Succinct (PROVE) là bao nhiêu?
Giá PROVE theo thời gian thực bằng USD là 0.7793 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của PROVE sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của PROVE sang USD là $ 0.7793. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Succinct là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của PROVE là $ 151.96M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của PROVE là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của PROVE là 195.00M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PROVE là bao nhiêu?
PROVE đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 1.7260015460023572 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của PROVE là bao nhiêu?
PROVE từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.4184223922367206 USD.
Khối lượng giao dịch của PROVE là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của PROVE là $ 919.97K USD.
PROVE có tăng giá trong năm nay không?
PROVE có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá PROVE để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:23:55 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Succinct (PROVE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

1 PROVE = 0.7793 USD

