Giá Verge hôm nay

Giá Verge (XVG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002175, biến động 0.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XVG sang VND là ₫ 0.002175 mỗi XVG.

Verge hiện xếp hạng #453 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 35.94M, với nguồn cung lưu hành 16.52B XVG. Trong vòng 24 giờ qua, XVG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002097 (thấp) đến ₫ 0.002184 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,909.9735289812092330, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.05702802872860085.

Về hiệu suất ngắn hạn, XVG biến động +0.78% trong giờ qua và +13.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.03K.

Thông tin thị trường Verge (XVG)

Xếp hạng No.453 Vốn hóa thị trường ₫ 35.94M₫ 35.94M ₫ 35.94M Khối lượng (24H) ₫ 66.03K₫ 66.03K ₫ 66.03K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 35.94M₫ 35.94M ₫ 35.94M Nguồn cung lưu thông 16.52B 16.52B 16.52B Nguồn cung tối đa 16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348 Tổng cung 16,521,951,234.841349 16,521,951,234.841349 16,521,951,234.841349 Tỷ lệ lưu hành 99.99% Blockchain công khai XVG

Vốn hoá thị trường hiện tại của Verge là ₫ 35.94M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.03K. Nguồn cung lưu hành của XVG là 16.52B, với tổng nguồn cung là 16521951234.841349. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 35.94M.