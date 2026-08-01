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Giá Verge theo thời gian thực hôm nay là 0.002175 VND. Vốn hoá thị trường của XVG là 35,935,243.935779934075 VND. Theo dõi cập nhật giá XVG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Verge theo thời gian thực hôm nay là 0.002175 VND. Vốn hoá thị trường của XVG là 35,935,243.935779934075 VND. Theo dõi cập nhật giá XVG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Verge(XVG)

Giá theo thời gian thực 1 XVG sang VND

₫57.235125
₫57.235125₫57.235125
+0.74%1D
VND
Biểu đồ giá Verge (XVG) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:02:10 (UTC+8)

Giá Verge hôm nay

Giá Verge (XVG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002175, biến động 0.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XVG sang VND là ₫ 0.002175 mỗi XVG.

Verge hiện xếp hạng #453 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 35.94M, với nguồn cung lưu hành 16.52B XVG. Trong vòng 24 giờ qua, XVG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002097 (thấp) đến ₫ 0.002184 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,909.9735289812092330, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.05702802872860085.

Về hiệu suất ngắn hạn, XVG biến động +0.78% trong giờ qua và +13.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.03K.

Thông tin thị trường Verge (XVG)

No.453

₫ 35.94M
₫ 35.94M₫ 35.94M

₫ 66.03K
₫ 66.03K₫ 66.03K

₫ 35.94M
₫ 35.94M₫ 35.94M

16.52B
16.52B 16.52B

16,521,951,235.741348
16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348

16,521,951,234.841349
16,521,951,234.841349 16,521,951,234.841349

99.99%

XVG

Vốn hoá thị trường hiện tại của Verge là ₫ 35.94M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.03K. Nguồn cung lưu hành của XVG là 16.52B, với tổng nguồn cung là 16521951234.841349. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 35.94M.

Lịch sử giá Verge theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.002097
₫ 0.002097₫ 0.002097
Thấp nhất 24H
₫ 0.002184
₫ 0.002184₫ 0.002184
Cao nhất 24H

₫ 0.002097
₫ 0.002097₫ 0.002097

₫ 0.002184
₫ 0.002184₫ 0.002184

₫ 7,909.9735289812092330
₫ 7,909.9735289812092330₫ 7,909.9735289812092330

₫ 0.05702802872860085
₫ 0.05702802872860085₫ 0.05702802872860085

+0.78%

+0.74%

+13.16%

+13.16%

Lịch sử giá theo VND của Verge (XVG)

Theo dõi biến động giá của Verge trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.42042875+0.74%
30 ngày₫ -0.000006-0.28%
60 ngày₫ -0.000206-8.66%
90 ngày₫ -0.001598-42.36%
Biến động giá Verge hôm nay

Hôm nay, XVG đã biến động ₫ +0.42042875 (+0.74%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Verge trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000006 (-0.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Verge trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XVG đã biến động ₫ -0.000206 (-8.66%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Verge trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.001598 (-42.36%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Verge (XVG)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Verge.

Phân tích Verge

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Verge. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Verge hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XVG: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

XVG_USDT在4小时周期内运行于0.002中枢上方，现价0.002041突破R1阻力位0.002013。价格结构呈现多头排列，短期均线组与EMA组均发出买入信号，枢纽体系显示价格处于上升通道初期阶段。市场重心自S2区域0.00198上移，确认底部支撑有效性。 MACD指标形成金叉，快慢线发散向上，动能集中于多头一方。RSI处于中性区间，未出现超买背离，KDJ与StochRSI同步向上发散，验证短期买盘活跃度。布林带开口扩张，波动率回升，价格沿上轨运行，表明当前动能具备持续性而非脉冲式反弹。 近端关键价位为R2阻力0.00202，距离现价不足1%，构成即时测试点。下方第一支撑位于中枢0.002，距离现价约2%，提供回调缓冲。远端参考S1价位0.001993，若跌破则结构转弱。上方无显著历史阻力，需观察量能配合情况以确认突破有效性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Verge?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của Verge (XVG):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền điện tử
2. Các quy định liên quan đến đồng tiền riêng tư và những diễn biến pháp lý
3. Những cập nhật về công nghệ và các cải tiến trên blockchain
4. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
5. Mức độ áp dụng trong cộng đồng và hoạt động của các nhà phát triển
6. Sự cạnh tranh từ các đồng tiền điện tử tập trung vào bảo mật khác
7. Các thông báo về hợp tác cũng như những ứng dụng thực tế trong đời sống
8. Biến động giá của Bitcoin, vốn có tác động đến các đồng tiền thay thế
9. Sức hút trên mạng xã hội và sự ủng hộ từ các nhân vật có tầm ảnh hưởng

Tại sao mọi người muốn biết giá Verge hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Verge (XVG) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Các nhà giao dịch cần có giá hiện tại để thực hiện các lệnh mua/bán một cách có lợi nhuận. Còn các nhà đầu tư theo dõi diễn biến hàng ngày để đánh giá giá trị danh mục nắm giữ và đưa ra những điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Dự đoán giá Verge

Dự đoán giá Verge (XVG) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của XVG vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Verge (XVG) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Verge có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Verge sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá XVG cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Verge.

Giới thiệu Verge

Verge (XVG) là một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, được thiết kế để duy trì sự ẩn danh và bảo mật của các giao dịch. Được xây dựng trên blockchain Bitcoin gốc, Verge sử dụng nhiều mạng lưới tập trung vào ẩn danh như TOR và I2P để che giấu địa chỉ IP của người dùng, làm cho các giao dịch không thể truy tìm. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên bằng chứng công việc (proof-of-work) và hỗ trợ năm thuật toán băm khác nhau cho việc khai thác, điều này tăng cường an ninh của nó và dân chủ hóa việc phân phối coin. Verge thường được sử dụng cho các giao dịch riêng tư, với mục tiêu làm cho thương mại ẩn danh hàng ngày trở thành hiện thực. Giao thức Wraith của nó cho phép người dùng chuyển đổi một cách liền mạch giữa sổ cái riêng tư và công khai trên blockchain của Verge.

Hướng dẫn mua & đầu tư Verge tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Verge? Mua XVG nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Verge. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Verge (XVG).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Verge sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Verge (XVG)

Bạn có thể làm gì với Verge

Sở hữu Verge mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Mua Verge (XVG) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Verge (XVG) là gì

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Nguồn Verge

Để hiểu thêm về Verge, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Verge
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum EcosystemMade in USAPrivacy

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Verge

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:02:10 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Verge (XVG)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Verge

XVG USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short XVG với đòn bẩy. Khám phá giao dịch XVG USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Verge (XVG) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Verge theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
XVG/USDT
₫57.15618
₫57.15618₫57.15618
+0.69%
31.04M (USDT)
XVG/USDC
₫57.129865
₫57.129865₫57.129865
+0.60%
26.42M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán XVG sang VND

Số lượng

XVG
XVG
VND
VND

1 XVG = 57.235125 VND