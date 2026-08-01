Giá Verge(XVG)
Giá Verge (XVG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002175, biến động 0.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XVG sang VND là ₫ 0.002175 mỗi XVG.
Verge hiện xếp hạng #453 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 35.94M, với nguồn cung lưu hành 16.52B XVG. Trong vòng 24 giờ qua, XVG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002097 (thấp) đến ₫ 0.002184 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,909.9735289812092330, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.05702802872860085.
Về hiệu suất ngắn hạn, XVG biến động +0.78% trong giờ qua và +13.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.03K.
No.453
99.99%
XVG
Vốn hoá thị trường hiện tại của Verge là ₫ 35.94M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.03K. Nguồn cung lưu hành của XVG là 16.52B, với tổng nguồn cung là 16521951234.841349. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 35.94M.
+0.78%
+0.74%
+13.16%
+13.16%
Theo dõi biến động giá của Verge trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.42042875
|+0.74%
|30 ngày
|₫ -0.000006
|-0.28%
|60 ngày
|₫ -0.000206
|-8.66%
|90 ngày
|₫ -0.001598
|-42.36%
Hôm nay, XVG đã biến động ₫ +0.42042875 (+0.74%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000006 (-0.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XVG đã biến động ₫ -0.000206 (-8.66%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.001598 (-42.36%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Verge (XVG)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Verge.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Verge. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XVG: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
XVG_USDT在4小时周期内运行于0.002中枢上方，现价0.002041突破R1阻力位0.002013。价格结构呈现多头排列，短期均线组与EMA组均发出买入信号，枢纽体系显示价格处于上升通道初期阶段。市场重心自S2区域0.00198上移，确认底部支撑有效性。 MACD指标形成金叉，快慢线发散向上，动能集中于多头一方。RSI处于中性区间，未出现超买背离，KDJ与StochRSI同步向上发散，验证短期买盘活跃度。布林带开口扩张，波动率回升，价格沿上轨运行，表明当前动能具备持续性而非脉冲式反弹。 近端关键价位为R2阻力0.00202，距离现价不足1%，构成即时测试点。下方第一支撑位于中枢0.002，距离现价约2%，提供回调缓冲。远端参考S1价位0.001993，若跌破则结构转弱。上方无显著历史阻力，需观察量能配合情况以确认突破有效性。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Verge có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Verge (XVG) là một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, được thiết kế để duy trì sự ẩn danh và bảo mật của các giao dịch. Được xây dựng trên blockchain Bitcoin gốc, Verge sử dụng nhiều mạng lưới tập trung vào ẩn danh như TOR và I2P để che giấu địa chỉ IP của người dùng, làm cho các giao dịch không thể truy tìm. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên bằng chứng công việc (proof-of-work) và hỗ trợ năm thuật toán băm khác nhau cho việc khai thác, điều này tăng cường an ninh của nó và dân chủ hóa việc phân phối coin. Verge thường được sử dụng cho các giao dịch riêng tư, với mục tiêu làm cho thương mại ẩn danh hàng ngày trở thành hiện thực. Giao thức Wraith của nó cho phép người dùng chuyển đổi một cách liền mạch giữa sổ cái riêng tư và công khai trên blockchain của Verge.
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The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.
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