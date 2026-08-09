Giá Theoriq hôm nay

Giá Theoriq (THQ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0105, biến động 0.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá THQ sang VND là ₫ 0.0105 mỗi THQ.

Theoriq hiện xếp hạng #1541 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.62M, với nguồn cung lưu hành 154.23M THQ. Trong vòng 24 giờ qua, THQ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01029 (thấp) đến ₫ 0.01084 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,736.37626985587358440, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 353.23642585628646415.

Về hiệu suất ngắn hạn, THQ biến động -0.10% trong giờ qua và +0.86% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.67K.

Thông tin thị trường Theoriq (THQ)

Xếp hạng No.1541 Vốn hóa thị trường ₫ 1.62M₫ 1.62M ₫ 1.62M Khối lượng (24H) ₫ 53.67K₫ 53.67K ₫ 53.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.50M₫ 10.50M ₫ 10.50M Nguồn cung lưu thông 154.23M 154.23M 154.23M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 15.42% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Theoriq là ₫ 1.62M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.67K. Nguồn cung lưu hành của THQ là 154.23M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.50M.