Giá XP8 hôm nay

Giá XP8 (XP8) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00079, biến động 7.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XP8 sang VND là ₫ 0.00079 mỗi XP8.

XP8 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- XP8. Trong vòng 24 giờ qua, XP8 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00079 (thấp) đến ₫ 0.00085 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, XP8 biến động -7.06% trong giờ qua và -1.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 6.00.

Thông tin thị trường XP8 (XP8)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 6.00₫ 6.00 ₫ 6.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 21.49K₫ 21.49K ₫ 21.49K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 27,196,758 27,196,758 27,196,758 Blockchain công khai TONCOIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của XP8 là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 6.00. Nguồn cung lưu hành của XP8 là --, với tổng nguồn cung là 27196758. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 21.49K.