Giá Concordium hôm nay

Giá Concordium (CCD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003178, biến động 0.56% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CCD sang VND là ₫ 0.003178 mỗi CCD.

Concordium hiện xếp hạng #373 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 40.08M, với nguồn cung lưu hành 12.61B CCD. Trong vòng 24 giờ qua, CCD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003057 (thấp) đến ₫ 0.00332 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,301.21306224477560820, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 67.61196341007826290.

Về hiệu suất ngắn hạn, CCD biến động +0.06% trong giờ qua và -4.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 117.83K.

Thông tin thị trường Concordium (CCD)

Xếp hạng No.373 Vốn hóa thị trường ₫ 40.08M₫ 40.08M ₫ 40.08M Khối lượng (24H) ₫ 117.83K₫ 117.83K ₫ 117.83K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 46.14M₫ 46.14M ₫ 46.14M Nguồn cung lưu thông 12.61B 12.61B 12.61B Tổng cung 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 Blockchain công khai CCD

Vốn hoá thị trường hiện tại của Concordium là ₫ 40.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 117.83K. Nguồn cung lưu hành của CCD là 12.61B, với tổng nguồn cung là 14518117595.418181. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 46.14M.