Giá FET hôm nay

Giá FET (FET) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1365, biến động 1.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FET sang VND là ₫ 0.1365 mỗi FET.

FET hiện xếp hạng #85 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 308.34M, với nguồn cung lưu hành 2.26B FET. Trong vòng 24 giờ qua, FET được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1357 (thấp) đến ₫ 0.1395 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 91,425.285591304008975, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 217.63412014788740.

Về hiệu suất ngắn hạn, FET biến động -0.08% trong giờ qua và -3.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 143.92K.

Thông tin thị trường FET (FET)

Xếp hạng No.85 Vốn hóa thị trường ₫ 308.34M₫ 308.34M ₫ 308.34M Khối lượng (24H) ₫ 143.92K₫ 143.92K ₫ 143.92K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 371.21M₫ 371.21M ₫ 371.21M Nguồn cung lưu thông 2.26B 2.26B 2.26B Nguồn cung tối đa 2,719,493,897 2,719,493,897 2,719,493,897 Tổng cung 2,714,384,546.672 2,714,384,546.672 2,714,384,546.672 Tỷ lệ lưu hành 83.06% Thị phần 0.02% Ngày phát hành 2019-02-25 00:00:00 Giá phát hành ₫ 2,281.5105₫ 2,281.5105 ₫ 2,281.5105 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của FET là ₫ 308.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 143.92K. Nguồn cung lưu hành của FET là 2.26B, với tổng nguồn cung là 2714384546.672. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 371.21M.