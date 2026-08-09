Giá FET(FET)
Giá FET (FET) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1365, biến động 1.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FET sang VND là ₫ 0.1365 mỗi FET.
FET hiện xếp hạng #85 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 308.34M, với nguồn cung lưu hành 2.26B FET. Trong vòng 24 giờ qua, FET được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1357 (thấp) đến ₫ 0.1395 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 91,425.285591304008975, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 217.63412014788740.
Về hiệu suất ngắn hạn, FET biến động -0.08% trong giờ qua và -3.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 143.92K.
No.85
83.06%
0.02%
2019-02-25 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của FET là ₫ 308.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 143.92K. Nguồn cung lưu hành của FET là 2.26B, với tổng nguồn cung là 2714384546.672. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 371.21M.
-0.08%
-1.44%
-3.67%
-3.67%
Theo dõi biến động giá của FET trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -52.480483
|-1.44%
|30 ngày
|₫ -0.0275
|-16.77%
|60 ngày
|₫ -0.0571
|-29.50%
|90 ngày
|₫ -0.1011
|-42.56%
Hôm nay, FET đã biến động ₫ -52.480483 (-1.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0275 (-16.77%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FET đã biến động ₫ -0.0571 (-29.50%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1011 (-42.56%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FET (FET)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá FET.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FET. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FET: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
FET_USDT在4小时周期内运行于0.1372价位。价格处于S2与中枢0.1381之间。枢纽体系显示上方存在密集阻力区。当前结构位于区间下沿层级。多空双方在0.1381附近形成短暂平衡。指标一致性呈现轻微背离状态。短期均线组维持买入信号排列。MACD完成金叉动作。RSI处于中性区域。快慢指标出现分层现象。动能分布较为分散。波动率维持在低位水平。布林带开口收窄。近端支撑位于0.1369。该价位距离现价3个点。近端阻力位于0.1377。该价位距离现价5个点。远端参考阻力位于0.1389。该价位距离现价17个点。远端参考支撑位于0.1369下方区域。价格在这些关键点位间震荡整理。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của FET có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Fetch.ai (FET) là một nền tảng dựa trên blockchain được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tạo ra các nền kinh tế số phân tán. Nó tận dụng học máy và trí tuệ nhân tạo để cho phép các tác nhân tự động thực hiện các nhiệm vụ như cung cấp và phân tích dữ liệu, và giải quyết các vấn đề phức tạp. Token gốc, FET, được sử dụng như phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái Fetch.ai, tạo điều kiện cho các giao dịch và khuyến khích sự tham gia. Cơ chế đồng thuận của nền tảng dựa trên một biến thể của Proof-of-Stake, và nó nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng trong các lĩnh vực như tài chính, vận tải, năng lượng, và quản lý chuỗi cung ứng.
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