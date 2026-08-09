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Giá FET theo thời gian thực hôm nay là 0.1365 VND. Vốn hoá thị trường của FET là 308,337,269.321544438885 VND. Theo dõi cập nhật giá FET sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá FET theo thời gian thực hôm nay là 0.1365 VND. Vốn hoá thị trường của FET là 308,337,269.321544438885 VND. Theo dõi cập nhật giá FET sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá FET(FET)

Giá theo thời gian thực 1 FET sang VND

₫3,591.9975
₫3,591.9975₫3,591.9975
-1.44%1D
VND
Biểu đồ giá FET (FET) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:13:17 (UTC+8)

Giá FET hôm nay

Giá FET (FET) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1365, biến động 1.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FET sang VND là ₫ 0.1365 mỗi FET.

FET hiện xếp hạng #85 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 308.34M, với nguồn cung lưu hành 2.26B FET. Trong vòng 24 giờ qua, FET được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1357 (thấp) đến ₫ 0.1395 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 91,425.285591304008975, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 217.63412014788740.

Về hiệu suất ngắn hạn, FET biến động -0.08% trong giờ qua và -3.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 143.92K.

Thông tin thị trường FET (FET)

No.85

₫ 308.34M
₫ 308.34M₫ 308.34M

₫ 143.92K
₫ 143.92K₫ 143.92K

₫ 371.21M
₫ 371.21M₫ 371.21M

2.26B
2.26B 2.26B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,384,546.672
2,714,384,546.672 2,714,384,546.672

83.06%

0.02%

2019-02-25 00:00:00

₫ 2,281.5105
₫ 2,281.5105₫ 2,281.5105

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của FET là ₫ 308.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 143.92K. Nguồn cung lưu hành của FET là 2.26B, với tổng nguồn cung là 2714384546.672. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 371.21M.

Lịch sử giá FET theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.1357
₫ 0.1357₫ 0.1357
Thấp nhất 24H
₫ 0.1395
₫ 0.1395₫ 0.1395
Cao nhất 24H

₫ 0.1357
₫ 0.1357₫ 0.1357

₫ 0.1395
₫ 0.1395₫ 0.1395

₫ 91,425.285591304008975
₫ 91,425.285591304008975₫ 91,425.285591304008975

₫ 217.63412014788740
₫ 217.63412014788740₫ 217.63412014788740

-0.08%

-1.44%

-3.67%

-3.67%

Lịch sử giá theo VND của FET (FET)

Theo dõi biến động giá của FET trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -52.480483-1.44%
30 ngày₫ -0.0275-16.77%
60 ngày₫ -0.0571-29.50%
90 ngày₫ -0.1011-42.56%
Biến động giá FET hôm nay

Hôm nay, FET đã biến động ₫ -52.480483 (-1.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá FET trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0275 (-16.77%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá FET trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FET đã biến động ₫ -0.0571 (-29.50%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá FET trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1011 (-42.56%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FET (FET)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá FET.

Phân tích FET

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FET. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường FET hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FET: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

FET_USDT在4小时周期内运行于0.1372价位。价格处于S2与中枢0.1381之间。枢纽体系显示上方存在密集阻力区。当前结构位于区间下沿层级。多空双方在0.1381附近形成短暂平衡。指标一致性呈现轻微背离状态。短期均线组维持买入信号排列。MACD完成金叉动作。RSI处于中性区域。快慢指标出现分层现象。动能分布较为分散。波动率维持在低位水平。布林带开口收窄。近端支撑位于0.1369。该价位距离现价3个点。近端阻力位于0.1377。该价位距离现价5个点。远端参考阻力位于0.1389。该价位距离现价17个点。远端参考支撑位于0.1369下方区域。价格在这些关键点位间震荡整理。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá FET?

Giá token FET bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Mức độ áp dụng thị trường AI và nhu cầu đối với các dịch vụ AI phi tập trung
2. Các thông báo về quan hệ hợp tác với những công ty công nghệ lớn
3. Mức độ sử dụng mạng lưới và khối lượng giao dịch trên nền tảng Fetch.ai
4. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin
5. Những tiến bộ kỹ thuật và các cột mốc trong lộ trình phát triển
6. Tin tức về quy định pháp luật có ảnh hưởng đến lĩnh vực AI và blockchain
7. Động lực cung cấp token và mức thưởng staking
8. Sự cạnh tranh từ các dự án blockchain AI khác
9. Tâm lý nhà đầu tư và khối lượng giao dịch
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro

Tại sao mọi người muốn biết giá FET hôm nay?

Mọi người muốn biết giá FET hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Các nhà giao dịch cần có giá hiện tại để thực hiện các lệnh mua/bán một cách hiệu quả và sinh lời. Các nhà đầu tư theo dõi biến động hàng ngày để đánh giá hiệu suất và điều chỉnh lại danh mục nắm giữ.

Dự đoán giá FET

Dự đoán giá FET (FET) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FET vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá FET (FET) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của FET có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá FET sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FET cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá FET.

Giới thiệu FET

Fetch.ai (FET) là một nền tảng dựa trên blockchain được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tạo ra các nền kinh tế số phân tán. Nó tận dụng học máy và trí tuệ nhân tạo để cho phép các tác nhân tự động thực hiện các nhiệm vụ như cung cấp và phân tích dữ liệu, và giải quyết các vấn đề phức tạp. Token gốc, FET, được sử dụng như phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái Fetch.ai, tạo điều kiện cho các giao dịch và khuyến khích sự tham gia. Cơ chế đồng thuận của nền tảng dựa trên một biến thể của Proof-of-Stake, và nó nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng trong các lĩnh vực như tài chính, vận tải, năng lượng, và quản lý chuỗi cung ứng.

Hướng dẫn mua & đầu tư FET tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với FET? Mua FET nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua FET. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua FET (FET).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và FET sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua FET (FET)

Bạn có thể làm gì với FET

Sở hữu FET mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua FET (FET) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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FET (FET) là gì

Fetch.AI kết hợp máy học (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống đa tác nhân và công nghệ sổ cái phi tập trung để xây dựng một mạng Internet kinh tế. Với hướng dẫn và dự báo hữu hình, các tác nhân kỹ thuật số của các thành phần hoạt động kinh tế như dữ liệu, phần cứng, dịch vụ, con người và cơ sở hạ tầng có thể thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Fetch cam kết mang lại các hệ thống tự trị cho tất cả các thị trường. Hiện nay, quá trình tự chủ của thị trường đòi hỏi nhiều nhân lực và vật lực; các giao dịch kinh tế tự động có thể giúp thị trường vận hành hiệu quả và thông suốt.

Whitepaper

Nguồn FET

Để hiểu thêm về FET, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức FET
Block Explorer

Danh mục :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về FET

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:13:17 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành FET (FET)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về FET

FET USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FET với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FET USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường FET (FET) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá FET theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FET/USDT
₫3,591.9975
₫3,591.9975₫3,591.9975
-1.51%
1.04M (USDT)
FET/USDC
₫3,591.9975
₫3,591.9975₫3,591.9975
-1.44%
378.78K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FET sang VND

Số lượng

FET
FET
VND
VND

1 FET = 3,591.9975 VND