Giá Decentralized USD hôm nay

Giá Decentralized USD (USDD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.9997, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USDD sang VND là ₫ 0.9997 mỗi USDD.

Decentralized USD hiện xếp hạng #49 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.36B, với nguồn cung lưu hành 1.36B USDD. Trong vòng 24 giờ qua, USDD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.9997 (thấp) đến ₫ 0.9997 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 27,192.980439985146975, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 24,352.7782619133372510.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDD biến động 0.00% trong giờ qua và +0.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 6.79.

Thông tin thị trường Decentralized USD (USDD)

Xếp hạng No.49 Vốn hóa thị trường ₫ 1.36B₫ 1.36B ₫ 1.36B Khối lượng (24H) ₫ 6.79₫ 6.79 ₫ 6.79 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.36B₫ 1.36B ₫ 1.36B Nguồn cung lưu thông 1.36B 1.36B 1.36B Tổng cung 1,362,196,785 1,362,196,785 1,362,196,785 Thị phần 0.06% Blockchain công khai TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của Decentralized USD là ₫ 1.36B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 6.79. Nguồn cung lưu hành của USDD là 1.36B, với tổng nguồn cung là 1362196785. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.36B.