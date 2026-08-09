Giá Arowana hôm nay

Giá Arowana (ARW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03132, biến động 0.54% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARW sang VND là ₫ 0.03132 mỗi ARW.

Arowana hiện xếp hạng #1482 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 717.57K, với nguồn cung lưu hành 22.91M ARW. Trong vòng 24 giờ qua, ARW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03048 (thấp) đến ₫ 0.03132 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 280,022.40891337437359910, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 11.18455698133547245.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARW biến động +1.03% trong giờ qua và -48.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 281.85.

Thông tin thị trường Arowana (ARW)

Xếp hạng No.1482 Vốn hóa thị trường ₫ 717.57K₫ 717.57K ₫ 717.57K Khối lượng (24H) ₫ 281.85₫ 281.85 ₫ 281.85 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 15.66M₫ 15.66M ₫ 15.66M Nguồn cung lưu thông 22.91M 22.91M 22.91M Nguồn cung tối đa 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tổng cung 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tỷ lệ lưu hành 4.58% Blockchain công khai ARB

Vốn hoá thị trường hiện tại của Arowana là ₫ 717.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 281.85. Nguồn cung lưu hành của ARW là 22.91M, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 15.66M.