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Giá Arowana theo thời gian thực hôm nay là 0.03132 VND. Vốn hoá thị trường của ARW là 717,565.2511299728436 VND. Theo dõi cập nhật giá ARW sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Arowana theo thời gian thực hôm nay là 0.03132 VND. Vốn hoá thị trường của ARW là 717,565.2511299728436 VND. Theo dõi cập nhật giá ARW sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Arowana(ARW)

Giá theo thời gian thực 1 ARW sang VND

₫824.1858
₫824.1858₫824.1858
+0.54%1D
VND
Biểu đồ giá Arowana (ARW) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:05:38 (UTC+8)

Giá Arowana hôm nay

Giá Arowana (ARW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03132, biến động 0.54% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARW sang VND là ₫ 0.03132 mỗi ARW.

Arowana hiện xếp hạng #1482 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 717.57K, với nguồn cung lưu hành 22.91M ARW. Trong vòng 24 giờ qua, ARW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03048 (thấp) đến ₫ 0.03132 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 280,022.40891337437359910, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 11.18455698133547245.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARW biến động +1.03% trong giờ qua và -48.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 281.85.

Thông tin thị trường Arowana (ARW)

No.1482

₫ 717.57K
₫ 717.57K₫ 717.57K

₫ 281.85
₫ 281.85₫ 281.85

₫ 15.66M
₫ 15.66M₫ 15.66M

22.91M
22.91M 22.91M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

4.58%

ARB

Vốn hoá thị trường hiện tại của Arowana là ₫ 717.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 281.85. Nguồn cung lưu hành của ARW là 22.91M, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 15.66M.

Lịch sử giá Arowana theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.03048
₫ 0.03048₫ 0.03048
Thấp nhất 24H
₫ 0.03132
₫ 0.03132₫ 0.03132
Cao nhất 24H

₫ 0.03048
₫ 0.03048₫ 0.03048

₫ 0.03132
₫ 0.03132₫ 0.03132

₫ 280,022.40891337437359910
₫ 280,022.40891337437359910₫ 280,022.40891337437359910

₫ 11.18455698133547245
₫ 11.18455698133547245₫ 11.18455698133547245

+1.03%

+0.54%

-48.77%

-48.77%

Lịch sử giá theo VND của Arowana (ARW)

Theo dõi biến động giá của Arowana trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +4.4266991+0.54%
30 ngày₫ -0.09812-75.81%
60 ngày₫ -0.09698-75.59%
90 ngày₫ -0.12074-79.41%
Biến động giá Arowana hôm nay

Hôm nay, ARW đã biến động ₫ +4.4266991 (+0.54%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Arowana trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.09812 (-75.81%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Arowana trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ARW đã biến động ₫ -0.09698 (-75.59%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Arowana trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.12074 (-79.41%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Arowana (ARW)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Arowana.

Phân tích Arowana

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Arowana. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Arowana?

Giá của Arowana (ARW) bị ảnh hưởng bởi: tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản, xu hướng chung của thị trường tiền điện tử, biến động giá Bitcoin, các tin tức về quy định và những thay đổi trong chính sách, tiến triển của dự án và các mối quan hệ đối tác, diễn biến cung – cầu, danh sách niêm yết trên các sàn giao dịch, hoạt động của các “cá voi” trên thị trường, mức độ sôi nổi trên mạng xã hội, các mô hình phân tích kỹ thuật cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro.

Tại sao mọi người muốn biết giá Arowana hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Arowana (ARW) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, xác định thời điểm đặt lệnh mua/bán, quản lý danh mục đầu tư và đánh giá rủi ro. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tốt nhất sự biến động của thị trường cũng như những chuyển động giá để nắm bắt cơ hội sinh lời.

Dự đoán giá Arowana

Dự đoán giá Arowana (ARW) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ARW vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Arowana (ARW) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Arowana có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Arowana sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ARW cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Arowana.

Giới thiệu Arowana

ARW (Arrow) là một tài sản số hoạt động trên blockchain gốc của riêng nó. Mục đích chính của ARW là tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh, an toàn và chi phí thấp trên toàn cầu. Nó sử dụng một cơ chế đồng thuận độc đáo được gọi là Proof of Randomness (PoR), nhằm đảm bảo sự tham gia công bằng và công bằng trong mạng lưới. Token ARW được sử dụng trong hệ sinh thái Arrow cho phí giao dịch và như một phần thưởng cho các thợ đào xác nhận giao dịch và thêm chúng vào blockchain. Sự tập trung vào sự riêng tư và an ninh của Arrow, cùng với cơ chế đồng thuận sáng tạo của nó, đặt nó như một đề nghị độc đáo trong lĩnh vực đông đúc của tiền điện tử.

Hướng dẫn mua & đầu tư Arowana tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Arowana? Mua ARW nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Arowana. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Arowana (ARW).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Arowana sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Arowana (ARW)

Bạn có thể làm gì với Arowana

Sở hữu Arowana mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Arowana (ARW) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Arowana (ARW) là gì

Sự kết hợp hoàn hảo giữa RWA và DeFi, cung cấp tất cả dịch vụ tài chính như giao dịch vàng và cho vay từ Web2 trên nền tảng Web3. Toàn bộ dự án được chia thành hai lĩnh vực: AGT và ARW. AGT là token được bảo chứng bằng vàng được phát hành cho người dùng dựa trên số lượng vàng thật mà người dùng nạp. Người dùng có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trên nền tảng, chẳng hạn như sử dụng AGT làm tài sản thế chấp để vay USDT. ARW là token được sử dụng trên toàn bộ hệ sinh thái của dự án cho quá trình vận hành, phần thưởng, phí dịch vụ, quản trị, v.v. Token này đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và hỗ trợ sử dụng, hoạt động và sự tham gia trong hệ sinh thái. Nói cách khác, trong nền tảng dự án, AGT và ARW là các thành phần cốt lõi giải quyết nhiều vấn đề hiện có trên thị trường hiện tại và đưa ra mô hình mới cho RWA và DeFi. Tóm lại, dự án nhằm mục đích cung cấp một mô hình hoàn toàn mới cho RWA và DeFi, giải quyết sự mất kết nối trên thị trường hiện tại giữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tài sản thực tế, đồng thời khắc phục những hạn chế của cả mô hình Web2 và Web3 hiện có.

Nguồn Arowana

Để hiểu thêm về Arowana, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Arowana
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemGovernanceReal World Assets (RWA)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Arowana

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:05:38 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Arowana (ARW)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Giao dịch thị trường Arowana (ARW) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Arowana theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ARW/USDT
₫824.1858
₫824.1858₫824.1858
+0.54%
9.13K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ARW sang VND

Số lượng

ARW
ARW
VND
VND

1 ARW = 824.1858 VND