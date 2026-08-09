Giá Arowana(ARW)
Giá Arowana (ARW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03132, biến động 0.54% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARW sang VND là ₫ 0.03132 mỗi ARW.
Arowana hiện xếp hạng #1482 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 717.57K, với nguồn cung lưu hành 22.91M ARW. Trong vòng 24 giờ qua, ARW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03048 (thấp) đến ₫ 0.03132 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 280,022.40891337437359910, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 11.18455698133547245.
Về hiệu suất ngắn hạn, ARW biến động +1.03% trong giờ qua và -48.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 281.85.
No.1482
4.58%
ARB
Vốn hoá thị trường hiện tại của Arowana là ₫ 717.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 281.85. Nguồn cung lưu hành của ARW là 22.91M, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 15.66M.
+1.03%
+0.54%
-48.77%
-48.77%
Theo dõi biến động giá của Arowana trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +4.4266991
|+0.54%
|30 ngày
|₫ -0.09812
|-75.81%
|60 ngày
|₫ -0.09698
|-75.59%
|90 ngày
|₫ -0.12074
|-79.41%
Hôm nay, ARW đã biến động ₫ +4.4266991 (+0.54%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.09812 (-75.81%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ARW đã biến động ₫ -0.09698 (-75.59%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.12074 (-79.41%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá Arowana.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Arowana. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Vào năm 2040, giá của Arowana có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
ARW (Arrow) là một tài sản số hoạt động trên blockchain gốc của riêng nó. Mục đích chính của ARW là tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh, an toàn và chi phí thấp trên toàn cầu. Nó sử dụng một cơ chế đồng thuận độc đáo được gọi là Proof of Randomness (PoR), nhằm đảm bảo sự tham gia công bằng và công bằng trong mạng lưới. Token ARW được sử dụng trong hệ sinh thái Arrow cho phí giao dịch và như một phần thưởng cho các thợ đào xác nhận giao dịch và thêm chúng vào blockchain. Sự tập trung vào sự riêng tư và an ninh của Arrow, cùng với cơ chế đồng thuận sáng tạo của nó, đặt nó như một đề nghị độc đáo trong lĩnh vực đông đúc của tiền điện tử.
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Sự kết hợp hoàn hảo giữa RWA và DeFi, cung cấp tất cả dịch vụ tài chính như giao dịch vàng và cho vay từ Web2 trên nền tảng Web3. Toàn bộ dự án được chia thành hai lĩnh vực: AGT và ARW. AGT là token được bảo chứng bằng vàng được phát hành cho người dùng dựa trên số lượng vàng thật mà người dùng nạp. Người dùng có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trên nền tảng, chẳng hạn như sử dụng AGT làm tài sản thế chấp để vay USDT. ARW là token được sử dụng trên toàn bộ hệ sinh thái của dự án cho quá trình vận hành, phần thưởng, phí dịch vụ, quản trị, v.v. Token này đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và hỗ trợ sử dụng, hoạt động và sự tham gia trong hệ sinh thái. Nói cách khác, trong nền tảng dự án, AGT và ARW là các thành phần cốt lõi giải quyết nhiều vấn đề hiện có trên thị trường hiện tại và đưa ra mô hình mới cho RWA và DeFi. Tóm lại, dự án nhằm mục đích cung cấp một mô hình hoàn toàn mới cho RWA và DeFi, giải quyết sự mất kết nối trên thị trường hiện tại giữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tài sản thực tế, đồng thời khắc phục những hạn chế của cả mô hình Web2 và Web3 hiện có.
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