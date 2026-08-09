Giá Algorand hôm nay

Giá Algorand (ALGO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08669, biến động 0.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALGO sang VND là ₫ 0.08669 mỗi ALGO.

Algorand hiện xếp hạng #64 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 773.74M, với nguồn cung lưu hành 8.93B ALGO. Trong vòng 24 giờ qua, ALGO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08637 (thấp) đến ₫ 0.08781 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 86,317.90002057410, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,105.20000395349112855.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALGO biến động +0.06% trong giờ qua và +7.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 51.46K.

Thông tin thị trường Algorand (ALGO)

Xếp hạng No.64 Vốn hóa thị trường ₫ 773.74M₫ 773.74M ₫ 773.74M Khối lượng (24H) ₫ 51.46K₫ 51.46K ₫ 51.46K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 866.90M₫ 866.90M ₫ 866.90M Nguồn cung lưu thông 8.93B 8.93B 8.93B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 89.25% Thị phần 0.03% Ngày phát hành 2019-06-17 00:00:00 Giá phát hành ₫ 1,315.75₫ 1,315.75 ₫ 1,315.75 Blockchain công khai ALGO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Algorand là ₫ 773.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 51.46K. Nguồn cung lưu hành của ALGO là 8.93B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 866.90M.