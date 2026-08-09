Giá AINFT hôm nay

Giá AINFT (NFT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0000002723, biến động 1.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NFT sang VND là ₫ 0.0000002723 mỗi NFT.

AINFT hiện xếp hạng #113 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 269.61M, với nguồn cung lưu hành 990.11T NFT. Trong vòng 24 giờ qua, NFT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0000002705 (thấp) đến ₫ 0.0000002776 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 0.20104660, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00681807324008740.

Về hiệu suất ngắn hạn, NFT biến động 0.00% trong giờ qua và +1.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.21K.

Thông tin thị trường AINFT (NFT)

Xếp hạng No.113 Vốn hóa thị trường ₫ 269.61M₫ 269.61M ₫ 269.61M Khối lượng (24H) ₫ 53.21K₫ 53.21K ₫ 53.21K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 272.30M₫ 272.30M ₫ 272.30M Nguồn cung lưu thông 990.11T 990.11T 990.11T Nguồn cung tối đa 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 Tổng cung 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 Tỷ lệ lưu hành 99.01% Thị phần 0.01% Blockchain công khai TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của AINFT là ₫ 269.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.21K. Nguồn cung lưu hành của NFT là 990.11T, với tổng nguồn cung là 990105592982874.717225. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 272.30M.