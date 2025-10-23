Giá StablR Euro theo thời gian thực hôm nay là 1.161 USD. Theo dõi cập nhật giá EURR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá EURR dễ dàng ngay trên MEXC.Giá StablR Euro theo thời gian thực hôm nay là 1.161 USD. Theo dõi cập nhật giá EURR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá EURR dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về EURR

Thông tin giá EURR

Whitepaper EURR

Website chính thức EURR

Tokenomics của EURR

Dự báo giá EURR

Lịch sử EURR

Hướng dẫn mua EURR

Chuyển đổi EURR sang fiat

EURR Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo StablR Euro

Giá StablR Euro(EURR)

Giá theo thời gian thực 1 EURR sang USD

$1.161
$1.161$1.161
0.00%1D
USD
Biểu đồ giá StablR Euro (EURR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:43:04 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của StablR Euro (EURR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 1.158
$ 1.158$ 1.158
Thấp nhất 24H
$ 1.161
$ 1.161$ 1.161
Cao nhất 24H

$ 1.158
$ 1.158$ 1.158

$ 1.161
$ 1.161$ 1.161

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

+3.20%

+3.20%

Giá thời gian thực của StablR Euro (EURR) là $ 1.161. Trong 24 giờ qua, EURR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.158 và cao nhất là $ 1.161, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EURR là $ 1.4634306829935808, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.0191650915551662.

Về hiệu suất ngắn hạn, EURR đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và +3.20% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường StablR Euro (EURR)

No.1025

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

$ 3.03K
$ 3.03K$ 3.03K

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

11.58M
11.58M 11.58M

11,583,541.95
11,583,541.95 11,583,541.95

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của StablR Euro là $ 13.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.03K. Nguồn cung lưu hành của EURR là 11.58M, với tổng nguồn cung là 11583541.95. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.45M.

Lịch sử giá theo USD của StablR Euro (EURR)

Theo dõi biến động giá của StablR Euro trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 00.00%
30 ngày$ -0.014-1.20%
60 ngày$ -0.005-0.43%
90 ngày$ -0.024-2.03%
Biến động giá StablR Euro hôm nay

Hôm nay, EURR đã biến động $ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá StablR Euro trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.014 (-1.20%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá StablR Euro trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, EURR đã biến động $ -0.005 (-0.43%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá StablR Euro trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.024 (-2.03%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của StablR Euro (EURR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá StablR Euro.

StablR Euro (EURR) là gì

StablR Euro (EURR) là một stablecoin được bảo chứng bằng Euro, neo theo giá trị của Euro và có thể quy đổi theo tỷ lệ 1:1. Stablecoin này được thế chấp bằng tiền fiat và trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Mục đích chính của StablR Euro (EURR) là cung cấp một giải pháp thay thế kỹ thuật số cho các hình thức tiền tệ truyền thống, hiệu quả hơn, an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn. StablR Euro (EURR) có thể được sử dụng làm phương tiện trao đổi, lưu trữ giá trị và đơn vị kế toán. Một số ứng dụng chính của StablR Euro (EURR) bao gồm cho phép thanh toán nhanh và tiết kiệm hơn, hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế, đồng thời tạo ra hệ thống tài chính linh hoạt và bền vững hơn.

StablR Euro đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư StablR Euro một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake EURR để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về StablR Euro trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch StablR Euro trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá StablR Euro (USD)

StablR Euro (EURR) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản StablR Euro (EURR) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho StablR Euro.

Xem ngay dự đoán giá StablR Euro!

Tokenomics của StablR Euro (EURR)

Hiểu rõ tokenomics của StablR Euro (EURR) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token EURR ngay!

Cách mua StablR Euro (EURR)

Bạn đang tìm cách mua StablR Euro? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua StablR Euro trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

EURR/Tiền tệ địa phương

1 StablR Euro (EURR) sang VND
30,551.715
1 StablR Euro (EURR) sang AUD
A$1.78794
1 StablR Euro (EURR) sang GBP
0.85914
1 StablR Euro (EURR) sang EUR
0.99846
1 StablR Euro (EURR) sang USD
$1.161
1 StablR Euro (EURR) sang MYR
RM4.91103
1 StablR Euro (EURR) sang TRY
48.72717
1 StablR Euro (EURR) sang JPY
¥176.472
1 StablR Euro (EURR) sang ARS
ARS$1,692.41292
1 StablR Euro (EURR) sang RUB
94.60989
1 StablR Euro (EURR) sang INR
101.90097
1 StablR Euro (EURR) sang IDR
Rp19,349.99226
1 StablR Euro (EURR) sang PHP
67.84884
1 StablR Euro (EURR) sang EGP
￡E.55.22877
1 StablR Euro (EURR) sang BRL
R$6.2694
1 StablR Euro (EURR) sang CAD
C$1.61379
1 StablR Euro (EURR) sang BDT
141.61878
1 StablR Euro (EURR) sang NGN
1,699.84332
1 StablR Euro (EURR) sang COP
$4,517.50905
1 StablR Euro (EURR) sang ZAR
R.20.23623
1 StablR Euro (EURR) sang UAH
48.37887
1 StablR Euro (EURR) sang TZS
T.Sh.2,880.88218
1 StablR Euro (EURR) sang VES
Bs243.81
1 StablR Euro (EURR) sang CLP
$1,102.95
1 StablR Euro (EURR) sang PKR
Rs327.8664
1 StablR Euro (EURR) sang KZT
624.18843
1 StablR Euro (EURR) sang THB
฿38.10402
1 StablR Euro (EURR) sang TWD
NT$35.70075
1 StablR Euro (EURR) sang AED
د.إ4.26087
1 StablR Euro (EURR) sang CHF
Fr0.91719
1 StablR Euro (EURR) sang HKD
HK$9.02097
1 StablR Euro (EURR) sang AMD
֏443.29302
1 StablR Euro (EURR) sang MAD
.د.م10.71603
1 StablR Euro (EURR) sang MXN
$21.40884
1 StablR Euro (EURR) sang SAR
ريال4.35375
1 StablR Euro (EURR) sang ETB
Br174.53313
1 StablR Euro (EURR) sang KES
KSh149.54841
1 StablR Euro (EURR) sang JOD
د.أ0.823149
1 StablR Euro (EURR) sang PLN
4.22604
1 StablR Euro (EURR) sang RON
лв5.08518
1 StablR Euro (EURR) sang SEK
kr10.92501
1 StablR Euro (EURR) sang BGN
лв1.95048
1 StablR Euro (EURR) sang HUF
Ft389.72448
1 StablR Euro (EURR) sang CZK
24.31134
1 StablR Euro (EURR) sang KWD
د.ك0.355266
1 StablR Euro (EURR) sang ILS
3.81969
1 StablR Euro (EURR) sang BOB
Bs7.99929
1 StablR Euro (EURR) sang AZN
1.9737
1 StablR Euro (EURR) sang TJS
SM10.6812
1 StablR Euro (EURR) sang GEL
3.1347
1 StablR Euro (EURR) sang AOA
Kz1,062.21051
1 StablR Euro (EURR) sang BHD
.د.ب0.437697
1 StablR Euro (EURR) sang BMD
$1.161
1 StablR Euro (EURR) sang DKK
kr7.46523
1 StablR Euro (EURR) sang HNL
L30.40659
1 StablR Euro (EURR) sang MUR
52.77906
1 StablR Euro (EURR) sang NAD
$20.25945
1 StablR Euro (EURR) sang NOK
kr11.63322
1 StablR Euro (EURR) sang NZD
$2.02014
1 StablR Euro (EURR) sang PAB
B/.1.161
1 StablR Euro (EURR) sang PGK
K4.86459
1 StablR Euro (EURR) sang QAR
ر.ق4.22604
1 StablR Euro (EURR) sang RSD
дин.117.28422
1 StablR Euro (EURR) sang UZS
soʻm13,987.94859
1 StablR Euro (EURR) sang ALL
L96.63003
1 StablR Euro (EURR) sang ANG
ƒ2.07819
1 StablR Euro (EURR) sang AWG
ƒ2.0898
1 StablR Euro (EURR) sang BBD
$2.322
1 StablR Euro (EURR) sang BAM
KM1.95048
1 StablR Euro (EURR) sang BIF
Fr3,414.501
1 StablR Euro (EURR) sang BND
$1.49769
1 StablR Euro (EURR) sang BSD
$1.161
1 StablR Euro (EURR) sang JMD
$186.23601
1 StablR Euro (EURR) sang KHR
4,681.44225
1 StablR Euro (EURR) sang KMF
Fr492.264
1 StablR Euro (EURR) sang LAK
25,239.12993
1 StablR Euro (EURR) sang LKR
රු351.28377
1 StablR Euro (EURR) sang MDL
L19.69056
1 StablR Euro (EURR) sang MGA
Ar5,206.2723
1 StablR Euro (EURR) sang MOP
P9.26478
1 StablR Euro (EURR) sang MVR
17.7633
1 StablR Euro (EURR) sang MWK
MK2,012.1291
1 StablR Euro (EURR) sang MZN
MT74.1879
1 StablR Euro (EURR) sang NPR
रु162.62127
1 StablR Euro (EURR) sang PYG
8,175.762
1 StablR Euro (EURR) sang RWF
Fr1,682.289
1 StablR Euro (EURR) sang SBD
$9.55503
1 StablR Euro (EURR) sang SCR
15.74316
1 StablR Euro (EURR) sang SRD
$46.02204
1 StablR Euro (EURR) sang SVC
$10.12392
1 StablR Euro (EURR) sang SZL
L20.25945
1 StablR Euro (EURR) sang TMT
m4.07511
1 StablR Euro (EURR) sang TND
د.ت3.405213
1 StablR Euro (EURR) sang TTD
$7.85997
1 StablR Euro (EURR) sang UGX
Sh4,044.924
1 StablR Euro (EURR) sang XAF
Fr655.965
1 StablR Euro (EURR) sang XCD
$3.1347
1 StablR Euro (EURR) sang XOF
Fr655.965
1 StablR Euro (EURR) sang XPF
Fr118.422
1 StablR Euro (EURR) sang BWP
P16.63713
1 StablR Euro (EURR) sang BZD
$2.322
1 StablR Euro (EURR) sang CVE
$110.21373
1 StablR Euro (EURR) sang DJF
Fr205.497
1 StablR Euro (EURR) sang DOP
$73.80477
1 StablR Euro (EURR) sang DZD
د.ج151.48728
1 StablR Euro (EURR) sang FJD
$2.6703
1 StablR Euro (EURR) sang GNF
Fr10,094.895
1 StablR Euro (EURR) sang GTQ
Q8.87004
1 StablR Euro (EURR) sang GYD
$242.27748
1 StablR Euro (EURR) sang ISK
kr141.642

Nguồn StablR Euro

Để hiểu thêm về StablR Euro, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức StablR Euro
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về StablR Euro

Hôm nay giá của StablR Euro (EURR) là bao nhiêu?
Giá EURR theo thời gian thực bằng USD là 1.161 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của EURR sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của EURR sang USD là $ 1.161. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của StablR Euro là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của EURR là $ 13.45M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của EURR là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của EURR là 11.58M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EURR là bao nhiêu?
EURR đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 1.4634306829935808 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của EURR là bao nhiêu?
EURR từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 1.0191650915551662 USD.
Khối lượng giao dịch của EURR là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của EURR là $ 3.03K USD.
EURR có tăng giá trong năm nay không?
EURR có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá EURR để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:43:04 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành StablR Euro (EURR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán EURR sang USD

Số lượng

EURR
EURR
USD
USD

1 EURR = 1.161 USD

Giao dịch EURR

EURR/USDT
$1.161
$1.161$1.161
0.00%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures