Giá Trustswap hôm nay

Giá Trustswap (TRUSTSWAP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03596, biến động 1.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRUSTSWAP sang VND là ₫ 0.03596 mỗi TRUSTSWAP.

Trustswap hiện xếp hạng #1267 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.60M, với nguồn cung lưu hành 100.00M TRUSTSWAP. Trong vòng 24 giờ qua, TRUSTSWAP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03518 (thấp) đến ₫ 0.03686 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 132,164.63994185, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 329.6837823845410.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRUSTSWAP biến động -0.42% trong giờ qua và +8.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 7.05K.

Thông tin thị trường Trustswap (TRUSTSWAP)

Xếp hạng No.1267 Vốn hóa thị trường ₫ 3.60M₫ 3.60M ₫ 3.60M Khối lượng (24H) ₫ 7.05K₫ 7.05K ₫ 7.05K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.60M₫ 3.60M ₫ 3.60M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 Ngày phát hành 2020-07-10 00:00:00 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Trustswap là ₫ 3.60M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 7.05K. Nguồn cung lưu hành của TRUSTSWAP là 100.00M, với tổng nguồn cung là 99995164.26708125. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.60M.