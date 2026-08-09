Giá Silencio hôm nay

Giá Silencio (SLC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000066243, biến động 7.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SLC sang VND là ₫ 0.000066243 mỗi SLC.

Silencio hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SLC. Trong vòng 24 giờ qua, SLC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000061682 (thấp) đến ₫ 0.000073657 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLC biến động -1.99% trong giờ qua và +65.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.95K.

Thông tin thị trường Silencio (SLC)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 67.95K₫ 67.95K ₫ 67.95K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 6.62M₫ 6.62M ₫ 6.62M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain công khai PEAQEVM

Vốn hoá thị trường hiện tại của Silencio là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.95K. Nguồn cung lưu hành của SLC là --, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 6.62M.