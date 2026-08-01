Giá Zest Protocol hôm nay

Giá Zest Protocol (ZEST) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.15899, biến động 2.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZEST sang VND là ₫ 0.15899 mỗi ZEST.

Zest Protocol hiện xếp hạng #478 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 23.21M, với nguồn cung lưu hành 146.00M ZEST. Trong vòng 24 giờ qua, ZEST được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.15428 (thấp) đến ₫ 0.19393 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 9,170.51234472112411845, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,577.57683446560981115.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZEST biến động +1.31% trong giờ qua và -38.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 130.39K.

Thông tin thị trường Zest Protocol (ZEST)

Xếp hạng No.478 Vốn hóa thị trường ₫ 23.21M₫ 23.21M ₫ 23.21M Khối lượng (24H) ₫ 130.39K₫ 130.39K ₫ 130.39K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 158.99M₫ 158.99M ₫ 158.99M Nguồn cung lưu thông 146.00M 146.00M 146.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 14.60% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Zest Protocol là ₫ 23.21M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 130.39K. Nguồn cung lưu hành của ZEST là 146.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 158.99M.