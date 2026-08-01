Giá YOM hôm nay

Giá YOM (YOM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.10847, biến động 0.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YOM sang VND là ₫ 0.10847 mỗi YOM.

YOM hiện xếp hạng #3702 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 YOM. Trong vòng 24 giờ qua, YOM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.10568 (thấp) đến ₫ 0.11197 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,661.86403581206350180, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,970.33827203835330910.

Về hiệu suất ngắn hạn, YOM biến động -0.22% trong giờ qua và +6.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.84K.

Thông tin thị trường YOM (YOM)

Xếp hạng No.3702 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 60.84K₫ 60.84K ₫ 60.84K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 81.35M₫ 81.35M ₫ 81.35M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 750,000,000 750,000,000 750,000,000 Tổng cung 750,000,000 750,000,000 750,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai AVAX_CCHAIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của YOM là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.84K. Nguồn cung lưu hành của YOM là 0.00, với tổng nguồn cung là 750000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 81.35M.