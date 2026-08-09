Giá AC Milan Fan Token hôm nay

Giá AC Milan Fan Token (ACM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2774, biến động 0.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ACM sang VND là ₫ 0.2774 mỗi ACM.

AC Milan Fan Token hiện xếp hạng #1307 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.78M, với nguồn cung lưu hành 13.63M ACM. Trong vòng 24 giờ qua, ACM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2704 (thấp) đến ₫ 0.2789 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 652,914.06488515, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 7,610.3786376184988690.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACM biến động +0.32% trong giờ qua và +3.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.00K.

Thông tin thị trường AC Milan Fan Token (ACM)

Xếp hạng No.1307 Vốn hóa thị trường ₫ 3.78M₫ 3.78M ₫ 3.78M Khối lượng (24H) ₫ 55.00K₫ 55.00K ₫ 55.00K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.53M₫ 5.53M ₫ 5.53M Nguồn cung lưu thông 13.63M 13.63M 13.63M Nguồn cung tối đa 19,920,000 19,920,000 19,920,000 Tổng cung 19,920,000 19,920,000 19,920,000 Tỷ lệ lưu hành 68.44% Blockchain công khai CHZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của AC Milan Fan Token là ₫ 3.78M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.00K. Nguồn cung lưu hành của ACM là 13.63M, với tổng nguồn cung là 19920000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.53M.